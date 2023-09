US Open : Novak Djokovic surclasse Ben Shelton pour maintenir le cap vers un 24e Grand Chelem record | Actualités tennistiques

Novak Djokovic a raccroché le téléphone au jeune Américain Ben Shelton pour atteindre sa 10e finale de l’US Open et rester sur la bonne voie pour un 24e titre du Grand Chelem, un record.

Djokovic, qui dispute son 100e match en simple à l’US Open, a désormais atteint les quatre finales du Grand Chelem cette saison pour la troisième fois de sa carrière et sa 36e finale du Grand Chelem au total avec un confortable 6-3 6-2 7-6 (7-4). ) victoire sur un stade Arthur Ashe patriotique.

Djokovic a déclaré qu’il s’épanouit dans les grands matches après avoir battu Shelton en deux sets



« Écoutez, c’est le genre de matchs et d’occasions qui me plaisent encore, qui m’inspirent à me réveiller chaque jour et à travailler dur », a déclaré Djokovic.

« Les Grands Chelems sont les plus importants, ceux qui comptent le plus pour moi. Jouer contre un joueur américain n’est jamais facile et j’ai dû garder mon sang-froid. C’était le jeu de tout le monde à la fin du troisième set. Je suis vraiment content de cette victoire aujourd’hui.

Déjà assuré de revenir au sommet du classement mondial lorsqu’il sera mis à jour après le tournoi, Djokovic poursuivra dimanche la chasse à son 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de tous les temps en simple de Margaret Court.

Djokovic a semblé imiter la célébration du « raccrocher » de Ben Shelton après avoir battu l’Américain



Comment Djokovic s’est qualifié pour la finale de l’US Open…

Djokovic et Shelton se sont affrontés dans ce rallye épique de 30 coups



Un mauvais jeu de service a vu Shelton offrir à Djokovic un break dans le premier set avec trois fautes directes, dont un drop shot peu judicieux.

Le jeune a sauvé quatre points de set sur son propre service et a obtenu un point de break au suivant, mais n’a pas pu le prendre puisque Djokovic a obtenu le premier set au tableau en 34 minutes.

Le Serbe de 36 ans a montré ses talents d’improvisation en décochant ce tir sensationnel autour du poteau.



Shelton avait déconcerté ses adversaires à New York avec son gros service, mais Djokovic, 36 ans, a su exploiter son expérience pour neutraliser le jeune Américain.

Une double faute a donné à Djokovic un autre break dans la seconde alors que les fautes directes de Shelton commençaient vraiment à s’accumuler ; à la fin du deuxième set, il avait fait 27 contre neuf pour Djokovic.

Jouant seulement son septième match en simple à l’US Open, Shelton a donné au public new-yorkais de quoi se réjouir dans le troisième lorsqu’il a récupéré deux fois des breaks et a obtenu un point de set sur le service de Djokovic.

Shelton a soulevé le toit du stade Arthur Ashe avec cet incroyable deuxième service à 143 mph…



Cependant, cela a été rapidement étouffé et Djokovic s’est imposé au tie-break pour remporter une 36e finale du Grand Chelem – ce qui représente incroyablement la moitié des tournois majeurs auxquels il a participé.

Shelton contre Djokovic : l’histoire de la bande Shelton Statistiques du match Djokovic 5 As 5 5 Doubles fautes 3 60% Pourcentage de victoire au 1er service 84% 47% Pourcentage de victoire au 2ème service 34% 21/39 Points nets gagnés 23/26 2/6 Points de break gagnés 5/14 30 Total des gagnants 28 43 Erreurs directes 25 89 Total des points gagnés 112

Roger Federer a présenté ses superbes tirs à travers la jambe à plusieurs reprises à l’US Open



