US Open : Mirra Andreeva, Alycia Parks, Linda Noskova et Linda Fruhvirtova visent à briller à New York | Actualités tennistiques

Qui pourrait défier la championne en titre Iga Swiatek pour le titre en simple féminin ? Nous examinons cinq femmes qui pourraient bouleverser la première place à Flushing Meadows.

Mirra Andreeva

Andreeva a impressionné à Wimbledon, peut-elle faire de même à New York ? Elle s’ouvre face à un qualificatif





L’adolescent russe, qui voue une admiration autoproclamée à l’égard d’Andy Murray, a déjà fait forte impression cette saison. Elle est devenue la reine des tours de qualification, traversant Roland-Garros et Wimbledon avec brio.

Bien qu’elle ait remporté quelques tournois sur terrain dur de l’ITF fin 2022, elle n’a pas encore honoré les courts durs cette saison, mais elle a déjà battu de nombreux noms expérimentés, dont l’ancienne finaliste de l’US Open Leylah Fernandez et l’ancienne championne de Roland-Garros Barbora. Krejcikova.

Avec sa montée en puissance cette saison, elle fera ses débuts dans le tableau principal de l’US Open.

Mirra Andreeva – Meilleures performances en Grand Chelem Internationaux de France Troisième tour (2023) Wimbledon Quatrième tour (2023)

Qin Wen Zheng

Zheng est l’une des jeunes joueuses les plus impressionnantes du circuit WTA. Elle affronte Nadia Podoroska au premier tour





Zheng cite son inspiration dans la course de Li Na au titre de Roland-Garros en 2011, et elle en a impressionné beaucoup en 2022 en se qualifiant pour le quatrième tour de Roland-Garros et le troisième tour de Wimbledon et de l’US Open.

Elle a remporté son premier titre WTA à Valence l’année dernière, et a confirmé son titre avec un autre titre à Palerme plus tôt cette année.

Zheng a remporté des victoires sur les anciennes championnes du Grand Chelem Venus Williams, Jelena Ostapenko, Bianca Andreescu et Sloane Stephens, et a déjà affronté la numéro 1 mondiale Iga Swiatek quatre fois au cours de sa carrière, lui prenant la distance dans toutes les rencontres sauf une.

Qinwen Zheng – Meilleures performances en Grand Chelem open d’Australie Deuxième tour (2022, 2023) Internationaux de France Quatrième tour (2022) Wimbledon Troisième tour (2022) US Open Troisième tour (2022)

Linda Frukvirtova

Linda Fruhvirtova a été classée 49e mondiale à l’âge de 18 ans.





Aînée des deux sœurs Fruhvirtova, Linda s’est fait connaître pour la première fois à la fin de la saison 2022, lorsqu’elle a remporté son premier titre à Chennai.

S’inscrivant dans une fière tradition tchèque de championnes, elle a fait preuve de prouesses en atteignant les demi-finales du simple filles de Wimbledon en 2021.

Elle a commencé cette année avec confiance en se qualifiant pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, éliminant au passage sa compatriote et future championne de Wimbledon Marketa Vondrousova.

Elle a franchi les tours de qualification de l’US Open l’année dernière, et désormais dans le tableau principal, elle aura à cœur d’améliorer sa performance.

Linda Fruhvirtova – Meilleures performances en Grand Chelem open d’Australie Quatrième tour (2023) Internationaux de France Premier tour (2023) Wimbledon Premier tour (2023) US Open Deuxième tour (2022)

Linda Noskova

Linda Noskova affrontera Madison Brengle au premier tour de l’US Open





Autre Tchèque très performant, le fan de lutte de 18 ans s’est déjà hissé au 42e rang mondial et a atteint les finales WTA à Prague, Adélaïde et Prague.

Elle a impressionné sur les surfaces dures d’Indian Wells plus tôt cette année avant de s’incliner face à Coco Gauff en huitièmes de finale.

Noskova a également atteint les huitièmes de finale lors du récent Western & Southern Open à Cincinnati, où Gauff a encore une fois mis à profit ses espoirs.

Linda Noskova – Meilleures performances en Grand Chelem open d’Australie Deuxième tour (2023) Internationaux de France Deuxième tour (2023)

Parcs Alycia

Alycia Parks a grimpé en flèche au classement mondial WTA mais elle fait face à un test d’ouverture délicat contre Daria Kasatkina





Alors que les hommes américains assistent à une résurgence, de nombreux regards seront tournés vers Alycia Parks cette année, après avoir grimpé dans le classement, passant de l’extérieur du top 200 la saison dernière et du top 50 plus tôt cette année.

Elle a surpris la tête de série Caroline Garcia lors de la finale de Lyon et a également bien figuré sur terre battue cette année.

Elle a un service qui rappelle beaucoup celui des sœurs Williams, et elle a égalé le record WTA du service le plus rapide avec Venus Williams à l’US Open 2021 à 129 mph.

Alycia Parks – Meilleures performances en Grand Chelem open d’Australie Qualifications (2022, 2023) Internationaux de France Premier tour (2023) Wimbledon Deuxième tour (2023) US Open Premier tour (2021)

