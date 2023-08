US Open : le total des gains atteint un record de 65 millions de dollars avant l’édition 2023

Le total des prix en argent et la rémunération des joueurs au tournoi de tennis de l’US Open de cette année atteindront un record de 65 millions de dollars, a déclaré mardi l’Association américaine de tennis, notant que ce nombre est stimulé par l’augmentation du montant des dépenses couvertes. Le paiement total de l’année dernière était d’environ 60 millions de dollars.

Les matchs des tableaux principaux en simple commencent le 28 août au Centre national de tennis Billie Jean King de l’USTA et se terminent avec la finale féminine le 10 septembre et la finale masculine le 11 septembre.

C’est le 50e anniversaire de l’US Open devenant le premier événement du sport à payer les femmes et les hommes de la même manière, et les deux champions en simple recevront 3 millions de dollars en 2023. Cela représente un bond d’environ 15 % par rapport aux 2,6 millions de dollars de l’année dernière, mais reste inférieur au chèque de paie pré-pandémique de 3,9 millions de dollars qui est allé à chaque gagnant en 2019.

Les joueurs qui perdent lors des tours précédents obtiennent une bosse : ceux qui sortent au premier tour des simples, par exemple, recevront 81 500 $, contre 80 000 $ en 2022 et 58 000 $ en 2019.

En double, les champions recevront 700 000 $ par équipe, contre 688 000 $ en 2022.

L’USTA accorde plus d’argent aux femmes et aux hommes pour les qualifications et le tableau principal en simple, en double et en double mixte et dans les épreuves en fauteuil roulant.

Cela inclut de donner aux concurrents des bons de voyage de 1 000 $ pour la première fois ; fournir une deuxième chambre gratuite dans un hôtel officiel du tournoi à tout le monde au lieu d’une seule chambre ou, s’ils préfèrent, une allocation de 600 $ par jour (au lieu de 300 $) à utiliser pour un autre logement ; augmentation des indemnités de repas; et le cordage des raquettes.

Soustrayez cela de la rémunération totale versée, et le prix en argent basé sur les résultats à l’US Open est d’environ 60 millions de dollars, le plus élevé de tous les tournois du Grand Chelem cette année.

Sur la base des chiffres de change au moment des événements, Wimbledon a offert environ 56,5 millions de dollars en prix, l’Open de France environ 54 millions de dollars et l’Open d’Australie environ 53 millions de dollars.

