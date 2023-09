US Open : Novak Djokovic bat Taylor Fritz pour atteindre une demi-finale record

Novak Djokovic a atteint son record de 47e demi-finale du Grand Chelem, brisant l’égalité avec Roger Federer pour le plus grand nombre par un homme, en battant Taylor Fritz 6-1, 6-4, 6-4 à l’US Open un mardi torride.

Djokovic s’est amélioré à 13-0 pour sa carrière en quarts de finale à Flushing Meadows – et à 8-0 contre Fritz, un Américain tête de série n°9.

Le match s’est joué avec le toit rétractable du stade Arthur Ashe partiellement fermé, ce qui offrait de l’ombre aux spectateurs et aux deux concurrents un après-midi où la température dépassait 90 degrés Fahrenheit (32 Celsius) et l’humidité était supérieure à 55 %.

Lors des changements de match, les joueurs cherchaient du réconfort, soit en enlevant un peu leur chemise, en enroulant des serviettes remplies de glace autour de leur cou, soit en versant de l’eau au-dessus de leur tête.

Djokovic, un Serbe de 36 ans, et Fritz, un Californien de 25 ans, ont eu quelques problèmes lors de la journée la plus étouffante du tournoi jusqu’à présent.

Mais alors que Djokovic a finalement réussi à redresser ses tirs, les erreurs de Fritz ont continué à se produire.

Fritz a commis 19 fautes directes et seulement quatre gagnants dans le premier set, et même s’il a commencé à mettre plus de balles sur le terrain à mesure que le match avançait, il n’a pas réussi à trouver la marque de manière suffisamment cohérente. À la fin, Fritz avait commis 51 fautes directes, soit près de deux fois plus que les 26 de Djokovic.

Vendredi, Djokovic affrontera une autre Américaine – soit la n°10 Frances Tiafoe, soit le non-tête de série Ben Shelton, qui devaient se rencontrer mardi soir.

C’était la première fois depuis 2005 que trois Américains accédaient aux quarts de finale à New York.

Fritz a entendu une tonne de soutien de la part des fans partisans d’Ashe, d’autant plus qu’il tentait de revenir dans le match contre Djokovic, qui s’est dispensé de 10 des 12 balles de break auxquelles il a été confronté.

Il n’y a eu qu’un seul moment où Djokovic est apparu secoué, criant et brandissant ses poings tout en regardant dans les tribunes sur des points successifs. Un spectateur en particulier a crié pendant un point, un non-non au tennis.

« Il était en fait dans la loge où se trouvaient certains de mes amis. Je ne sais pas qui était ce gars, mais oui, j’étais assez ennuyé par lui à ce moment-là », a déclaré Djokovic. « Je communiquais avec mes amis pour discuter un peu avec lui. »

