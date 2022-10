US Open Pool Championship: Francisco Sanchez Ruiz bat Max Lechner en finale pour passer au numéro 1 mondial | Nouvelles du billard

Francisco Sanchez Ruiz a remporté la gloire au US Open Pool Championship à Atlantic City

Francisco Sanchez Ruiz a remporté la victoire à l’US Open Pool Championship à Atlantic City après avoir battu l’Autrichien Max Lechner 13-10 pour passer au numéro 1 mondial.

La semaine de l’Espagnol dans le New Jersey s’est terminée par une victoire mémorable sur Lechner – devant une foule à guichets fermés – pour franchir la barre des 100 000 $ et dépasser le champion du monde Shane Van Boening en tête du classement.

“C’est incroyable ce que ça fait. Je me sens si heureux. Félicitations à Max”, a déclaré Sanchez Ruiz. “Merci à tous pour le soutien, je vous aime les gars. C’est la plus grande victoire de ma carrière.

“Il y a trop de bons sentiments en ce moment. J’ai reçu la nouvelle de faire la Coupe Mosconi et cela m’a tellement apporté. Je veux dire merci à mon équipe David Alcaide et Jose Alberto Delgado. C’est un sentiment incroyable, vraiment. “

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Francisco Sanchez Ruiz a réussi une pause en or alors que l’Espagnol remportait le championnat de l’US Open Pool à Atlantic City Francisco Sanchez Ruiz a réussi une pause en or alors que l’Espagnol remportait le championnat de l’US Open Pool à Atlantic City

Sanchez Ruiz a réussi une pause en or pour faire 3-3 avant que Lechner ne fasse 6-6 dans une ouverture serrée du concours.

Sanchez Ruiz a ensuite ouvert un avantage de 10-6 dans la course à 13, mais son élan a été stoppé lorsque l’Autrichien est revenu en force pour réduire le déficit à 11-10.

Cependant, Lechner a gratté la pause pour permettre à l’Espagnol d’atteindre la colline en premier avant de sceller une victoire mémorable avec une pause et une course.

Prêt pour la Mosconi Cup ?

La prochaine étape est la Coupe Mosconi 2022 du 30 novembre au 3 décembre au Bally’s Las Vegas où l’équipe américaine de Jeremy Jones cherchera à récupérer la Coupe Mosconi de l’équipe européenne d’Alex Lely – en direct sur Sky Sports.

L’équipe américaine et l’Europe ont chacune trois places verrouillées dans le classement mondial Live Nineball avec Shane Van Boening rejoint par Skyler Woodward et Oscar Dominguez cette semaine pour les Américains tandis que Joshua Filler a été rejoint par Francisco Sanchez Ruiz et Albin Ouschan.

Les skippers sont sur le point de confirmer leurs deux choix de wild card chacun pour compléter leurs équipes avant le début de la bataille dans la plus grande bataille de la poule.