US Open : le parcours de Dan Evans à Flushing Meadows s’est terminé par le premier Carlos Alcaraz | Actualités tennistiques

Le Britannique Dan Evans a produit une performance combative, mais a finalement été surclassé par le premier Carlos Alcaraz dans un classique du troisième tour en quatre sets à l’US Open.

Evans a poussé le numéro 1 mondial Alcaraz à quatre sets dans un match de grande qualité et extrêmement divertissant qui a été en faveur du champion en titre 6-2 6-3 4-6 6-3.

Alcaraz était heureux de traverser un match difficile contre Evans



« C’est un adversaire délicat, avec de superbes slices, un bon toucher et c’est aussi mon jeu donc c’était un très bon match », a déclaré Alcaraz.

« Nous avons marqué de bons points, de superbes tirs, beaucoup de situations différentes, donc je suis vraiment heureux de m’en sortir.

« Nous avons joué de superbes points qui nous ont fait sourire, Dan aussi. C’est génial de voir Dan et moi sur un court de tennis, nous avons essayé de divertir et de rendre le match amusant. »

Alcaraz sait que défendre son titre à l’US Open le placera aux côtés de Roger Federer dans les livres d’histoire.

« Bien sûr, je regarde le tirage au sort… Je vois les adversaires contre lesquels je peux jouer », a déclaré l’Espagnol. « Mais je suis concentré jour après jour, évidemment défendre le titre ici, c’est un objectif pour moi. Je sais que personne n’a défendu le titre ici depuis Federer, donc j’aimerais faire partie de l’histoire ici. C’est mon objectif principal. «

Feliciano Lopez a affirmé qu’Alcaraz avait réussi le coup de l’année pour briser Evans au quatrième set



L’Espagnol, tête de série, a disputé ses premiers matchs à Flushing Meadows et semblait d’abord sur la bonne voie pour une autre victoire facile, mais a dû retrouver sa meilleure forme après qu’Evans ait effectué un retour au troisième set.

Alcaraz a traversé le premier set comme un train de marchandises, remportant les quatre premiers matchs, tandis qu’Evans, 26e tête de série, n’a pas réussi à convertir ses chances de break.

Evans jouait bien, mais Alcaraz a simplement élevé son niveau et a remporté le deuxième set avec un lob et une volée exquises qui ont fait haleter les spectateurs.

Jamais du genre à abandonner sans se battre, Evans a rapidement joué l’un des meilleurs sets de sa carrière.

Il a breaké pour 4-3 et, en servant pour le set, a forcé Alcaraz à devenir l’un des vainqueurs les plus scandaleux.

Alcaraz et Evans ont joué un point incroyable qui a laissé le Britannique frustré claquer sa raquette au sol.



Les deux hommes, qui ont joué au golf ensemble à Wimbledon, échangeaient fréquemment des regards et des sourires complices, telle était la qualité du jeu du chat et de la souris présenté.

Il a fallu cinq balles de set à Evans, 33 ans, pour faire la percée, ce qui a incité un Alcaraz soudainement exaspéré à écraser sa raquette de frustration.

Mais Alcaraz a retourné le match en sa faveur avec un autre superbe tir sur balle de break. Au cours de la course et à fond, il a décoché un coup droit sur la ligne qui a coupé la ligne de fond.

Evans se tenait debout, les mains sur les hanches, complètement incrédule avant de lancer sa raquette au filet.

Evans a presque pris le dessus sur Carlos Alcaraz dans ce que les commentateurs ont décrit comme l’un des points du tournoi.



Alcaraz, 20 ans, avait exploité sa vitesse et son agilité supérieures pour apprivoiser Evans, de 13 ans son aîné.

Deux as, un autre lob sensationnel sur la ligne de fond et un 61e vainqueur du match ont terminé Evans, mais Alcaraz savait qu’il avait participé à un combat.

Conte de la bande

Alcaraz contre Evans : l’histoire de la bande Alcaraz Statistiques du match Évans 6 As 8 4 Doubles fautes 5 73% Pourcentage de victoire au 1er service 69% 70% Pourcentage de victoire au 2ème service 42% 17/06 Points de break gagnés 2/7 61 Total des gagnants 28 23 Erreurs directes 24 132 Total des points gagnés 106

Konta impressionné par l’attitude d’Evans

Johanna Konta a déclaré qu’Evans voulait affronter Alcaraz et pensait qu’il avait le match pour le battre dans ce qui s’est avéré être jusqu’à présent le match du tournoi.



L’ancienne numéro un britannique Johanna Konta a déclaré à Sky Sports Tennis : « C’était tellement impressionnant de le voir rester aussi positif. Au début, cela ne ressemblait pas à un concours, mais Evans a trouvé un moyen et a donné du fil à retordre à Alcaraz. C’était » Je n’étais pas censé l’être, mais chapeau à Evans.

« Vous pouvez voir le facteur de plaisir dans le langage corporel d’Evans. C’est le match qu’il voulait jouer. Il voulait affronter Alcaraz au troisième tour de l’US Open, et c’était génial de le voir jouer avec confiance. »

