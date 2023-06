US Open: Rickie Fowler et Xander Schauffele établissent des records et égalent l’histoire majeure avec de brillants 62 | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur les meilleurs coups de Rickie Fowler pour le score le plus bas record de l’US Open

Rickie Fowler et Xander Schauffele ont déchiré le livre des records en égalant les tours les plus bas de l’histoire majeure masculine lors d’une journée d’ouverture à faible score au 123e US Open.

Fowler est devenu le premier joueur à cartonner un « 62 round » à un US Open, mélangeant 10 birdies avec deux bogeys pour passer à huit sous dans des conditions bénignes sur le parcours à normale 70 du Los Angeles Country Club.

L’ancien finaliste de l’US Open a égalé le tour le plus bas enregistré dans une majeure masculine, égalant le 62 établi par Branden Grace lors du troisième tour de l’Open en 2017, seulement pour que Schauffele se déplace à ses côtés peu de temps après après avoir également pris un départ impressionnant.

Schauffele – jouant deux groupes derrière – a cardé un 62 sans bogey pour rejoindre Fowler en tête du classement, la paire battant le précédent record de l’US Open de 63 détenu par six joueurs et plus récemment établi par Tommy Fleetwood en 2018.

Comment Fowler a fait un départ record

À partir du neuf de retour, Fowler a vu un birdie de sept pieds au 10e annulé par un bogey au suivant avant de passer de 20 pieds au 12e pour le premier des trois birdies dans une séquence de cinq trous.

Fowler a répondu à un bogey au long par-quatre 17e en perçant de 15 pieds au suivant, l’Américain montant et descendant ensuite du bunker du côté vert pour profiter du par-cinq en premier et prendre la tête en solo.

La perspective d’un tour record a augmenté lorsque Fowler a ajouté à son décompte aux deuxième et troisième, puis a produit un arrêt spectaculaire du sable au par-trois quatrième, avec un birdie de huit pieds au court sixième trou l’amenant à sept sous pour sa ronde.

Fowler s’est remis d’un entraînement capricieux et a été contraint de s’allonger au huitième par cinq pour faire un birdie de 15 pieds, mettant en jeu d’autres records majeurs, avant un par de deux putts à partir de 60 pieds au par trois neuvième – son dernier trou – complétant un sensationnel premier tour 62.

« C’était proche d’un début de rêve, d’une certaine manière », a déclaré Fowler Sports du ciel. « Je n’ai pas bien swingué au début de la semaine, j’avais du travail à faire. J’ai eu l’impression d’avoir enfin fait avancer quelques choses hier. J’ai fait du bon travail pour gérer mon chemin.

« Je ne savais pas exactement quel était le nombre [record] était. Je n’ai vraiment pas vu de tableau de bord sur mon back neuf – jusqu’à ce que j’arrive au neuvième green et que j’ai vu qu’Alex était à sept [under]. C’était cool de nous voir suivre. »

Schauffele déchire aussi le livre des records

Schauffele, qui s’est classé parmi les 15 premiers lors des six précédentes apparitions à l’US Open, a pris un départ de rêve en réalisant un birdie de 40 pieds au 10e par quatre pour le premier de trois birdies en cinq trous.

Une série de pars à deux putts a pris fin lorsque Schauffele s’est converti de 15 pieds au premier, le premier des birdies successifs, le médaillé d’or olympique effectuant ensuite un putt de 60 pieds depuis la frange pour atteindre six sous.

Schauffele a suivi un birdie de six pieds au septième en profitant du par-cinq à côté pour menacer également le tour le plus bas de l’histoire majeure masculine, seulement pour également deux putter le neuvième par-trois et rejoindre Fowler en mettant son nom dans le livres des records.

« C’était proche d’un départ de rêve, d’une certaine manière », a déclaré Schauffele à Sky Sports. « C’est un bon début. J’ai frappé beaucoup de très bons coups. Rickie était juste devant moi – je l’ai vu monter dans le classement – et je jouais très bien au golf, alors je me suis dit ‘pourquoi ne pas simplement le chasser ? ‘

« [The US Open] cela joue juste dur et vous devez penser à votre chemin autour de la propriété, prendre vos médicaments quand vous le pouvez et essayer de capitaliser quand vous le pouvez également. J’ai joué du très bon golf et j’ai continué à faire des birdies.

