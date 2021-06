US Open : Lee Westwood cherche à retrouver la forme et à se battre pour une victoire majeure à Torrey Pines | Actualités golfiques

1:16



Lee Westwood réfléchit à sa forme de début de saison et évalue sa récente série de résultats avant l’US Open à Torrey Pines.

Lee Westwood cherche à mettre sa forme derrière lui et à lutter pour un premier titre majeur insaisissable à l’US Open.

L’ancien numéro 1 mondial a terminé deuxième du PGA Tour en mars à l’Arnold Palmer Invitational et The Players, bien qu’il arrive à Torrey Pines après n’avoir enregistré qu’un seul top 20 en huit départs depuis.

Westwood a épousé Helen Storey à Las Vegas avant de se rendre à San Diego pour la troisième majeure masculine de l’année, l’Anglais ne se souciant pas de ses récents résultats avant de jouer dans une salle où il a terminé troisième du concours de 2008.

Helen Storey, l’épouse de Lee Westwood, a également été caddie pour lui ces dernières saisons

« J’ai l’impression d’avoir changé au fil des ans », a admis Westwood. « Je pense que j’étais beaucoup plus constant quand j’étais plus jeune. Je pense qu’il s’agit simplement de vieillir et de ne pas être en mesure de culminer aussi souvent.

« Je sais que quand mon jeu est là, il est toujours de classe mondiale, et je vais toujours avoir une chance dans les grands tournois contre les meilleurs terrains. Cela n’arrive tout simplement pas aussi régulièrement.

« Je suis un peu blasé à ce sujet et je participe à des tournois et je progresse autant que possible. Si mon jeu est là, il est là, et j’ai peut-être une chance. Si ce n’est pas le cas, c’est juste l’un des ces semaines où j’essaie juste de profiter de chaque semaine où je joue. »

Phil Mickelson est devenu le plus vieux vainqueur majeur de l’histoire lorsqu’il a remporté le titre de champion de la PGA à Kiawah Island le mois dernier, donnant à Westwood – qui a eu 48 ans en avril – une preuve supplémentaire que les joueurs plus âgés peuvent toujours rivaliser avec les meilleurs du monde.

Phil Mickelson a remporté une victoire à deux coups à Kiawah Island pour assurer une sixième victoire majeure

« Comment Phil [Mickelson] joue vraiment n’a aucun rapport avec la façon dont je vais jouer, mais il y a eu d’excellentes performances de la part des gars plus âgés avant cela », a déclaré Westwood. « Stewart Cink, avec qui je joue cette semaine, a déjà gagné deux fois cette saison .

« Padraig Harrington a très bien joué cette semaine-là (dans l’US PGA), et il approche de la cinquantaine. De toute évidence, c’était un excellent résultat pour Phil et cela prouve simplement que le golf est un jeu où, si vous vous maintenez en forme (vous pouvez concourir) .

« Je pense que Phil et le mien et le groupe d’âge de Padraig, nous étions en quelque sorte au début de nous occuper un peu plus de nous-mêmes que peut-être nos prédécesseurs, et maintenant nous en voyons les avantages alors que nous arrivons à la fin de la quarantaine et 50 ans. Ce que nous faisions à l’époque, c’est de payer des prestations maintenant. «