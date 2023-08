US Open : Mirra Andreeva affronte Coco Gauff dans une confrontation à succès à New York | Actualités tennistiques

Mirra Andreeva cherchera à se venger lorsqu’elle affrontera sa camarade adolescente Coco Gauff au stade Arthur Ashe de l’US Open.

La star russe Andreeva a connu huit mois époustouflants sur le circuit, grimpant de 231 places, passant de la 293e place mondiale en décembre à la 62e place, tout en profitant également d’une participation aux huitièmes de finale de l’Open d’Australie et de Wimbledon.

La joueuse de 16 ans a surmonté une rencontre serrée au premier tour contre l’Australienne Olivia Gadecki à l’US Open lundi pour organiser une rencontre avec le favori local Gauff – à 17 heures au stade Arthur Ashe mercredi – en direct sur Sports aériens.

Andreeva espère désormais se venger de sa défaite en trois sets contre Gauff au troisième tour de Roland-Garros plus tôt cette année.

« Je suis assez excitée par ce match. Je serai super excitée de jouer contre Arthur Ashe et je vais essayer de faire de mon mieux et de prendre ma revanche pour Roland Garros », a déclaré Andreeva.

« J’espère que ce sera un bon match. Je suis assez excité que les choses se passent pour moi maintenant donc j’espère que rien ne changera à l’avenir. »

Andreeva dit également qu’elle n’est pas encore prête à parler avec son idole Andy Murray, mais elle a promis que cela se produirait au cours de l’année prochaine.

Elle a révélé que Murray, triple champion du Grand Chelem, était un porte-bonheur après lui avoir envoyé un message de bonne chance à Madrid en réponse au fait qu’Andreeva l’avait qualifié de « beau ».

Mais après avoir rencontré son idole à Wimbledon, elle a admis être trop timide pour lui parler : « J’ai rencontré Andy Murray ici. Mais je suis trop timide pour lui parler.

« Quand je le vois, j’essaie de quitter l’établissement très vite juste pour ne pas lui parler parce que je suis super timide. »

Elle avait espéré avoir le courage de parler à l’Écossais avant l’US Open et a même été invitée à rencontrer la femme de 36 ans en personne par son agence.

« Je n’ai pas encore eu le courage de parler avec Andy Murray », a-t-elle admis. « Mon agence m’a demandé si j’aimerais peut-être lui parler, avoir une petite conversation d’environ cinq minutes, mais j’ai dit non.

« Je ne suis pas prêt, j’oublierai comment parler. Je lui parlerai peut-être dans un an, s’il joue encore. »

S’exprimant lors de sa course au titre de Surbiton, Murray a été interrogé sur Andreeva.

Il a déclaré : « Je ne dirais pas nécessairement que j’ai noué une amitié. Nous avons échangé un message et ne nous sommes pas dit de mots en personne, donc c’est probablement un peu exagéré, mais elle est évidemment une joueuse brillante et l’une des meilleures. jeunes joueurs du circuit. »

