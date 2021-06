US Open : Les cinq meilleurs scénarios d’une semaine divertissante à Torrey Pines | Actualités golfiques

Le 121e US Open a produit un vainqueur fantastique à Jon Rahm ainsi qu’un certain nombre d’incidents, de points de discussion et de scénarios notables tout au long de la semaine à Torrey Pines. Voici cinq des meilleurs…

Enthousiasme majeur avec des prétendants étoilés

Lorsque le golf majeur est revenu à huis clos l’année dernière, l’impact était évident. Il y avait de grandes finitions et de grandes histoires, mais la vue d’un champion couronné lorsqu’il est entouré d’une poignée de fonctionnaires et d’autres dignitaires était un malheureux anti-climax.

Quelque chose ressemblant à un « service normal » a repris au Masters, où Hideki Matsuyama est entré dans l’histoire en tant que premier homme asiatique à gagner à Augusta National avec un nombre limité de clients présents, créant une atmosphère qui manquait cruellement lorsque Tiger Woods a aidé Dustin Johnson dans un Veste verte impeccable l’automne dernier.

Rory McIlroy était à égalité en tête à mi-chemin de la dernière journée de l’US Open

Il y avait une participation beaucoup plus importante en place pour assister à une nouvelle histoire du golf à Kiawah Island le mois dernier, lorsque Phil Mickelson a défié les chances de décrocher le titre de championnat de la PGA au milieu de scènes euphoriques sur la côte de la Caroline du Sud.

Voir Mickelson et son partenaire de jeu Brooks Koepka engloutis par les vastes galeries alors qu’ils descendaient la dernière était un retour au golf majeur avant le coronavirus. Mais ce ne sont pas les grandes foules qui ont aiguisé l’appétit à Torrey Pines, c’est la qualité même des noms en haut du classement le dernier jour.

Essayer de prédire un gagnant parmi une liste de prétendants comprenant Rahm, McIlroy, DeChambeau, Koepka, Thomas, Johnson, Morikawa, Schauffele et Oosthuizen était presque impossible, mais c’était un dilemme bienvenu.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

Avoir cette sélection de golfeurs professionnels de haut niveau se battant pour un trophée de championnat majeur était sans doute le spectacle le plus édifiant du sport depuis que Woods a ravi le monde du sport avec sa victoire au Masters il y a un peu plus de deux ans, et il était normal que Rahm fasse un birdie les deux derniers trous et remporter la victoire d’une manière si spectaculaire.

Flagstick frappe abondamment

L’un des thèmes récurrents du 121e US Open était le nombre sans précédent de balles de golf qui s’échappaient des drapeaux et ricochaient vers des ennuis.

Phil Mickelson a frappé la goupille et s’est retrouvé à l’état brut, Martin Laird a eu des problèmes similaires, et nous avons vu le terrain presque parfait de Sergio Garcia de 50 mètres rebondir vers lui, lui laissant 49 mètres et demi pour son prochain coup.

Rory McIlroy a également secoué le bâton avec un étourdissement de 260 verges au 13e lors de son 67 fascinant samedi, et il y avait trop d’autres cas à mentionner.

0:52 Sergio Garcia a vu sa balle heurter la goupille et revenir sur ses pieds lors d’un incident malheureux lors du troisième tour de l’US Open. Sergio Garcia a vu sa balle heurter la goupille et revenir sur ses pieds lors d’un incident malheureux lors du troisième tour de l’US Open.

Comme il s’est passé, Andrew Beaton, un journaliste du Wall Street Journal, a dit que les drapeaux en fibre de verre utilisés pour un US Open étaient plus épais d’un huitième de pouce que ceux en jeu lors d’un événement régulier du PGA Tour.

Les broches USGA sont également effilées et plus épaisses en haut qu’en bas, donc si une balle la frappe quelque part au milieu, le ricochet est plus important que de frapper une broche du PGA Tour au même endroit.

Cela n’explique cependant pas pourquoi nous avons vu plus de frappes de broches que d’habitude pour un US Open. Peut-être que les joueurs étaient juste en train de frapper plus droit à Torrey Pines ? Et dans bien des cas, trop droit !

Davis tire sa révérence en bons termes

Après avoir présidé un certain nombre de controverses à l’US Open au fil des ans, le chef à la retraite de l’USGA, Mike Davis, peut partir sur une bonne note après un travail bien fait cette semaine.

À maintes reprises, Davis a dû faire face aux médias pour expliquer les lacunes de son comité de tournoi qui ont souvent éclipsé les événements sur le parcours.

