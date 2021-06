US Open : les espoirs de Phil Mickelson en Grand Chelem freinés par un départ décevant à Torrey Pines | Actualités golfiques

Phil Mickelson est à la recherche d’une première victoire insaisissable à l’US Open

Les espoirs de Phil Mickelson de terminer sa carrière en Grand Chelem ont subi un revers majeur après un début décevant de son offre à l’US Open à Torrey Pines.

Mickelson, six fois finaliste à l’US Open, est arrivé en Californie à la suite de la victoire surprise du mois dernier au PGA Championship et cherche à devenir le sixième joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois majeurs.

Le joueur de 51 ans n’a enregistré qu’un seul birdie lors de son premier tour alors qu’il luttait pour atteindre un quatre sur 75, le laissant huit coups derrière le meneur Russell Henley, où Mickelson a été frustré par de nombreuses distractions des téléphones portables des spectateurs.

Phil Mickelson jouait aux côtés de Max Homa et Xander Schauffele jeudi

« Cela fait partie du golf professionnel. Vous devez apprendre à y faire face », a déclaré Mickelson. « Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez tout simplement pas transformer ce petit bouton sur le côté en silencieux.

« Je n’ai probablement pas géré cela en interne aussi bien que j’aurais pu ou aussi bien que nécessaire. Cela fait partie du jeu ici à ce niveau. Je n’ai certainement pas fait le meilleur travail pour y faire face.

« C’est le ding vidéo. Ils n’arrêtaient pas de se déclencher. Écoutez, ça l’a fait les trois ou quatre plans suivants aussi, donc ce n’est pas comme si c’était la première fois, c’est juste que vous deviez demander trois fois. Vous devez être capable de laisser tomber ça et de ne pas le laisser vous atteindre et être capable de vous calmer et de rassembler vos pensées et ainsi de suite, mais ils ne m’ont certainement pas rendu service. «

Mickelson a raté le dixième – son premier trou de la journée – et a été perturbé par un « tintement » de téléphone à plusieurs reprises alors qu’il se préparait pour son deuxième coup au 13e par cinq.

Le sextuple champion majeur a finalement boguey le trou après avoir envoyé son approche dans un buisson, avoir dû encaisser une pénalité, puis avoir vu son quatrième tir ricocher sur la goupille du green.

Mickelson a laissé tomber un coup au 15ème et a suivi un birdie au 17ème avec un par de trois putts au par-cinq ensuite, avec deux autres bogeys après le virage le laissant plus bas dans le classement.

« C’était une excellente configuration et j’ai eu quelques chances d’améliorer un peu la ronde », a déclaré Mickelson. « Je me suis battu acharné, j’ai fait beaucoup de putts courts pour me maintenir dans le coup, puis j’ai fini par faire un bogey six et sept.

« Deux de plus aurait été un assez bon tour et je me suis retrouvé à quatre (plus), donc je suis un peu déçu à ce sujet. J’ai l’impression d’être proche et je suis sur le point de faire un bon tour. »

Mickelson est rejoint à huit reprises par le champion de la PGA 2020, Collin Morikawa, qui a mélangé un aigle et deux oiselets avec six bogeys et un double bogey lors d’un premier tour mouvementé.

Morikawa était dans le même groupe que Justin Thomas et Brooks Koepka

« Ce n’est pas le départ que je voulais, avec des bogeys à chaque normale 3, et je pense que j’ai réussi trois coups roulés aujourd’hui », a admis Morikawa. « Ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas comme ça qu’on se maintient dans un tournoi un jeudi.

« Vous savez quoi, ce parcours va jouer dur, et j’y vais encore au moins demain pour le rectifier et voir comment ça se passe. J’ai eu quelques tronçons de golf décent, je dois juste continuer à le faire et vraiment pas aggraver les erreurs. »

