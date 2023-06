US Open: le voyage «long et difficile» de Rickie Fowler de retour des plus bas de sa carrière à l’établissement de records majeurs | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur les temps forts de l’incroyable huitième de finale de Rickie Fowler en huitièmes de finale, établissant un record de l’US Open égalé par Xander Schauffele

Un regard sur les temps forts de l’incroyable huitième de finale de Rickie Fowler en huitièmes de finale, établissant un record de l’US Open égalé par Xander Schauffele

Rickie Fowler pense qu’il se rapproche de son meilleur niveau pour la première fois en près d’une décennie après avoir poursuivi sa remontée en forme avec un début record à l’US Open.

Le n ° 45 mondial a égalé le score le plus bas de l’histoire des championnats majeurs masculins et a affiché le tour le plus bas enregistré à un US Open, cardant un superbe huit moins de 62 ans dans des conditions bénignes au Los Angeles Country Club.

L’apparition de cette semaine est sa première à un US Open depuis 2020, Fowler montrant des signes de retour à son meilleur niveau précédent après une transformation remarquable de son jeu et de ses résultats ces derniers mois.

Rickie Fowler a poursuivi son regain de forme en marquant l’histoire lors du premier tour de l’US Open

Fowler a terminé parmi les cinq premiers dans les quatre tournois majeurs en 2014, puis a remporté deux victoires sur le PGA Tour l’année suivante, l’aidant à atteindre un sommet en carrière de n ° 4 mondial, puis a ajouté cinq autres top 10 majeurs entre 2017 et 2019 avant son jeu a commencé à décliner.

Le plus récent de ses cinq titres sur le PGA Tour est survenu au WM Phoenix Open 2019, Fowler glissant dans le classement mondial après une incohérence avec sa frappe de balle dans les saisons qui ont immédiatement suivi l’arrêt forcé du golf par Covid-19 en 2020.

Fowler n’a pas réussi à se qualifier pour trois des quatre tournois majeurs la saison dernière, y compris l’US Open après avoir passé la journée d’ouverture du concours de l’année dernière à attendre sur la gamme en tant que remplaçant, avec une chute au n ° 185 mondial l’une des raisons d’un retour à l’ancien l’entraîneur Butch Harmon.

Fowler a travaillé avec Butch Harmon pendant ses années de succès au milieu des années 2010

« Butch est génial, juste sa voix et l’avoir dans votre coin », a expliqué Fowler. « Il a côtoyé et vu beaucoup et côtoyé tant de grands joueurs. Il a entraîné tant de gars pour atteindre, je dirais, leur potentiel. J’ai l’impression qu’il est un très bon entraîneur de golf et de vie.

« Il peut être technique et mécanique si nécessaire, mais il comprend le jeu et le côté mental. Il vous dit juste quelque chose pour vous donner un peu de confiance pour aller jouer au golf et rester simple. Cela a été l’un des grands les choses, c’est moi qui ai recommencé à jouer au golf. »

Fowler a terminé deuxième à égalité au championnat Zozo en octobre, mais a commencé 2023 toujours en dehors du top 100 mondial, pour remonter dans le classement avec une série de résultats cohérents.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a continué de dominer l’actualité avant l’US Open de Los Angeles L’accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a continué de dominer l’actualité avant l’US Open de Los Angeles

Les statistiques du PGA Tour mettent en évidence les améliorations notables de Fowler au cours du premier semestre de l’année, l’ancien finaliste de l’US Open revenant à gagner des coups dans presque tous les domaines de son jeu et à défier à la fin préférée des classements.

« Cela a certainement été long et difficile », a déclaré Fowler à propos du chemin du retour vers le top 50 mondial. être de retour là où nous sommes maintenant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rickie Fowler révèle en exclusivité à Sky Sports News qu’il cherche à devenir un investisseur dans Leeds United au milieu de la prise de contrôle des 49ers Rickie Fowler révèle en exclusivité à Sky Sports News qu’il cherche à devenir un investisseur dans Leeds United au milieu de la prise de contrôle des 49ers

« Je dirais que nous commençons à nous rapprocher peut-être plus que jamais de là où j’en étais [20]14, [20]15 zone. J’ai joué assez régulièrement, mais pour moi, c’est en grande partie ce que j’ai pu retirer des semaines de repos. »

Fowler a suivi une sixième place à égalité au Charles Schwab Challenge en remportant une part de neuvième au Memorial plus tôt ce mois-ci, avant de déchirer le livre des records avec un début historique à l’US Open.

