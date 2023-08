US Open : Novak Djokovic accède au 3e tour, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas subissent des sorties surprises

Novak Djokovic s’est qualifié mercredi pour le troisième tour de l’US Open dans sa quête d’un 24e triomphe du Grand Chelem alors qu’Iga Swiatek et Coco Gauff restaient sur une trajectoire de collision en quart de finale à New York.

Djokovic a grimpé à la vitesse supérieure contre Bernabe Zapata Miralles, 76e, remportant 13 des 15 derniers matchs pour passer 6-4, 6-1, 6-1 en deux heures sur le terrain du stade Arthur Ashe.

La prochaine étape pour la star serbe est son compatriote et tête de série 32e Laslo Djere, Djokovic gardant son record de toujours atteindre au moins les 32 derniers à New York.

« A 36 ans, après 20 ans à New York, j’ai toujours envie de jouer mon meilleur tennis sur ce court », a déclaré Djokovic, triple champion de l’US Open.

A LIRE AUSSI| US Open : Maryna Zanevska, à la retraite, snobe la poignée de main après avoir perdu 6-3, 6-2 contre Aryna Sabalenka

« J’ai l’expérience et la compréhension de ce qui doit être fait dans les moments importants. Préserver l’énergie et se concentrer sur le moment présent. »

La championne en titre et numéro un mondiale Swiatek a battu l’Australienne Daria Saville 6-3, 6-4.

La Polonaise vise à devenir la première femme à défendre avec succès sa couronne à l’US Open depuis que Serena Williams a remporté un triplé de titres entre 2012 et 2014.

« Ce n’était pas facile mais je suis heureuse d’avoir essayé de jouer mon jeu et de jouer de manière agressive avec beaucoup d’intensité et je suis juste heureuse d’être au troisième tour », a déclaré Swiatek, visant son cinquième triomphe en Grand Chelem.

Swiatek affrontera désormais la Slovène Kaja Juvan vendredi pour une place en huitièmes de finale.

Gauff, 19 ans, a écarté Mirra Andreeva, 16 ans, la plus jeune joueuse du tirage au sort, 6-3, 6-2 pour poursuivre son solide parcours sur terrain dur cet été après ses titres à Washington et Cincinnati.

La sixième tête de série, considérée comme l’une des favorites à New York, affronte la Belge Elise Mertens pour une place en huitièmes de finale après avoir pris le dessus sur Andreeva pour la deuxième fois en trois tournois du Grand Chelem.

« J’ai juste appris à être agressive, parce que si vous lui donnez quelque chose, elle va en profiter », a déclaré Gauff, qui a battu Andreeva en trois sets à Roland-Garros en juin.

« Elle a un grand avenir devant elle. Je pense qu’elle reviendra sur cette scène encore de nombreuses fois. »

Mertens, 32e tête de série, s’est relevé du bord en sauvant deux balles de match lors du tie-break du deuxième set pour éliminer le dangereux Collins, finaliste de l’Open d’Australie de l’année dernière.

La Belge, qui avait dans sa loge le soutien de Kim Clijsters, triple vainqueur de l’US Open, a avancé 3-6, 7-6 (9/7), 6-1 et attend désormais Gauff.

A LIRE AUSSI| Venus Williams subit sa défaite la plus déséquilibrée à l’US Open : 6-1, 6-1 au premier tour

Tsitsipas éliminé

La misérable course à l’US Open de Stefanos Tsitsipas s’est poursuivie alors qu’il s’est écrasé face au qualifié suisse de 21 ans Dominic Stricker en cinq sets.

Tsitsipas a servi pour le match à 5-3 dans le quatrième set mais le Stricker, 128e, s’est rallié pour l’emporter 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/ 6), 6-3 en un peu plus de quatre heures.

« Je ne sais pas comment. Je l’ai fait d’une manière ou d’une autre. En fait, je suis un peu sans voix, mais c’est un grand jour », a déclaré Stricker, qui n’avait remporté qu’un seul match du Grand Chelem avant cette semaine.

Le Grec Tsitsipas, septième tête de série et deux fois finaliste du Grand Chelem, n’a jamais dépassé le troisième tour en six visites à New York.

La 10e tête de série tchèque Karolina Muchova, finaliste de Roland Garros cette année, a battu Magdalena Frech en deux sets.

La médaillée d’or olympique Belinda Bencic a mis fin à la course de la qualifiée britannique Lily Miyazaki 6-3, 6-3, mais la 19e tête de série brésilienne Beatriz Haddad Maia a été éliminée par Taylor Townsend 7-6 (7/1), 7-5.

A LIRE AUSSI| US Open : Stanislas Wawrinka bat Yoshishito Nishioka pour devenir le joueur le plus âgé à avoir jamais remporté une victoire à l’US Open

Casper Ruud, cinquième tête de série et finaliste de trois des six derniers tournois majeurs, dont l’US Open de l’année dernière, affrontera le Chinois Zhang Zhizhen lors de son match du deuxième tour mercredi.

Elena Rybakina, quatrième tête de série féminine, affrontera l’Australienne Ajla Tomljanovic lors de la session nocturne sur Louis Armstrong, tandis que les anciennes rivales Petra Kvitova et Caroline Wozniacki se rencontreront également sous les lumières.

Casper Ruud, cinquième tête de série, évincé par Zhang Zhizhen

Zhang Zhizhen a éliminé Casper Ruud, cinquième tête de série, de l’US Open mercredi, créant ainsi l’histoire du tennis en devenant le premier Chinois à battre un joueur du top cinq.

Le Shanghaien de 26 ans – classé 67e mondial – a réalisé le match de sa vie pour vaincre le finaliste de l’US Open de l’année dernière 6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2 en 3 heures 19 minutes. .

La victoire de Zhang était la première fois qu’un joueur chinois masculin battait un joueur classé parmi les cinq premiers mondiaux.

A LIRE AUSSI| Carlos Alcaraz souhaite détourner la pression de la défense du titre de l’US Open

Zhang affrontera l’Australien Rinky Hijikata au troisième tour vendredi, tentant d’atteindre les huitièmes de finale d’un Grand Chelem pour la première fois.

Les esprits se sont enflammés après que Ruud ait égalisé le match à deux sets chacun avec un quatrième set 6-0.

Zhang a quitté le terrain pendant plusieurs minutes pour faire une pause aux toilettes et changer de vêtements, ce qui a clairement perturbé l’élan de Ruud.

Le Norvégien a été immédiatement breaké dès le premier jeu du set final, et Ruud, frustré, s’est plaint avec colère contre l’arbitre de chaise, l’accusant de ne pas avoir respecté les délais.

« Pourquoi ne fais-tu rien ? », a crié Ruud à l’arbitre. « Parfois, tu suis clairement les règles, d’autres fois tu t’en fous. Pourquoi tu ne fais rien ? »

Alors que Ruud s’effondrait, Zhang a enfoncé son avantage. Il a de nouveau breaké au cinquième match pour prendre une avance de 4-1, puis a conservé une avance de 5-1.

Ruud a tenu son service pour réduire l’écart à 5-2, mais Zhang n’a pas été démenti, produisant une superbe volée de revers sur la balle de match pour sceller la victoire.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)