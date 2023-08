US Open : Novak Djokovic dépasse Bernabe Zapata Miralles, tandis que Stefanos Tsitsipas est stupéfait | Actualités tennistiques

Novak Djokovic a battu Bernabe Zapata Miralles pour atteindre le troisième tour de l’US Open alors que Dominic Stricker a remporté la plus grande victoire de sa carrière contre Stefanos Tsitsipas.

Djokovic, deuxième tête de série, s’est qualifié en toute sécurité après avoir démoli les Espagnols Miralles au stade Arthur Ashe.

Le Serbe, en quête d’un 24e titre historique du Grand Chelem, n’a perdu que six matchs lors d’une victoire 6-4, 6-1, 6-1.

Plus habitué aux lumières vives de la session nocturne de New York, le joueur de 36 ans a plutôt absorbé la chaleur étouffante de l’après-midi, tirant 35 coups gagnants tout en surmontant les imprécisions précoces sur son premier service pour finalement briser son adversaire.

Djokovic est déjà assuré de reprendre la première place mondiale lorsque le classement sera mis à jour après le tournoi après avoir remporté son match d’ouverture.

Il affrontera son compatriote serbe Laslo Djéré vendredi après que le numéro 38 mondial ait fait un travail rapide sur le Français Hugo Gaston 6-1 6-2 6-3 pour avancer.

Au cours de son entretien sur le terrain, on a demandé à Djokovic qui gagnerait un match entre lui d’aujourd’hui et lui d’il y a 10 ans.

Il a déclaré : « Facile, pas de problème, victoire en deux sets pour le joueur de 36 ans !

« Je ne veux pas jouer moi-même. Je ne veux pas, mais je le fais. Chaque match, je me joue le plus dans mon esprit. Si je gagne cette bataille, je gagnerai sur le terrain. »

Il a poursuivi en expliquant ce qu’il a appris au cours de la dernière décennie.

« Je veux dire l’expérience, la compréhension, ce qui doit être fait dans les moments importants, en préservant l’énergie et en se concentrant sur le moment présent », a-t-il déclaré. « Je bouge toujours bien pour un vieux gars ! »

Henman : l’efficacité de Djokovic est une blague

Tim Henman de Sky Sports Tennis a analysé la performance dominante de Djokovic contre Zapata Miralles.

« Je ne veux pas dire que la majorité des joueurs sont battus avant d’entrer sur le terrain, mais c’est probablement le cas.

« Vous sortez et essayez de prendre ces risques, mais lorsque vous vous lancez dans ces échanges de base avec ses mouvements, c’est juste une blague à quel point il est efficace. »

Tsitsipas stupéfait par Stricker

Stricker, le Suisse qualifié de 21 ans, classé 128e au monde, a surpris Tsitsipas, double finaliste du Grand Chelem, avec 7-5 6-7 (2-7) 6-7 (5-7) 7-6 ( 8-6) Victoire 6-3.

Stricker est un ancien champion junior de Roland-Garros qui a récemment admis que son entraîneur lui avait dit de réduire sa consommation de chocolat et de biscuits, mais c’est Tsitsipas qui s’est senti aigri après un travail de quatre heures sur le court de la tribune.

« Vous savez, je m’en suis plutôt bien sorti aujourd’hui et je me sentais bien dès le premier set », a déclaré Stricker.

« Pendant quatre heures, ce fut une bataille difficile et je suis tout simplement super heureux en ce moment. Je vais profiter du reste de la journée et récupérer demain.

« C’est un très beau jour pour moi et une très belle victoire. Cela me donne beaucoup de confiance. Je crois beaucoup en moi maintenant. »

Remarquablement, Stricker aurait pu être dans l’avion pour Berne la semaine dernière après avoir affronté une balle de match au deuxième tour des qualifications.

Il a désormais réalisé son meilleur résultat en Grand Chelem, après avoir amélioré son parcours au deuxième tour à Wimbledon plus tôt cet été.

Tsitsipas a servi pour le match à 5-3 dans le quatrième set, et le Grec a déclaré : « Cela ne m’est jamais arrivé auparavant. C’est la première fois pour moi.

« D’habitude, je suis beaucoup plus fort mentalement, et je l’ai montré en revenant. Même si parfois je me fais briser au service pour le match, disons, je trouve encore mon chemin au tie-break ou peut-être au cinquième set. Aujourd’hui, c’était pas le cas. »

