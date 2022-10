US Open Pool Championship : Le tenant du titre Carlo Biado, Shane Van Boening et Joshua Filler en tête d’affiche | Nouvelles du billard

Carlo Biado visera à défendre son titre au championnat de l’US Open Pool au Harrah’s Resort, Atlantic City cette semaine

Le champion en titre Carlo Biado, le numéro 1 mondial Shane Van Boening et Joshua Filler sont les têtes d’affiche de l’US Open Pool Championship à Atlantic City cette semaine avec les deux derniers jours du tournoi en direct sur Sky Sports.

La star philippine Biado devrait rencontrer Dalibor Nikolin lors du match d’ouverture du tournoi alors qu’il mène le peloton de 256 avec les goûts du quintuple champion et nouveau champion du monde Van Boening, Filler, Skyler Woodward et bien d’autres gros frappeurs. devrait affronter des joueurs des quatre coins du monde pendant six jours.

Le numéro 1 mondial du Nineball, Van Boening, entamera sa quête d’un sixième titre à l’US Open contre l’étoile montante Joey Tate, tandis que le champion 2019 Filler affrontera le Canadien Jeffrey Kennedy pour commencer sa semaine.

Jayson Shaw espère décrocher une deuxième couronne à l’US Open

L’US Open de cette année voit le retour de certains des meilleurs talents asiatiques avec Ko Pin Yi rencontrant Ben Crawley et son frère Ping Chung affrontant Robert Blackiston.

Lee Van Corteza – le champion de la Coupe du monde de billard 2013 – sera de retour contre Andrew Finnigan.

L’Écossais Jayson Shaw partira à la recherche d’une deuxième couronne à l’US Open contre Vincent Beaurivage en tête.

Ce tournoi voit également Fedor Gorst, Kristina Tkach et Margarita Fefilova faire leur retour dans la Nineball Arena et ils rencontreront respectivement Coen Bell, Henrik Larsson et Stephen Folan.

Le double MVP de la Mosconi Cup Woodward affrontera Nicholas Yale et le quintuple champion de l’US Open Earl Strickland affrontera Liu Ri Teng.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le Bosniaque Sanjin Pehlivanovic a effectué deux sauts consécutifs contre Joshua Filler lors de l’US Open Pool Championship l’an dernier Le Bosniaque Sanjin Pehlivanovic a effectué deux sauts consécutifs contre Joshua Filler lors de l’US Open Pool Championship l’an dernier

La course aux places de la Mosconi Cup s’intensifie

La course pour les deux dernières places automatiques sur Team Europe et Team USA respectivement pour la Coupe Mosconi 2022 au Bally’s Las Vegas du 30 novembre au 3 décembre se réchauffe avec seulement deux événements de classement restants pour que les joueurs réservent leurs places. Qui le fera?

L’US Open Pool Championship retourne dans sa nouvelle maison, Harrah’s Resort Atlantic City, avec un groupe de 256 joueurs qui vise à décrocher l’un des titres les plus prestigieux de la piscine. Regardez l’action de vendredi et samedi en direct sur Sky Sports.