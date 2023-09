US Open : le conte de fées de Coco Gauff, le 24e titre majeur historique de Novak Djokovic et encore de la gloire pour Alfie Hewett | Actualités tennistiques

L’US Open à Flushing Meadows a tenu ses promesses à plusieurs niveaux, car l’histoire a été écrite par des joueurs aux extrémités opposées de leur carrière. Retour sur quelques moments forts d’une quinzaine new-yorkaise passionnante….

L’émergence de Coco Gauff

Coco Gauff a scénarisé son propre conte de fées sur New York en remportant son premier titre du Grand Chelem après s’être remise d’un set pour battre la Biélorusse Aryna Sabalenka.

C’est une victoire qui a laissé son père en larmes alors que les supporters locaux se levaient à Flushing Meadows pour célébrer l’adolescente américaine.

L’interview d’après-match de Gauff était un exemple de sa maturité puisqu’elle a clairement remercié toutes les personnes qui, selon elle, ne croyaient pas en elle.

« J’ai fait de mon mieux pour porter ça avec grâce et j’ai fait de mon mieux si honnêtement, pour ceux qui pensaient que vous mettiez de l’eau sur mon feu, vous y ajoutez vraiment du gaz. Et maintenant, je suis vraiment brûlant si fort en ce moment », a déclaré Gauff.

Gauff est devenue la troisième adolescente américaine à remporter le titre féminin de l’US Open, inscrivant son nom à côté de Serena Williams (1999) et Tracy Austin (1979, 1981).

Le génie de Novak Djokovic

Novak Djokovic est-il le GOAT du tennis masculin ? Dominic Inglot se penche sur le bilan du Serbe.



C’est une scène que nous avons vue à maintes reprises auparavant : Novak Djokovic tombant à genoux après avoir remporté des titres majeurs, et la dernière nuit du tournoi n’était pas différente.

La star serbe a battu Daniil Medvedev en deux sets pour remporter son 24e titre du Grand Chelem et devenir le plus vieux champion de l’US Open.

La victoire a amené Medvedev, exaspéré, à demander : « Qu’est-ce que tu fais encore ici ? Je veux dire, allez. »

Mais Djokovic, qui a désormais égalé le record de Margaret Court vieux de 50 ans pour le plus grand nombre de titres majeurs en simple, ne montre aucun signe de se retirer du jeu qu’il aime.

Temps forts de la finale de l’US Open entre Daniil Medvedev et Novak Djokovic à Flushing Meadows à New York.



« Je vais continuer. Vous savez, je me sens bien dans mon corps. Je sens toujours que j’ai le soutien de mon environnement, de mon équipe, de ma famille », a-t-il insisté.

Après sa victoire, Djokovic portait un pull blanc avec le numéro 24 brodé dessus, laissant le public de Flushing Meadows se demander si la star est si grande qu’il connaissait l’issue du match avant le tout premier service.

Lorsque Djokovic a perdu contre Carlos Alcaraz, 20 ans, en finale de Wimbledon, il semblait que le moment était venu pour un nouveau nom de régner sur le monde du tennis.

Cependant, son entraîneur, Goran Ivanisevic, a insisté sur le fait que Djokovic envisageait de participer aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles – une pensée inquiétante pour ses rivaux.

Les Britanniques à l’US Open

Alfie Hewett se dit plein de fierté après avoir remporté son huitième titre du Grand Chelem à l’US Open à New York.



Alors que le tournoi battait son plein, c’est Hannah Klugman, 14 ans, qui a fait la une des journaux après avoir impressionné lors de l’épreuve junior de l’US Open.

La jeune fille a réservé sa place en quarts de finale après avoir battu la troisième tête de série japonaise Sakaya Ishii en deux sets à New York.

La chaleur extrême a forcé Klugman à abandonner, mais son parcours a montré le potentiel des jeunes joueuses britanniques.

Il a ensuite été laissé à Alfie Hewett de faire flotter le drapeau britannique en remportant la finale britannique en simple en fauteuil roulant contre son partenaire de double Gordon Reid en deux sets – la quatrième fois qu’il triomphe lors de l’événement.

Temps forts de la finale de l’US Open entre Gordon Reid et Alfie Hewett à Flushing Meadows à New York.



Cette victoire marque le deuxième succès de Hewett en simple en Grand Chelem de l’année après avoir remporté l’Open d’Australie en janvier, mais la star venait de perdre les finales de Roland-Garros et de Wimbledon.

« Ce n’est pas facile d’affronter son partenaire de double dans une finale du Grand Chelem, mais c’est agréable de le revoir à sa place », a déclaré Hewett.

« C’est un rêve de venir ici et de jouer sur un terrain de stade, et remporter le trophée pour la quatrième fois est quelque chose dont je suis très fier. »

Jeunes Américains

Ben Shelton a maintenu l’intérêt des Américains pour le tableau masculin longtemps dans le tournoi avec son incroyable parcours jusqu’aux demi-finales avant que la puissance de Novak Djokovic n’arrête le joueur de 20 ans dans son élan.

Lors de sa quatrième participation au Grand Chelem, Shelton a épaté les New-Yorkais avec son tennis et les a fait rêver d’un premier vainqueur américain à Flushing Meadows depuis 2003, lorsqu’Andy Roddick avait remporté son seul tournoi majeur.

Shelton avait déjà éliminé son compatriote et autre favori des fans, Frances Tiafoe, en route vers le dernier carré et l’avait célébré avec sa célébration « raccrocher le téléphone ». Djokovic créerait un moment emblématique et dont on parlerait beaucoup lorsqu’il célébrait sa victoire sur Shelton en imitant la célébration du jeune américain.

Ben Shelton a réagi à l’imitation de Novak Djokovic à la fin du match en utilisant sa célébration téléphonique.



Le verdict de Shelton sur ce geste ? « L’imitation est la plus sincère des flatteries. »

On attendait beaucoup de Christopher Eubanks après son superbe parcours vers les quarts de finale à Wimbledon. Bien qu’il n’ait pas vraiment été à la hauteur, après une élimination au deuxième tour, sa personnalité exubérante a brillé une fois de plus, donnant aux Américains l’espoir qu’il pourrait encore tenir ses promesses sur la plus grande scène après une année exceptionnelle pour le joueur de 27 ans.

