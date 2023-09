US Open : Rohan Bopanna gagne, Yuki Bhambri et Saketh Myneni perdent

Yuki Bhambri et Saketh Myneni ont perdu leurs matchs respectifs du premier tour de l’épreuve de double masculin à l’US Open, le vétéran Rohan Bopanna étant le seul Indien à rester dans la mêlée.

Le duo polonais Hugo Nys et Jan Zielinski, neuvième têtes de série, a confortablement battu Bhambri et son partenaire brésilien Marcelo Demoliner 6-3, 7-5 en seulement 83 minutes environ.

Saketh Myneni et son partenaire russe Alex Karatsev ont remporté le premier set du tie-break mais ont été époustouflés dans les deux suivants par le Serbe Laslo Djere et le Suisse Marc-Andrea Huesler. La paire Serbe-Suisse s’est imposée 6-7 (4-7), 6-3, 6-2. Le match a duré une heure et 44 minutes.

A LIRE AUSSI | US Open : Carlos Alcaraz dépasse Lloyd Harris et accède au troisième tour

Myneni et son partenaire russe n’ont pas réussi à convertir la seule occasion de break qu’ils ont eue pendant tout le match, tandis que les vainqueurs ont réussi à remporter trois des cinq sets respectivement dans les deuxième et troisième sets.

De plus, le duo indo-russe a été lourdement déçu avec neuf doubles fautes et plus du double du nombre de fautes directes (27) par rapport aux vainqueurs (13).

A LIRE AUSSI | US Open : Ons Jabeur, « Warrior », bat Linda Noskova pour atteindre le troisième tour

Bopanna et Ebden ont battu Christopher O’Connell et Aleksandar Vukic 6-4, 6-2 pour accéder au deuxième tour.

Le duo indo-australien, sixième tête de série, Bopanna et Matthew Ebden, disputera son match de double masculin du deuxième tour contre le duo non tête de série composé du Kazakhstanais Andrey Golubev et du Russe Roman Safiullin.

Le duo Rohan Bopanna-Matthew Ebden avait atteint les demi-finales de Wimbledon en juillet et avait également remporté l’Open du Qatar en février et le titre d’Indian Wells en mars.

Bopanna et Aldila Sutijadi accèdent au deuxième tour du double mixte avec une victoire 7-5 6-2 sur la paire composée d’Andreas Mies et Vera Zvonareva.

Bapanna et Sutijadi affronteront ensuite la paire germano-mexicaine composée de Giuliana Olmos et Tim Puetz au deuxième tour.

A LIRE AUSSI | EXCLUSIF : Leander Paes et Mahesh Bhupati pourraient à nouveau s’associer pour Wimbledon Legends

Il n’y a pas de joueuses indiennes en simple dans le tableau principal de l’US Open 2023 puisque Ankita Raina a été éliminée au troisième tour des qualifications en simple féminin tandis que Karman Kaur Thandi s’est retirée au premier tour, tandis que Sumit Nagal n’a pas pu passer. le premier tour des qualifications masculines.

(Avec les contributions des agences)