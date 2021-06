US Open : Richard Bland devient le plus vieux joueur à partager la tête après 36 trous à Torrey Pines | Actualités golfiques

3:07



Retour sur le meilleur de l’action du deuxième tour du 121e US Open à Torrey Pines en Californie.

Richard Bland a établi un nouveau record de l’US Open en ajoutant un autre moment fort à son été mémorable, gagnant une part de l’avance à mi-chemin à Torrey Pines.

Bland, toujours sur la vague d’euphorie après sa première victoire émouvante sur le circuit européen au British Masters il y a un mois, a tiré un 67 de sept birdies pour devenir le plus vieil homme à mener l’US Open après 36 trous, bien que Russell Henley aurait volé le Âgé de 48 ans, il n’avait pas raté un putt de deux pieds sur son dernier green.

La glissade tardive de Henley lui a coûté la tête et l’a placé à égalité au sommet avec Bland, et la paire de tête improbable a terminé la journée un coup devant Louis Oosthuizen et un renaissant Matthew Wolff, qui a impressionné avec un 68 à son premier départ depuis disqualifié au Masters en avril.

Jon Rahm et le double champion des Masters Bubba Watson sont à deux coups du rythme, tandis que Rory McIlroy a flirté à la fois avec la tête et la ligne de coupe alors que sa candidature pour un premier titre majeur pendant sept ans était gâchée par l’incohérence, mélangeant cinq birdies avec sept bogeys dans un « roller coaster » 73 – le laissant à un au-dessus de la normale avant le week-end.

Russell Henley a raté un court putt sur son dernier trou

Bland a déjà connu quelques semaines sous les projecteurs depuis sa victoire au Beffroi lors de son 478e départ sur le Tour, et il fait maintenant la une des journaux dans le monde entier après sa performance exceptionnelle au cours des deux premiers jours de sa quatrième apparition en carrière dans un championnat majeur.

L’Anglais populaire a donné le ton à sa ronde lorsqu’il a percé de 30 pieds pour un birdie au 10e, en a ajouté un autre au 13e avant de rebondir d’un bogey à 15 avec des birdies consécutifs aux 16e et 17e qui lui ont d’abord donné une part de l’avance avec Henley et Oosthuizen.

Il a pris un autre pas en arrière avec un bogey scrappy au 18e, mais il a soutenu son excellent contrôle de distance avec ses fers avec un putting assuré et a réussi un birdie au deuxième et au quatrième pour ouvrir une avance de deux coups sur le terrain, mais un mensonge bloqué dans le bunker avant au huitième a mené à son troisième bogey de la journée.

3:52 Richard Bland réfléchit à l’affichage d’un score de moins de 67 ans et à la première place du classement de l’US Open lors du deuxième tour à Torrey Pines. Richard Bland réfléchit à l’affichage d’un score de moins de 67 ans et à la première place du classement de l’US Open lors du deuxième tour à Torrey Pines.

Un par en fonte au dernier plafonné à 67 et a fixé l’objectif du club-house à cinq sous, qui a tenu jusqu’à la fin de l’après-midi lorsque Henley a converti un superbe coup de départ au huitième – son 17e – et s’est emparé d’une avance d’un coup. avant de subir son premier défaut de la manche sur son dernier trou.

Son arrivée malheureuse a assuré la place de Bland dans les livres d’histoire, et le duo attendra avec impatience la compagnie de l’autre lors du dernier jumelage de samedi alors qu’ils se dirigeront derrière Oosthuizen (71) et le finaliste de l’année dernière Wolff, qui n’a pas été vu depuis le Masters tout en faisant face à des problèmes de santé mentale.

Wolff a été ouvert à parler de ses difficultés hors du parcours tout en rassemblant un autre défi majeur après des quasi-accidents au championnat de la PGA et à l’US Open l’année dernière, se remettant d’un bogey précoce avec quatre birdies pour rejoindre Oosthuizen à quatre sous.

Jour deux comme c’est arrivé Comment s’est déroulée la deuxième journée de l’US Open à Torrey Pines

« Après avoir quitté le parcours ces deux derniers jours, j’étais assez épuisé, mais j’ai vraiment essayé de me concentrer et de garder mon calme et, plus important encore, d’être simplement heureux », a déclaré Wolff, qui a bénéficié d’un soutien indéfectible. de Watson depuis leur arrivée à Torrey Pines alors qu’ils partageaient leurs batailles contre la santé mentale.

« Tout est dans la gestion de la peur. Quelle est probablement la pire chose qui puisse arriver ? Je pourrais rater la coupe ? C’est vraiment la pire chose qui puisse arriver, mais votre cerveau vous fait penser que vous avez frappé un mauvais coup et que le monde est fini ou que vous Je vais me blesser physiquement ou quelque chose comme ça. Ce n’était pas mon souci, mais c’est juste difficile.

« Même après avoir bien joué hier, je voulais toujours rester au lit. Je voulais être là où j’étais à l’aise, pas sous les projecteurs. C’est donc génial que je sois venu ici et que j’ai bien joué, mais je pense plus important encore, je suis se rapprocher d’être plus à l’aise, d’être heureux et d’en profiter.

3:09 Matthew Wolff explique comment il est passé d’un sentiment de « désespoir » sur le terrain de golf ces derniers mois à un retour en forme à l’US Open. Matthew Wolff explique comment il est passé d’un sentiment de « désespoir » sur le terrain de golf ces derniers mois à un retour en forme à l’US Open.

« J’ai l’impression d’avoir fait du très bon travail pour en profiter, mais j’ai encore un long chemin à parcourir pour garder la tête froide. Je vais probablement travailler sur la même chose sur laquelle je travaille actuellement pour le reste de ma carrière. »

Watson n’a enregistré qu’un seul top 10 dans un tournoi majeur depuis qu’il a remporté son deuxième titre en Masters il y a plus de sept ans, mais il s’est imposé avec une arrivée remarquable à son deuxième tour, réalisant cinq birdies au cours de ses six derniers trous pour terminer un divertissant 67.

Le gaucher n’est qu’à deux points de la tête avec Rahm, qui s’est efforcé de contourner en 70 pour maintenir ses espoirs d’atteindre le « karma » après son retrait malheureux du Mémorial en raison d’un test positif pour Covid-19 alors qu’il menait par six coups plus tôt ce mois-ci.

2:28 Jon Rahm discute de l’impact de son récent test positif au Covid-19 et envisage ses espoirs du week-end à l’US Open. Jon Rahm discute de l’impact de son récent test positif au Covid-19 et envisage ses espoirs du week-end à l’US Open.

Seuls 12 joueurs sont sous la normale à mi-parcours, tandis que McIlroy a glissé à un après que deux birdies précoces l’aient ramené à deux coups de la tête tôt vendredi, le champion 2011 jonchant sa carte d’une succession de bogeys à la suite de certains jeu d’approche errant qu’il a attribué à un problème d’alignement.

McIlroy s’est donné un peu d’élan pour passer au troisième tour lorsqu’il a réussi un birdie sur deux de ses quatre derniers trous pour se ramener à un aux côtés du jeune marié Lee Westwood, dont les 72 comprenaient 17 pars et un seul bogey, tandis que le numéro 1 mondial Dustin Johnson et L’Ecossais en hausse Bob MacIntyre a tous deux retourné 73s pour glisser à deux au-dessus de la normale.

Le champion record de la PGA, Phil Mickelson, avait besoin de quelque chose de spécial pour éviter de rater la coupe après avoir ouvert avec un 75 décevant, mais il a dûment livré et ravi sa légion de fans à domicile avec un 69 à trois oiseaux qui ne lui laisse que sept de retard.