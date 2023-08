US Open: l’ancien quart de finaliste James Blake explique pourquoi Christopher Eubanks sera une star à Flushing Meadows | Actualités Tennis

Christopher Eubanks pense qu’il est capable de rivaliser avec les meilleurs au monde, l’ancien numéro 4 mondial James Blake soutenant l’Américain pour briller à l’US Open de cette année – en direct sur Sky Sports.

Le joueur de 27 ans d’Atlanta, en Géorgie, est arrivé à Wimbledon avec seulement deux victoires en Grand Chelem à son actif et une aversion pour jouer sur l’herbe, mais il est devenu l’une des histoires des championnats.

Il a bouleversé les têtes de série Cameron Norrie et Stefanos Tsitsipas en route vers les quarts de finale et semblait prêt à frapper à nouveau au-dessus de son poids avant que sa progression ne soit interrompue par une défaite dans un thriller en cinq sets avec le champion de l’US Open 2021 Daniil Medvedev.

Parlant de son avenir, Eubanks a déclaré: « C’est un peu difficile juste après le match de se lancer directement dans la fixation d’objectifs ambitieux à ce stade.

« Si je peux continuer à avoir la joie que j’ai eue sur le court ces trois dernières semaines, continuer à travailler aussi dur que je l’ai fait au cours de la dernière année, je pense que de bonnes choses vont se produire et ça va en quelque sorte prendre soin d’elle-même.

« Je passe un bon moment. Je m’amuse probablement le plus que j’aie jamais eu à jouer au tennis. Je vais continuer à essayer de profiter de cet élan. »

J’espère qu’il a cette éthique de travail et j’espère qu’il aime être une superstar parce que c’est ce qu’il est en train de faire.

L’expérience éclair du charismatique Eubanks dans le sud-ouest de Londres a transformé sa carrière avec Blake parlant de ses chances d’une course profonde à Flushing Meadows après que l’Américain ait tenu compte de ses conseils sur la force et le conditionnement.

« Il est devenu une superstar à la maison, ce qui est tout simplement génial à voir parce qu’il le mérite, c’est le gars le plus authentique, il étudie dur, fait le travail au gymnase », a déclaré Blake.

« Il a également fait chaque petite chose un peu mieux. Que ce soit la récupération, que ce soit la nutrition et c’est ce pour quoi j’étais sur lui, les cinq ou six dernières années, il fallait se muscler un peu et obtenir un un peu plus fort, et il l’a fait.

« Il est fier d’avoir pris du poids, même si cela n’en a pas l’air. Il était encore plus maigre quand je le voyais quand il a commencé la tournée. Il fait beaucoup de choses de la bonne façon, fait toute la récupération, faire tout le traitement, faire le glaçage, faire tout ce qu’il doit faire pour être extrêmement professionnel et un peu dans tous les aspects de son jeu a fait une grande différence. »

Eubanks a atteint un record de 321 gagnants à Wimbledon cette année





Eubanks était le rêve d’un écrivain britannique, étant donné la ressemblance de son nom avec le célèbre boxeur, mais il a laissé ses coups de fond parler à Wimbledon alors que ses 321 vainqueurs ont battu un record de tournoi de 31 ans détenu par son compatriote Andre Agassi.

De grandes choses pourraient être sur le point d’arriver à Eubanks et il est sûr d’être une attraction vedette à New York, ayant déjà grimpé au 32e rang mondial du classement ATP – en lice pour être automatiquement classé à Flushing Meadows.

« J’ai toujours pensé qu’être vous-même sur le terrain vous rend vraiment cher aux fans. Que ce soit Pete Sampras, très intérieur et très concentré et c’est tout, ou que vous vous amusiez ou Marat Safin qui casse des raquettes, Eubanks est vraiment comme ça et je pense que cela transparaît aux fans où il s’amuse et ils voient ça. Ils veulent s’amuser parce qu’il joue à un jeu et ils regardent un match et ils sont là pour se divertir, et il s’amuse juste un bon moment », a déclaré Blake, ancien quart de finaliste de l’US Open à deux reprises.

Connaissez-vous bien Christopher Eubanks ? Il a joué au tennis universitaire à Georgia Tech de 2015 à 2017 et a été deux fois All-American et deux fois joueur de l’année de l’ACC. L’Américain a un dossier Challenger en carrière de 103-73, dont 98-69 sur des terrains durs et trois titres. Il a remporté sa première victoire au tableau principal du Grand Chelem à l’US Open 2022. A disputé son premier quart de finale de l’ATP Masters 1000 à Miami plus tôt cette année. A remporté son premier titre sur le circuit ATP à Majorque avant de se qualifier pour les quarts de finale lors de ses débuts au tableau principal de Wimbledon.

« Ne vous méprenez pas, il a l’éthique du travail, il fait tout ce qu’il peut, mais il passe aussi un bon moment pendant qu’il le fait et je pense que ça va transparaître et je pense que les fans vont vraiment apprécier ça et c’est une raison pour laquelle ils vont encore plus graviter autour de lui.

« Il va être l’une des stars de l’US Open. Il pourrait être sur le côté d’un bus, il pourrait être sur des panneaux d’affichage et pour lui, il y a un an, jouer aux Challengers en Corée et juste travailler dur, essayer d’obtenir points pour être dans le top 100, pour être une star à New York, et New York devient fou pendant deux semaines pour l’US Open. Pour lui, être l’une de ces stars va être, espérons-le, une expérience qui changera sa vie, d’une manière positive.

« Souvent, les gens vont dans l’une des deux directions ; ils s’éloignent de cela et ils n’aiment pas ça ou ils l’adoptent simplement et cela les motive un peu [thinking] ‘c’est amusant, je pourrais m’y habituer. Laissez-moi faire ça tout le temps et laissez-moi continuer à travailler ma queue pour que je puisse être sur un panneau d’affichage chaque année quand je reviendrai à l’US Open. Donc, j’espère que ça va être amusant pour lui. J’espère qu’il a cette éthique de travail et j’espère qu’il aime être une superstar parce que c’est ce qu’il est en train de faire. »

L’Américain était le rêve d’un écrivain britannique à Wimbledon étant donné la ressemblance de son nom avec le célèbre boxeur





Se référant à Eubank le boxeur, le légendaire champion WBO des poids moyens et super-moyens entre 1990 et 1995, Eubanks le joueur de tennis a admis qu’il ne savait rien de son quasi-homonyme « flamboyant » jusqu’à il y a quelques années.

« Je pense que la première fois que j’ai entendu parler de lui, c’était juste après que je sois devenu pro », sourit-il. « J’avais une page Wikipédia. Tout d’un coup, j’ai vu qu’il y avait un nom très similaire au mien. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me demander ‘qui est ce type ? Il a l’air d’être un type plutôt cool’.

« Je ne sais pas grand-chose sur lui. Je sais qu’il est un habilleur assez pointu et je suppose que je dirais flamboyant – est-ce un bon mot à utiliser à son sujet? »