US Open : le spray qui a provoqué les tests de dépistage de drogue positifs de Jannik Sinner comporte un avertissement « DOPAGE »

ROME — Le mot « DOPAGE » est imprimé en lettres majuscules à l’intérieur d’un cercle rouge barré sur la boîte contenant le spray en vente libre vendu en Italie qui a causé Jannik Sinner, joueur de tennis n°1 avoir échoué à deux tests de dépistage de drogue en mars.

Sinner a été innocenté le mois dernier et jouera contre Jack Draper en demi-finale de l’US Open Vendredi.

Trofodermin, qui contient le composé interdit stéroïde anabolisant Clostebolest disponible sans ordonnance dans le pays d’origine de Sinner — et c’est là que l’entraîneur physique du jeune homme de 23 ans a acheté le médicament qui a conduit à l’apparition d’une trace de Clostebol dans ses résultats de test.

Une petite boîte de Trofodermin a été achetée pour 14,50 euros (16 dollars) dans une pharmacie de Rome cette semaine par un journaliste de l’Associated Press.

Le produit est destiné au traitement des coupures et des éraflures et contient un avertissement souligné en italien sur la notice du médicament qui se trouve à l’intérieur de la boîte : « Pour les personnes pratiquant un sport : l’utilisation du médicament sans nécessité thérapeutique constitue un dopage et peut entraîner des tests antidopage positifs. »

Giovanni Fontana, avocat italien qui représente des sportifs accusés de dopage, a travaillé sur une centaine de dossiers de ce type en 30 ans. Dix de ses dossiers ont été le résultat de tests positifs au Clostebol qui ont été attribués à la Trofodermine ; neuf d’entre eux ont abouti à des suspensions, a déclaré Fontana dans une interview jeudi.

« Lorsqu’un athlète est testé positif au Clostebol, la première chose que je lui demande est s’il a utilisé de la Trofodermine », a déclaré Fontana. « Et si ce n’est pas le cas, je lui dis d’aller vérifier si un membre de sa famille ou un partenaire en a pris, car le virus se transmet très facilement. »

Sinner n’a pas été suspendu pour ses tests positifs après qu’il a été déterminé que le Clostebol était entré dans son organisme par inadvertance lors d’un massage de son physiothérapeute, Giacomo Naldi. Sinner a déclaré que son entraîneur de fitness, Umberto Ferrara, avait acheté du Trofodermin en Italie et l’avait donné à Naldi pour une coupure au doigt de ce dernier. Naldi a ensuite traité Sinner sans porter de gants.

Le pécheur a dit avant l’US Open, il a renvoyé Ferrara et Naldi.

« Dans mon esprit, je sais que je n’ai rien fait de mal », a déclaré Sinner. « Je respecte toujours ces règles antidopage et je les respecterai toujours. »

Ferrara, qui est également pharmacien qualifié, et Naldi ont été aux côtés de Sinner pendant son ascension, qui comprenait son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie en janvier et arrivée au n°1 en juin.

Conformément à la loi italienne n° 376 de 2000, tous les produits contenant des substances figurant sur la liste des substances interdites de l’Association mondiale antidopage portent l’avertissement imprimé « DOPAGE ».

« Mais avec le Trofodermin, l’avertissement n’apparaît que sur la boîte et non sur le produit lui-même », a expliqué Fontana. « Donc si un membre de la famille achète le médicament et jette la boîte, il y a un risque que l’avertissement ne soit pas vu. »

Fontana, qui représentait la patineuse artistique Carolina Kostner et le cycliste Filippo Simeoni — l’un des premiers accusateurs de Lance Armstrong — a déclaré que Sinner pourrait poursuivre Ferrara et Naldi en Italie.

« Il s’agirait d’une affaire civile dans laquelle il demanderait des dommages et intérêts pour l’impact sur son image, pour les frais juridiques, pour l’anxiété et le stress auxquels il a dû faire face », a déclaré Fontana.

L’AMA et Nado Italia, l’agence antidopage italienne, pourraient faire appel de la décision dans l’affaire Sinner. Nado Italia a fait appel de toutes les affaires concernant le Clostebol et le Trofodermin sur lesquelles Fontana a travaillé, a indiqué l’avocat.

Fontana a également suggéré que Nado Italia pourrait ouvrir une procédure contre Ferrara et Naldi – soulignant la suspension de quatre ans d’un médecin de club d’un club de football italien en 2018 pour avoir administré de la Trofodermine à un joueur.

Aux États-Unis, le Clostebol est répertorié comme une « substance contrôlée », ce qui signifie que le gouvernement considère qu’il présente un potentiel d’abus et qu’il ne peut être vendu que sur ordonnance d’un médecin.

Le clostebol est répertorié dans la section des stéroïdes anabolisants androgènes à la page 5 du règlement de l’AMA. Liste de 24 pages de substances interdites.

Et « Clostebol » apparaît quatre fois sur la boîte de Trofodermin et peut être acheté par l’AP (le produit est également disponible sous forme de crème).

L’enquête de l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis a révélé que Sinner avait une trace de Clostebol dans son organisme, un point qu’il a illustré avant le début de l’US Open en utilisant huit doigts pour compter le nombre de zéros avant le « 1 » dans le montant, .000000001.

