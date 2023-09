US Open : Novak Djokovic remporte un quatrième titre à New York et un 24e Grand Chelem historique | Actualités tennistiques

Novak Djokovic est entré dans l’histoire dimanche en remportant son quatrième titre de l’US Open et son 24e titre du Grand Chelem, un record, avec une victoire en deux sets contre Daniil Medvedev.

Pour Djokovic, sa victoire 6-3 7-6 (7-5) 6-3 contre Medvedev a marqué son quatrième titre à New York et est devenu le plus vieux champion de l’US Open de l’ère Open.

Le Serbe de 36 ans, de retour au numéro 1 mondial, a remporté son troisième titre du Grand Chelem de l’année après avoir remporté l’Open d’Australie et l’Open de France, son seul défaut étant une défaite épique en cinq sets contre Carlos Alcaraz en Finale de Wimbledon.

Comment Djokovic a remporté un 24e Grand Chelem historique…

Djokovic a proposé d'aider Medvedev après sa chute, mais l'offre a été refusée, préférant passer plus de temps sur le terrain.



Djokovic s’est rendu dimanche dans un stade Arthur Ashe bondé et a regardé à travers le filet Medvedev, l’homme qui se tenait une fois de plus entre lui et l’histoire, comme il l’avait fait il y a deux ans.

La dernière fois que les deux se sont affrontés à l’US Open, c’était lors de la finale de 2021, lorsque le Russe a remporté son seul tournoi majeur et a refusé au Serbe un rare Grand Chelem du calendrier.

Djokovic a pris le dessus sur Medvedev dans ce rallye sensationnel…



Une double faute de Medvedev et un revers gagnant fulgurant sur toute la ligne ont donné à Djokovic le premier point de break qu’il a converti en amour pour remporter ensuite le premier set en 48 minutes relativement rapides.

Le match reposait sur un deuxième set marathon d’une durée de 104 minutes, ce qui était plus long que l’ensemble des matchs du premier tour des deux joueurs.

Les commentateurs de Sky Sports ont été stupéfaits lorsque Djokovic a réussi trois superbes volées consécutives pour riposter après le point de rupture.



Medvedev, revenant loin derrière la ligne de fond, a fait travailler Djokovic et cela a commencé à se voir avec le favori montrant des signes de fatigue.

Après une heure et trois quarts, il a produit sa première balle de break du match mais Djokovic, avec un changement évident de plan de jeu dans le but de raccourcir les points, l’a étouffé de manière experte avec un gros service et une volée impeccable.

Le Serbe est resté épuisé sur le sol après un rassemblement monstre contre Medvedev



Medvedev avait mis le point sur le service de Djokovic, mais une autre volée au filet a réglé le problème, et lorsque le tie-break a échappé au joueur de 27 ans, le match a rapidement suivi.

Medvedev contre Djokovic : l’histoire de la bande Medvedev Statistiques du match Djokovic 6 As 4 6 Doubles fautes 6 71% Pourcentage de victoire au 1er service 81% 38% Pourcentage de victoire au 2ème service 54% 16/22 Points nets gagnés 37/44 1/3 Points de break gagnés 3/6 32 Total des gagnants 38 39 Erreurs directes 35 97 Total des points gagnés 118

Les chiffres de Novak… Novak Djokovic est le joueur de tennis le mieux payé de tous les temps avec 175 millions de dollars de gains en carrière. En dehors du terrain, le Serbe a récolté 340 millions de dollars supplémentaires. À 36 ans, Djokovic vient de remporter son quatrième US Open, son troisième tournoi majeur de l’année et son 24e Grand Chelem, un record.

Roger Federer a présenté ses superbes tirs à travers la jambe à plusieurs reprises à l'US Open



Rafael Nadal a réussi un tir incroyable autour du filet contre Marin Cilic en 2019, pour le plus grand plaisir de Tiger Woods



