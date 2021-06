US Open : Matthew Wolff révèle une bataille de santé mentale qui a diminué son amour pour le golf | Actualités golfiques

Matthew Wolff est de retour après deux mois d’absence pour des problèmes de santé mentale

Matthew Wolff a parlé de son combat contre les problèmes de santé mentale et admet qu’il n’est « pas facile » de s’amuser sur le terrain de golf.

Wolff est revenu à la compétition à l’US Open de cette semaine après avoir pris du temps après sa disqualification du Masters en avril, et il a mis ses problèmes hors-parcours de côté pour se frayer un chemin après deux premiers jours impressionnants à Torrey Pines.

Le jeune Américain passionnant était à égalité au quatrième rang lors de sa première apparition majeure au championnat de la PGA l’année dernière, puis a terminé deuxième derrière Bryson DeChambeau à l’US Open, mais il a connu une mauvaise série de résultats au début de cette année avant sa malheureuse sortie à Augusta. Nationale.

Wolff a admis qu’il avait du mal à trouver le bonheur sur le parcours

Wolff a bénéficié du soutien inestimable de Bubba Watson depuis son arrivée en Californie, le double champion des Masters partageant ses expériences sur la façon dont il a fait face aux profondeurs du désespoir et de la perte de poids dramatique qui ont menacé de mettre fin à sa carrière.

« L’amour pour le jeu m’a vraiment quitté », a déclaré un Wolff ému Sports aériens après avoir accordé un 68 au deuxième tour pour se situer à un seul coup de la tête à la mi-course. « Je sortais et faisais de mon mieux, je broyais et les choses n’allaient pas dans mon sens.

« Je me dépréciais vraiment et honnêtement pendant quelques mois, je me sentais en quelque sorte désespéré. Il y a probablement quelques jours à peine, c’était la première fois que je trouvais vraiment un peu d’espoir dans mon jeu et mon bonheur ici.

3:09 Wolff parle des défis émotionnels et mentaux auxquels il a été confronté et dit qu’il est important de parler de ces problèmes Wolff parle des défis émotionnels et mentaux auxquels il a été confronté et dit qu’il est important de parler de ces problèmes

« Il est facile d’être heureux lorsque vous jouez bien, mais il est difficile de mettre les choses en perspective et de ne pas être si dur avec vous-même lorsque vous êtes ici à essayer de performer au plus haut niveau. Je suis heureux d’être Je m’amuse encore ici, mais ce n’est pas facile. »

Wolff a été ouvert et honnête au sujet des troubles dans sa vie privée, et il espère que ses commentaires encourageront d’autres personnes ayant des problèmes similaires à se manifester.

« Je n’essaie pas d’attirer l’attention sur moi spécifiquement, j’essaie juste d’attirer l’attention sur la santé mentale », a ajouté Wolff. « C’est extrêmement important. Avec tous les athlètes professionnels, vous pensez que ces gens ont juste tout l’argent, toute la célébrité et tout le monde les admire comme s’ils étaient des dieux ou quoi que ce soit d’autre.

Wolff n’a plus joué depuis sa disqualification du Masters

« C’est comme ‘Comment ces gens peuvent-ils avoir des problèmes ?’ Je dirais qu’un bon mois, nous passons deux semaines dans notre lit et beaucoup de ces gens ont des familles ici.Il y a juste beaucoup de choses que nous devons gérer que la plupart des gens n’ont pas à faire.

« Même si je viens ici tous les jours et que j’essaie d’être fort, je n’étais tout simplement pas assez fort pour ce que je traversais. Cela a été vraiment difficile mais je me suis battu, j’ai essayé d’être heureux et j’ai l’impression Je l’ai fait cette semaine. »

Watson est également en lice à Torrey Pines après qu’un 67 au deuxième jour l’a propulsé à trois sous, et le gaucher a expliqué comment il a joué un tour d’entraînement avec Wolff et a offert ses encouragements et son réconfort, bien que Wolff ne l’ait pas poussé pour obtenir des conseils. .

Jour deux comme c’est arrivé Comment s’est déroulée la deuxième journée de l’US Open à Torrey Pines

« Je partageais juste mes propres problèmes et combats, pas qu’il voulait l’entendre », a déclaré Watson. « Il ne m’a pas demandé mon avis.

« Je l’aime, j’aime sa famille et j’aime son équipe. Alors je leur parlais juste et je leur ai dit que j’avais gaspillé de l’argent, j’ai économisé de l’argent, j’ai acheté des entreprises, vendu des entreprises, j’ai perdu 20, 30 livres de poids à cause des luttes.

« J’ai dit : ‘J’ai fait tout ce à quoi vous pensez, j’ai tout fait. Alors si jamais vous voulez des conseils, appelez-moi’.

« J’allais lui envoyer un texto il y a quelques semaines, mais je voulais lui parler en personne, alors c’est ce que j’ai fait. J’essayais juste de lui donner mes deux cents. Il ne l’a pas demandé, mais j’ai donné lui en tout cas.

« C’est probablement plus utile pour moi que pour lui simplement parce que je peux l’entendre à nouveau dans ma propre tête, je le dis à voix haute, et j’ai joué assez calmement là-bas ces derniers jours. Donc je suppose que cela a fonctionné pour moi. «