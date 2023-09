US Open : Novak Djokovic s’est engagé à continuer à jouer après avoir célébré son 24e Grand Chelem avec un hommage à Kobe Bryant | Actualités tennistiques

Novak Djokovic a de mauvaises nouvelles pour ses rivaux alors qu’il promet de « continuer » après avoir célébré son 24e Grand Chelem avec un hommage à la légende de la NBA Kobe Bryant.

Djokovic a remporté un quatrième titre à l’US Open à Flushing Meadows pour égaliser le record de titres majeurs de Margaret Court lorsqu’il a battu Medvedev en trois sets exténuants.

Le joueur de 36 ans a couronné une autre année dominante, au cours de laquelle il a remporté les Internationaux d’Australie et de France et a été finaliste derrière Carlos Alcaraz à Wimbledon, en devenant le champion le plus âgé de Flushing Meadows dans l’ère Open.

Même Medvedev, dont le défi s’est terminé après avoir perdu un marathon de 104 minutes en deuxième set, a demandé : « Qu’est-ce que tu fais encore ici ? Je veux dire, allez. »

Mais Djokovic a insisté : « Je vais continuer. Vous savez, je me sens bien dans mon corps. Je sens toujours que j’ai le soutien de mon environnement, de mon équipe, de ma famille.

« Les Grands Chelems, je l’ai dit ces dernières années, ont toujours été mon objectif le plus élevé et ma priorité tout au long de la saison. Je ne joue pas autant que les autres tournois, alors j’essaie de donner la priorité à ma préparation. pour que je puisse culminer en chelems.

« Ce sont les moments et le genre d’émotions avec lesquels je me motive chaque jour lorsque je ne joue pas de tournoi.

« Oui, parfois je me demande ‘pourquoi ai-je encore besoin de ça à ce stade après tout ce que j’ai fait, tu sais ? Combien de temps est-ce que je veux continuer ? » J’ai ces questions en tête, bien sûr.

« Mais sachant que je joue encore à un si haut niveau et que je gagne les plus grands tournois de ce sport, je ne veux pas quitter ce sport si je suis toujours au sommet, vous savez, si je joue toujours la façon dont je joue.

Après avoir remporté le titre, Djokovic a enfilé un t-shirt bleu qui rendait hommage aux grands Lakers de Los Angeles. La chemise disait « Mamba Forever » sur le devant, ainsi que des photos de Bryant et Djokovic.

Au dos, en violet, se trouvait le numéro 24, que Bryant portait pendant sa carrière au Temple de la renommée.

Djokovic a déclaré avoir reçu des conseils sur sa propre carrière de Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère qui a également tué sa fille, Gianna, et sept autres personnes il y a trois ans.

« Kobe était un ami proche, nous avons beaucoup discuté de la mentalité du vainqueur lorsque j’étais aux prises avec une blessure et que j’essayais de faire mon retour et de revenir au sommet du match », a déclaré Djokovic. « C’était l’une des personnes sur qui je comptais le plus.

« Il était toujours là pour tout type de conseil, de conseil, tout type de soutien de la manière la plus amicale », a poursuivi Djokovic.

« Alors bien sûr, ce qui s’est passé il y a quelques années et le décès de lui et de sa fille m’a profondément blessé, et je pensais que le 24 était le maillot qu’il portait lorsqu’il est devenu une légende des Lakers et du basket mondial, alors j’ai pensé que ça pourrait être un joli maillot. chose symbolique pour le reconnaître pour tout ce qu’il a fait.

Medvedev a admis qu’il quitterait Flushing Meadows plein de regrets après avoir échoué à se montrer à la hauteur en finale.

« Des regrets, c’est sûr », a-t-il déclaré. « Le deuxième set a été le meilleur que j’ai joué et je ne l’ai pas gagné.

« C’est pourquoi il est normal que le match se soit déroulé ainsi, car premier et troisième, il était plutôt meilleur. Le deuxième, si je l’avais gagné, cela aurait peut-être pu être un match différent.

« Oui, c’est comme ça la vie et le tennis. Alors je vais essayer d’être meilleur la prochaine fois. »

