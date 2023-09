US Open : Novak Djokovic reste sur la bonne voie pour égaler le record du 24e Grand Chelem avec une victoire en cinq sets à New York | Actualités tennistiques

Novak Djokovic, triple champion, s’est remis de deux sets pour vaincre son compatriote serbe Laslo Djere et atteindre le quatrième tour de l’US Open dans un thriller de fin de soirée au stade Arthur Ashe.

Djere, numéro 38 mondial, a profité d’un départ lent de Djokovic pour remporter les deux premiers sets avant que Djokovic réalise un retour caractéristique pour s’imposer 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3 dans un match qui s’est terminé à 1h30 heure locale.

Djokovic est passé à 38-11 dans des matchs en cinq sets alors que le joueur de 36 ans a trouvé un moyen de se remettre d’un déficit de deux sets pour la huitième fois de sa carrière et seulement la deuxième fois à l’US Open lorsqu’il s’est battu de manière célèbre. de retour pour vaincre Roger Federer il y a 12 ans.

Djokovic, 36 ans, qui vise un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court, affrontera ensuite le Croate Borna Gojo.

« C’était l’un des matchs les plus difficiles que j’ai joué ici depuis de nombreuses années et c’est un énorme mérite pour Laslo d’avoir joué le meilleur tennis que je l’ai jamais vu jouer », a déclaré Djokovic, qui s’est qualifié pour le quatrième tour. à New York pour la 15e fois de sa carrière.

« J’ai fait un petit discours d’encouragement dans le miroir. Je me suis en quelque sorte moqué de moi-même parce que j’étais tellement agité et ennuyé par le jeu, mais j’ai dû me forcer à remonter le moral. Je l’ai déjà fait plusieurs fois dans ma carrière. et ça a marché, quelques fois ça n’a pas marché, mais ce soir ça a marché et je suis reconnaissant. »

Face à l’un des plus grands joueurs de tous les temps sous les lumières vives du stade Arthur Ashe, un Djere intrépide a fait un début étonnant pour prendre une avance de deux sets qui a laissé la foule en état de choc.

Djokovic n’était pas sans opportunités, mais n’a pas capitalisé sur ses chances jusqu’à ce qu’il soit reculé dans un coin.

Alors que la foule était toujours en effervescence, Djokovic est sorti pour le troisième set avec une urgence et une énergie manquantes dans les deux premiers sets pour réduire le déficit et avec des fissures dans le jeu de Djere commençant à apparaître, Djokovic a continué à augmenter la pression.

Djokovic a balayé les six jeux suivants pour remporter le quatrième set et le cinquième décisif qu’il n’abandonnerait jamais.

« Une fois que j’ai eu le break en troisième, je me suis dit ‘OK, j’ai un tir, j’ai une chance », a déclaré Djokovic. « Autant m’en occuper.

« J’ai commencé à jouer un peu plus agressif, j’ai commencé à lire ses jeux un peu plus que lors des deux premiers sets et cela a bien fonctionné.

« Mais croyez-moi, c’était angoissant jusqu’au dernier coup », a-t-il ajouté.

Image:

Taylor Fritz a gâché les célébrations du 18e anniversaire de Jakub Mensik avec une victoire écrasante devant ses fidèles locaux





Taylor Fritz a joué le rôle ultime de fêtard et n’a donné que trois matchs au qualifié tchèque Jakub Mensik lors d’une victoire 6-1 6-2 6-0 le jour de son 18e anniversaire.

Incroyablement, Fritz n’a perdu que 13 matchs jusqu’à présent lors de ses trois matches à New York. Il affrontera la sensation suisse de 21 ans Dominique Stricker au quatrième tour.

« Je me sentais bien. J’avais en quelque sorte un plan clair sur ce que je voulais faire, comment je voulais le jouer », a déclaré Fritz, 25 ans.

« Je suis bien revenu. Je bougeais très bien. Oui, je viens de jouer un match solide. »

Avantage du terrain Avec Taylor Fritz désormais qualifié, c’est la première fois que quatre Américains atteignent les huitièmes de finale du simple messieurs à l’US Open depuis 2011. Avec Michael Mmoh toujours à jouer, cinq ou plus n’ont pas atteint les huitièmes de finale depuis 1995 (8). .

Les États-Unis attendent un premier titre de champion à domicile depuis Andy Roddick il y a 20 ans et ils auront certainement au moins un quart de finaliste. Tommy Paul a triomphé de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina 6-1 6-0 3-6 6-3.

Il affrontera un joueur de 20 ans Ben Sheltonqui a battu le Russe Aslan Karatsev 6-4 3-6 6-2 6-0.

Frances Tiafoe10ème tête de série, est venu d’un set pour battre le Français Adrian Mannarino et organiser un affrontement avec Hijikata Rinky d’Australie.