Dix birdies et deux bogeys l’ont vu afficher le score le plus bas enregistré à un US Open et égaler le plus bas majeur masculin de tous les temps, seulement pour que Xander Schauffele l’égale moins de 30 minutes plus tard.

Golf en direct de l’US Open Vivre de

« Il y a encore beaucoup de golf à jouer », a déclaré Fowler. « Ça va être difficile [Friday] après-midi, mais au moins nous sommes sortis de la porte et nous partons du bon pied. »

Les luttes passées de Fowler ont été reconnues par Schauffele, qui a déclaré à propos du départ rapide de son compatriote: « Rick est génial. C’est vraiment probablement l’un des gars les plus gentils ici. Je veux dire que quand je le dis – je ne pourrais pas être plus heureux pour lui de le voir en bonne forme.

« Étant un peu plus en Floride maintenant, j’ai joué quelques matchs avec lui et c’est juste un plaisir d’être avec lui. Ce n’est pas surprenant non plus de le voir tirer huit sous. Je suis heureux qu’il puisse revenir en bon état forme et peut concourir à un niveau élevé. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Xander Schauffele revient sur sa manche record lors de la première journée de l’US Open à Los Angeles Xander Schauffele revient sur sa manche record lors de la première journée de l’US Open à Los Angeles

Une tournée historique a-t-elle été une surprise ?

Fowler a raté la coupe au championnat PGA le mois dernier, mais s’est classé parmi les 20 premiers lors de 10 de ses 11 autres départs sur le circuit PGA cette année, l’ancien champion de la PGA Rich Beem étant impressionné par le départ rempli de birdies du joueur de 34 ans.

« Je pensais qu’il y aurait une partie basse jeudi ou vendredi matin, juste à cause de la configuration du terrain de golf », a déclaré Rich Beem. Sports du ciel. « Lorsque vous avez un parcours de golf dans cette forme parfaite et avec très peu de vent, vous allez trouver quelqu’un pour le faire descendre.

Fowler a été félicité par son partenaire de jeu Justin Rose après son premier tour

« Je ne m’attendais tout simplement pas à voir non pas un 62 mais deux d’entre eux ! Ils étaient tous les deux phénoménaux, mais pour Rickie, aller là-bas et faire des erreurs, mais quand même tirer 10 birdies était remarquable. Peu m’importe que ce soit ce parcours ou n’importe quel US Open. lieu, faire cela est tout simplement époustouflant.

« Plus que tout, il s’est amélioré mentalement. Sa frappe de balle s’est également améliorée, ce qui a soulagé les greens et lui permet de rouler un peu plus avec le putter.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Il semble que chaque joueur qui va voir Butch Harmon voit son état d’esprit changer pour le mieux. Butch n’aide pas seulement le swing, il aide également les joueurs à croire en eux-mêmes et en leurs jeux. »

Le record de points se poursuivra-t-il à Los Angeles ?

Les départs historiques de Fowler et Schauffele faisaient partie d’une journée record de faibles scores à Los Angeles, de nombreux joueurs se demandant si les birdies seraient aussi répandus pendant le reste du tournoi.

« Je pense que l’USGA sera un peu frustrée que le nombre soit si bas », a admis le numéro 1 mondial Scottie Scheffler après son premier tour 67. « Je ne pense pas que vous en verrez trop ce week-end.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sam Burns a produit le deuxième trou dans l’un des premiers jours de l’US Open, clouant son coup de départ au 15e par trois pour égaler l’exploit réalisé plus tôt dans la journée par Matthieu Pavon Sam Burns a produit le deuxième trou dans l’un des premiers jours de l’US Open, clouant son coup de départ au 15e par trois pour égaler l’exploit réalisé plus tôt dans la journée par Matthieu Pavon

« Je n’ai pas vu huit sous là-bas [on Thursday], surtout avec la façon dont j’ai commencé. C’est l’un de ces terrains de golf où je pense que si vous pouvez prendre de l’élan et capitaliser sur des trous vraiment difficiles, tout d’un coup, il commence à s’ouvrir et vous voyez ces trous plus faciles. »

Max Homa, qui a affiché un score de moins de 68 ans, a déclaré: « Je suis sûr qu’après que Rickie ait fait ce qu’il a fait, ils rendront les choses un peu plus difficiles pour nous. [Friday] après-midi! C’était comme si nous y avions joué ces derniers jours. »

Regardez le 123e US Open tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit vendredi à partir de 15h sur Sky Sports Golf et 19h sur Sky Sports Main Event.