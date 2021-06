US Open : Paul McGinley sur la victoire de Jon Rahm à l’US Open et une semaine encourageante pour Rory McIlroy | Actualités golfiques

5:01



Retour sur le meilleur de l’action d’une finale palpitante au 121e US Open à Torrey Pines, où plusieurs joueurs se sont affrontés pour une victoire majeure.

Paul McGinley revient sur une victoire historique majeure de Jon Rahm à l’US Open et discute d’une démonstration encourageante de Rory McIlroy à Torrey Pines.

Une victoire majeure pour Jon Rahm était-elle inévitable ? Je pense que oui. Il est un grand joueur sur le circuit depuis plusieurs années maintenant. Il a accumulé de gros titres, on le sait, et il s’est hissé jusqu’au sommet du classement mondial.

Si vous regardez statistiquement et comment il se rapporte aux autres joueurs et que vous regardez sa distance au départ, sa précision, son jeu de fer, son jeu court, plus en plus son cœur et sa ruse massifs, alors ce n’était qu’une question de temps avant qu’une victoire majeure n’arrive.

Nick Dougherty, Andrew Coltart et Paul McGinley reviennent sur les moments clés de la manche gagnante de Jon Rahm à l'US Open.

Rahm est venu cette semaine dans un endroit qu’il connaît très bien, il a des souvenirs incroyables et un record énorme, donc les chevaux pour les cours se sont avérés un facteur énorme ici dans cette victoire bien méritée.

Il a une énorme motivation et une énorme ambition, avec sa famille, ses intérêts commerciaux et tout le reste de sa vie semble être aligné sur la réussite. En plus de cela, il a un swing de golf sensationnel, un excellent jeu de golf et est un brillant putter comme nous pouvons le voir, donc je pense qu’il y a beaucoup plus à venir de Rahm.

Jon Rahm réfléchit à l'obtention de son premier titre majeur en devenant le premier vainqueur espagnol de l'US Open à Torrey Pines.

Plus vous vous mettez en position de temps, plus vous avez de chances de gagner. C’est le premier de beaucoup à coup sûr. Nous disons cela à propos de beaucoup de champions majeurs, mais je pense que Jon Rahm pourrait bien continuer à dominer le jeu au cours des cinq à 10 prochaines années en termes de victoires majeures et je pense que la plupart des gens dans le jeu auront du mal à se disputer contre cette.

Opportunités ratées

Des déceptions aujourd’hui ? Je ne pense pas que vous puissiez en souligner un. Il y a quatre ou cinq joueurs que vous pouvez certainement mettre dans cette catégorie, Rory McIlroy étant l’un d’entre eux.

Tout s’est déroulé pour eux presque en même temps, dans les premiers trous des neuf derniers. Bryson DeChambeau, Collin Morikawa, Brooks Koepka ont tous eu des chances à un moment donné lors de la dernière journée.

Je ne pense pas que McIlroy devrait être trop découragé et je pense que cela a été un grand pas cette semaine dans la bonne direction pour lui. Ce que nous avons vu, ce sont de véritables pousses vertes de sa part cette semaine en termes de compétition dans un championnat majeur.

Rory McIlroy pense qu'un cinquième titre majeur n'est pas loin après avoir raté la victoire à l'US Open à Torrey Pines.

Ce que j’ai vraiment aimé plus que tout, c’est que, même s’il a fait quelques erreurs, il y avait de vrais clichés de qualité, ce qui était génial à voir. Son langage corporel ressemblait à un gars avec intention et ressemblait à un gars qui savait ce qu’il faisait.

Il avait l’air d’essayer d’accomplir quelque chose et il était très engagé mentalement. Nous ne voyons pas toujours cela avec McIlroy – nous ne l’avons certainement pas vu ces derniers temps – mais je pense que nous commençons à le voir à nouveau. C’était agréable de voir cette attitude cette semaine.

Je pense que c’est le plus que nous ayons vu depuis un moment de McIlroy et j’ai l’impression qu’il y a plus à venir. Il n’est pas l’article fini, nous le savons, mais des progrès ont certainement été réalisés. Il semble être sur la bonne voie et il y a des choses beaucoup plus importantes à venir et plus de victoires majeures pour McIlroy s’il continue avec ce genre d’intensité qu’il a montré cette semaine.