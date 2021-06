US Open : Mel Reid attribue les conseils de Brooks Koepka pour avoir donné le ton au club olympique | Actualités golfiques

3:31



Mel Reid réfléchit à l’établissement de la tête du club-house avec un premier tour de 67 à l’US Women’s Open et à la façon dont une conversation avant le tournoi avec Brooks Koepka a contribué à son plan de match.

Mel Reid a révélé qu’une conversation avant le tournoi avec le quadruple champion majeur Brooks Koepka l’a aidée à prendre la tête du club-house à l’US Open.

Reid a mélangé cinq birdies avec un bogey pour obtenir un score de moins de 67 dans des conditions brumeuses et sur un tracé difficile au Olympic Club de San Francisco, où la plupart des joueurs avaient du mal à battre la normale.

À partir du neuvième trou, Reid a ouvert avec des birdies consécutifs et a ajouté des gains successifs à partir du 15e, avant d’annuler un bogey au 18e en ramassant un tir au septième par quatre pour établir la cible du club-house.

Mel Reid a raté le cut dans quatre de ses cinq précédentes apparitions à l’US Women’s Open

« Je ne pensais pas que ce score était là honnêtement », a déclaré Reid. « J’avais un assez bon plan de match. C’est probablement le meilleur que j’aie eu pour un tournoi. Nous avions un plan de match et nous nous y tenons.

« Si vous avez des ennuis, sortez-le, faites un bogey. Je pense que la clé ici est de ne pas prendre beaucoup de risques les deux, trois premiers jours, et je ne l’ai pas fait. Très, très heureux de la façon dont nous commencé, j’avais l’impression de jouer très, très solide.

« Oui, c’est évidemment le premier jour. Il y a un long, long chemin à parcourir, et si vous ne faites pas attention, ce parcours de golf peut vraiment vous manger. Il suffit de rester concentré. Celui qui gagne à la fin de cela va être vraiment fatigué dimanche. »

Reid, qui jouait régulièrement des matchs d’entraînement avec Koepka au Floridian jusqu’à son déménagement à Jacksonville fin 2020, a rendu hommage à l’ancien numéro 1 mondial pour les conseils qu’il lui a prodigués avant le deuxième majeur féminin de l’année.

« J’ai envoyé un texto à Brooks [Koepka] Mardi, nous avons eu une longue conversation, puis nous nous sommes affrontés pendant une heure mardi soir », a ajouté Reid. « Il m’a donné quelques éléments qu’il suit dans une majeure, alors j’apprécie évidemment son aide.

« Ce qu’il m’a dit était, je pensais, inestimable honnêtement, et cela m’a fait adopter une approche un peu différente. C’est pourquoi j’ai l’impression d’avoir préparé le mieux, et avec mon cadet, il était super aujourd’hui et nous étions tous les deux d’accord avec le même plan de jeu. Ouais, j’essaie juste d’être un peu plus comme Brooks. «

La Coréenne Jeongeun Lee6, vainqueur de l’US Women’s Open en 2019, est à trois coups de Reid après la journée d’ouverture

Sur les 78 joueurs qui ont pris le départ le matin, Reid était l’un des huit seuls à terminer sous la normale, avec Angel Yin son plus proche challenger après un 68 de moins de trois et Yuka Saso un autre tir en arrière.

Le numéro 1 mondial Jin Young Ko a enregistré un score de moins de 70 ans avec Marina Alex, Austin Ernst, Jennifer Kupcho et Jeongeun Lee6, tandis que Charley Hull a inscrit un 75 au premier tour et Georgia Hall a eu du mal à atteindre un score de six sur 77 malgré trois birdies de ses premiers quatre trous.

