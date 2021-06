US Open : regardez le lancer précis de Sergio Garcia frapper la goupille et revenir sur ses pieds… à 50 mètres ! | Actualités golfiques

0:52



Sergio Garcia a vu sa balle heurter la goupille et revenir sur ses pieds lors d’un incident malheureux lors du troisième tour de l’US Open.

Sergio Garcia a subi l’une des pauses les plus malchanceuses de la semaine à l’US Open malgré avoir joué ce qui semblait être l’un des meilleurs terrains du tournoi.

Garcia avait déjà deux retards pour le troisième jour et cinq pour le tournoi lorsqu’il a échoué au long 13e, où il a transformé une excellente occasion de birdie en un double bogey.

Un coin coupé d’un peu plus de 100 mètres jusqu’au green surélevé s’est avéré court et a reculé de 50 mètres sur le fairway, mais il semblait s’être donné une bonne occasion de sauver le par avec un quatrième coup bien pondéré.

Sa balle est tombée juste avant le trou et était sur une ligne parfaite, mais elle s’est avérée trop droite et sa balle a décollé du drapeau et a reculé du green.

Garcia était impassible, et pas amusé alors que sa balle revenait lentement sur ses pieds, le laissant avec un cinquième coup à peine à un mètre de l’endroit où il avait joué son quatrième.

L’Espagnol avait besoin de trois de plus pour descendre alors qu’il a remporté un sept et, à sept pour l’US Open, il jouera pour la fierté lors du dernier tour.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour voir le mauvais rebond de Garcia sur la broche au 13e.

Regardez la finale du 121e US Open en direct dimanche, la couverture commence à 15h sur Sky Sports Golf.