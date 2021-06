US Open : MacKenzie Hughes n’a pas de chance lorsque sa balle se loge dans un arbre, via un chemin de charrette | Actualités golfiques

1:39



Mackenzie Hughes a été le destinataire d’une malencontreuse rupture du 11e tee par-trois, alors que sa balle rebondissait sur le chemin du chariot dans un arbre!

Mackenzie Hughes a subi l’un des moments de malheur les plus étranges de l’histoire majeure lorsque sa balle s’est logée dans un arbre à mi-chemin du dernier tour de l’US Open.

Hughes était à égalité en tête du jour au lendemain, mais a lutté sous la pression de jouer dans le dernier duo de dimanche à Torrey Pines, abandonnant des tirs à trois des six premiers trous.

Mais le Canadien est revenu dans la course avec des birdies aux septième et neuvième et il n’était qu’à deux minutes du leader Louis Oosthuizen lorsqu’il a échoué au 11e par-3.

Hughes a laissé tomber et a donné un coup de pied dans son club avec dégoût après avoir tiré son coup de départ vers la gauche, mais il fallait voir ce qui est arrivé à sa balle pour le croire, et les spectateurs se sont rassemblés au pied d’un arbre et ont pris des photos dans les branches ont confirmé où sa balle a fini.

« SECOUEZ CET ARBRE ! SECOUEZ CET ARBRE ! 🤣 Mackenzie Hughes trouve un arbre sur le tee au 11e trou ! 😮 📺 Regardez la finale en direct sur Sky Sports Golf ou suivez les mises à jour via le blog en direct. pic.twitter.com/fJyGZjsgXB – Sky Sports Golf (@SkySportsGolf) 20 juin 2021

Ensuite, des rediffusions au ralenti ont révélé à quel point il était malchanceux. Sa balle a d’abord trouvé un chemin à travers l’arbre, mais a fait un grand saut hors du chemin du chariot ci-dessous et a rebondi directement dans les branches.

Un Hughes furieux a eu du mal à identifier sa balle avant de prendre son penalty, bien que la foule ait remonté l’ambiance avec des chants de « secoue cet arbre » !

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour voir Hughes endurer des problèmes d’arbres lors de la dernière journée de l’US Open…