US Open : Phil Mickelson décrit la configuration de Torrey Pines comme la meilleure qu’il ait vue depuis 30 ans | Actualités golfiques

Phil Mickelson a été déçu de sa performance lors de son 30e US Open

Phil Mickelson a clôturé une 30e apparition décevante à l’US Open avant de faire l’éloge de l’USGA, décrivant la configuration de Torrey Pines comme « la meilleure que j’ai jamais vue ».

Mickelson est entré dans son championnat national avec une confiance renouvelée qu’il pourrait terminer une carrière du Grand Chelem des majors après sa victoire historique au championnat PGA du mois dernier.

Mais malgré le soutien fervent de ses fans à domicile, le natif de San Diego n’a pas pu trouver le même genre de forme qui l’a balayé vers le titre à Kiawah Island, un tour final 75 le laissant parmi les concurrents sur 11 au-dessus de la normale.

Bien qu’il ait terminé le 11 sur, Mickelson était plein d’éloges avec la configuration

Le joueur de 51 ans était naturellement frustré de ne pas pouvoir se frayer un chemin dans la course, mais il ne blâmait pas la configuration du parcours sud pour sa performance.

« Je suis déçu de ne pas avoir mieux joué, mais je suis très surpris qu’au cours des 30 années où j’ai joué à l’US Open, ce soit le meilleur que j’ai vu », a déclaré le sextuple coureur. en haut. « Je pense qu’ils ont fait un travail remarquable, et je suis vraiment fier et heureux que ce soit ici à Torrey.

« La configuration est la meilleure que j’aie jamais vue, et ce qu’ils ont vraiment bien fait, c’est qu’ils ont rendu certains des trous durs plus durs, comme 11 et 12, et ils ont rendu certains des trous faciles, comme deux, plus faciles donc vous peut faire des birdies.

« Ce type de configuration permet aux joueurs qui jouent bien de rattraper leur retard ou de se séparer du terrain. Ils ont fait un excellent travail ici. Je suis très impressionné.

« Je pense que ce parcours ici a été un excellent site, et la longueur et la difficulté globale en général et le beau temps leur ont permis de faire tout ce qu’ils voulaient pour présenter ce tournoi, et ils ont fait un excellent travail. »

Mickelson a également rejeté les suggestions selon lesquelles il se concentrerait davantage sur les champions du PGA Tour, croyant fermement qu’il a toujours ce qu’il faut pour concourir sur les principaux circuits, et il reste confiant d’ajouter à son décompte de six titres majeurs.

« Il y a des opportunités qui se présentent avec la façon dont je joue et je suis optimiste et je peux rivaliser et lutter », a-t-il ajouté. « Il n’y a rien de plus amusant pour moi que d’y être le week-end.

Mickelson croit toujours qu’il peut prétendre à plus de majors à 51

« En fait, j’ai assez bien joué pour avoir des chances, et nous avons de bons tournois à venir dans les prochains mois, et je regarderai en arrière et me souviendrai quand la saison sera terminée et que j’aurai du temps pendant la morte-saison pour pas besoin de travailler sur mon jeu.

« Et j’aurai toujours ce trophée Wanamaker que je regarderai, et je cherche toujours à y ajouter un ami le long de la ligne.

« Cette victoire a été très importante pour moi parce que j’ai travaillé beaucoup ces dernières années et n’en ai rien retiré, et donc avoir un moment comme celui-ci est quelque chose qui en vaut la peine. »