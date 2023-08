US Open : les Britanniques Lily Miyazaki et Liam Broady atteignent le deuxième tour des qualifications pour le Grand Chelem de Flushing Meadows | Actualités tennistiques

Les espoirs des joueurs britanniques Lily Miyazaki et Liam Broady d’atteindre l’US Open pour la première fois restent vivants après avoir remporté leurs premiers matchs de qualification à New York.

Miyazaki a battu l’Ukrainienne Daria Snigur 6-3 6-2 chez les femmes mercredi, avant que Broady ne se remette de sa défaite au premier set pour battre le Néerlandais Jelle Sels 4-6 6-1 6-2 chez les hommes.

Les deux Britanniques ont désormais besoin de deux victoires supplémentaires pour participer au tableau principal de la semaine prochaine à Flushing Meadows, avec le dernier Grand Chelem de l’année en direct. Sports du ciel depuis lundi.

Miyazaki, né à Tokyo, qui a commencé à représenter la Grande-Bretagne en 2022, affrontera jeudi la Russe Valeria Savinykh après avoir battu un joueur de Snigur classé 84 places au-dessus d’elle, tandis que le prochain adversaire de Broady sera un autre Néerlandais, Jesper de Jong.

Ailleurs dans les qualifications masculines mercredi, les Britanniques Jan Choinski perdu 6-3 6-3 contre Sho Shimabukuro du Japon.

Choinski a atteint le deuxième tour de Wimbledon plus tôt cet été avant de s’incliner face au Polonais Hubert Hurkacz.

Andy Murray, Cameron Norrie, Dan Evans, Jack Draper, Katie Boulter et Jodie Burrage se sont qualifiés directement pour l’US Open grâce à leur classement dans le top 100 mondial.

Harriet Dart a atteint le deuxième tour des qualifications mardi mais Heather Watson a été éliminée.

