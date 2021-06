US Open : Richard Bland prend la tête du clubhouse au deuxième tour à Torrey Pines | Actualités golfiques

3:52



Richard Bland réfléchit à l’affichage d’un score de moins de 67 ans et à la première place du classement de l’US Open lors du deuxième tour à Torrey Pines.

Richard Bland a pris d’assaut l’US Open alors qu’il prenait la tête à mi-chemin de la deuxième journée à Torrey Pines.

Avec sa confiance toujours à un niveau record un mois après avoir remporté son premier titre sur le circuit européen lors de son 478e départ au British Masters, Bland a continué d’impressionner et a tiré un 67 au deuxième tour qui lui a valu la première avance du club-house sur cinq sous par.

Bland ne joue que dans sa quatrième majeure à l’âge de 48 ans

Après avoir ouvert avec un 70 résolu lors de son premier départ à l’US Open depuis qu’il a raté le cut à ses débuts en 2009, Bland a donné le ton à son deuxième tour avec un superbe départ, réussissant à 30 pieds pour un birdie au 10e avant de prendre un autre coup. au long 13e.

Le joueur de 48 ans rajeuni a pris du recul avec une approche errante du 15, mais son contrôle à distance avec ses fers allié à un putting assuré a été récompensé par des birdies consécutifs à 16 et 17, où il a troué de 10 pieds pour se frayer un chemin dans une part de la tête.

Bland a mis son disque à 18 ans en difficulté sur la gauche et il a eu besoin de quatre coups pour trouver le green, clôturant les neuf derniers avec un six décevant avant de bien réussir à brouiller un par inestimable au premier.

2:25 Un retour sur le meilleur de l’action du deuxième tour 67 de Richard Bland à l’US Open, où le joueur de 48 ans a fixé l’objectif du clubhouse. Un retour sur le meilleur de l’action du deuxième tour 67 de Richard Bland à l’US Open, où le joueur de 48 ans a fixé l’objectif du clubhouse.

Sa précision du fairway est revenue au deuxième alors qu’il est revenu à quatre sous après une approche pure à six pieds, et il a coupé un autre fer court de près au quatrième pour mettre en place le birdie qui l’a propulsé en tête.

Bland a décroché un autre coup au sixième pour ouvrir un avantage de deux coups sur le terrain, bien qu’il ait subi une mauvaise pause au court huitième – son coup de départ venant de quelques mètres et se branchant dans le bunker avant, menant à son troisième défaut de la journée.

Mais il a réalisé une autre performance stellaire avec un par en fonte à la neuvième qui lui a assuré d’avoir la tête du club-house après la première vague, et il a révélé qu’il avait pris goût au parcours sud dès son arrivée à Torrey Pines avec son jeu en pleine forme.

« Je viens de remporter quelques bons résultats, une victoire et une troisième en Europe, donc je me sentais plutôt bien dans mon jeu », a déclaré Bland. « Je conduis bien le ballon depuis cinq, six semaines maintenant, ce qui est la pierre angulaire si vous voulez vous battre pour un US Open.

« Quand j’ai vu cet endroit lundi, il s’est en quelque sorte installé à mes yeux. Il n’y a pas trop de doglegs, tout est juste devant moi, et c’est le genre de terrain de golf que j’aime. Il n’y a rien de tel sauter et vous attraper ou quelque chose comme ça.

« Quand j’ai vu le parcours lundi, je me suis dit ‘ouais, je peux jouer ici’. »

Bland vise la qualification pour le Masters

Bland ne joue que son quatrième tournoi majeur en quatre décennies différentes, et il vise maintenant à atteindre son objectif de rêve de se qualifier pour le Masters.

« Je suis un golfeur professionnel, mais je suis aussi un fan de golf », a-t-il ajouté. « J’adore regarder les Masters, en particulier j’ai eu la chance d’y jouer avec un de mes amis. Il n’y a rien de tel que les neuf derniers d’un Masters.

« J’espère que si je peux continuer à jouer comme je le fais, peut-être que l’année prochaine je pourrais en faire l’expérience, ou l’année d’après ce serait incroyable. Ce serait un vrai rêve devenu réalité.

« J’ai perdu quatre fois en séries éliminatoires en essayant de me qualifier pour un US Open, et j’ai perdu trois fois en qualifications Open, donc j’aurais peut-être pu jouer plus près des majors à deux chiffres, mais je ne vais pas perdre n’importe quel sommeil à ce sujet. J’apprécie juste celui-ci en ce moment. «