L’USGA a été fustigée pour des configurations de parcours ridicules à Shinnecock Hills, un tracé de Chambers Bay qui n’est pas en état d’accueillir un major, tandis que nous avons également ressenti pour Dustin Johnson alors qu’il ne savait pas s’il serait pénalisé d’un coup ou deux en menant à Oakmont en 2016.

Mike Davis a évité la controverse lors de son dernier US Open en tant que chef de l’USGA

Heureusement pour Davis, aucun risque n’a été pris avec le parcours sud de Torrey Pines, et la 121e édition de l’US Open s’est déroulée sans aucune négativité.

Un Davis détendu a même profité de l’occasion pour devenir cadet de Jason Gore lorsqu’il a joué en tant que marqueur lors du premier jumelage du troisième jour, remportant des éloges pour ses capacités « phénoménales » de ratissage de bunker!

Le héros local Phil Mickelson, qui jouait dans son 30e US Open, l’a décrit comme la meilleure configuration qu’il ait jamais vue. Il a peut-être été un peu partial, mais ces mots auront été de la musique aux oreilles du Davis sortant.

« Jeu des deux moitiés » pour Bland

Il n’y a pas beaucoup de golfeurs qui ont disputé des championnats majeurs au cours de quatre décennies différentes. Et il y en a encore moins qui ont joué dans seulement quatre majors… en quatre décennies différentes !

Avancez Richard Bland. Un mois après nous avoir offert l’une des victoires les plus populaires de mémoire récente, sa première sur le circuit européen lors de son 478e départ, il est arrivé à Torrey Pines avec peu à perdre ou à prouver.

Beaucoup dans sa position auraient été simplement heureux d’être sur le terrain pour un US Open, avec la coupe et un chèque décent au premier plan des priorités de la semaine.

1:57 Richard Bland revient sur une semaine mitigée à l’US Open, où il est devenu le plus vieux leader sur 36 trous de l’histoire du tournoi avant de se retirer de la compétition. Richard Bland revient sur une semaine mitigée à l’US Open, où il est devenu le plus vieux leader sur 36 trous de l’histoire du tournoi avant de se retirer de la compétition.

Bland, cependant, a eu d’autres idées et a gravé son nom dans le livre des records. Le joueur de 48 ans a ouvert avec un solide 70, a ajouté un 67 au deuxième jour et, lorsque Russell Henley a réussi son dernier trou, Bland a eu l’honneur d’être le joueur le plus âgé à détenir la tête à mi-chemin de l’histoire de l’US Open.

Malheureusement, son défi s’est effondré au cours des neuf derniers trous samedi alors qu’il a boguey cinq des huit derniers trous pour retourner un 77, et un 78 de clôture l’a placé à égalité pour la 50e – sans qu’il ait eu de regrets pour l’expérience.

« Un jeu de deux mi-temps », était le résumé approprié de Bland de sa semaine. « Les deux premiers jours ont été formidables, puis j’ai découvert en quoi consistait vraiment l’US Open. Mais dans l’ensemble, la semaine a été positive. Je me souviendrai probablement plus des deux premiers jours que des deux suivants, mais ça a été une bonne semaine. »

Les équipes olympiques finalisées

La bataille pour les places aux Jeux olympiques a été quelque peu perdue dans l’excitation de la dernière journée à Torrey Pines, avec la finalisation des équipes pour la compétition de golf masculin lundi.

Tyrrell Hatton manquant la coupe n’avait aucune incidence sur son billet pour Tokyo car il était déjà enfermé pour l’équipe GB, où il sera associé à Paul Casey, le joueur de 43 ans affichant son 12e top-10 dans un majeur à bord sur Matt Fitzpatrick.

Paul Casey a réservé une place aux Jeux Olympiques

Les États-Unis avaient déjà inscrit Justin Thomas pour leur équipe olympique, qui n’inclura pas Dustin Johnson, et les bogeys de Brooks Koepka à 16 et 18 ans lui ont coûté la chance de se frayer un chemin dans l’équipe, avec Collin Morikawa, Bryson DeChambeau et Xander Schauffele gagnant le droit de faire le voyage à Tokyo.

Le finaliste de l’US Open Louis Oosthuizen sera rejoint par Garrick Higgo en forme, Christiaan Bezuidenhout manquant de peu, et la consolation de Mackenzie Hughes pour son dimanche décevant en Californie est une place aux Jeux olympiques avec Corey Conners.

Les équipes sont finalisées pour le moment, mais si la tendance de 2016 se répète, le programme chargé de la fin de l’été est presque certain de provoquer de nouveaux retraits de haut niveau.