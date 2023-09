US Open : Novak Djokovic se qualifie pour les demi-finales après avoir battu l’espoir local Taylor Fritz à New York | Actualités tennistiques

Novak Djokovic s’est qualifié pour les demi-finales de l’US Open pour la 13e fois de sa carrière après avoir éteint mardi le défi du numéro 1 américain Taylor Fritz.

Djokovic a dépassé Roger Federer en atteignant une 47e demi-finale du Grand Chelem et il est également devenu le premier homme de l’histoire du classement ATP à enregistrer 250 victoires en carrière contre les 10 meilleurs joueurs alors qu’il s’imposait 6-1, 6-4, 6-4. Fritz sur le stade Arthur Ashe.

La neuvième tête de série a frappé plus de gagnants – 33 contre 25 pour Djokovic – mais il a simplement été écrasé par le joueur de 36 ans avec un total de 51 fautes directes racontant sa propre histoire.

Après avoir battu Fritz, Djokovic a mené la foule dans une interprétation de Fight For Your Right des Beastie Boys !



Le Serbe de 26 ans devient également le demi-finaliste le plus âgé à Flushing Meadows depuis Jimmy Connors (39 ans) en 1991.

Djokovic a déclaré : « On s’attend à ce que les gens soutiennent le joueur local, il n’y a rien de mal à cela. J’aime l’atmosphère ici, ça me convient et je m’épanouis grâce à cette énergie.

« Je joue sur ce terrain depuis de nombreuses années, j’ai joué de nombreux matches épiques et j’attends avec impatience d’en disputer un autre dans quelques jours.

« C’est une énorme opportunité à chaque fois que je sors sur le terrain et à mon âge, je ne sais pas combien d’opportunités j’aurai encore. »

Djokovic, en quête d’un 24e titre du Grand Chelem, un record, affrontera un autre Américain en demi-finale avec Frances Tiafoe en action contre un compatriote Ben Shelton plus tard mardi.

Comment Djokovic a atteint les demi-finales…

Alors que les températures approchaient à nouveau les 38 degrés Celsius, Djokovic a déployé un effort clinique et calme, améliorant son bilan contre l’opposition américaine à l’US Open à un parfait 12-0.

Après avoir franchi les deux premiers sets, Fritz a égalisé le troisième set à 4-4, ce qui n’a fait qu’inciter Djokovic à expulser certains de ses propres partisans de l’une des suites exécutives.

Mais le Serbe a immédiatement riposté, le triple vainqueur sauvant ensuite une nouvelle balle de break avant de boucler la victoire en deux heures et 35 minutes pour faire taire une foule partisane américaine.

Fritz contre Djokovic : l’histoire de la bande Fritz Statistiques du match Djokovic 8 As 7 2 Doubles fautes 5 73% Pourcentage de victoire au 1er service 68% 28% Pourcentage de victoire au 2ème service 57% 2/12 Points de break gagnés 6/9 33 Total des gagnants 25 51 Erreurs directes 26 81 Total des points gagnés 102

Henman : Comment Djokovic a brisé le deuxième service de Fritz

L'analyste de Sky Sports, Tim Henman, examine comment Djokovic a neutralisé le deuxième service de Fritz et brisé son adversaire pour se qualifier pour les demi-finales.

Tim Henman analyse comment Djokovic a puni le deuxième service de Fritz pour se qualifier pour les demi-finales



