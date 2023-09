US Open : la star du tennis allemand Alexander Zverev arrête le match après qu’un fan ait « chanté l’hymne hitlérien » | Nouvelles du monde

Un fan de tennis a été expulsé d’un match de l’US Open après avoir prétendument « chanté l’hymne d’Hitler » lors d’un match impliquant le joueur allemand Alexander Zverev.

Zverev a soudainement arrêté le match contre l’Italien Jannik Sinner au quatrième set et est allé parler à l’arbitre, en désignant le supporter.

« Il vient de prononcer la phrase hitlérienne la plus célèbre qui soit au monde », a déclaré Zverev à l’arbitre James Keothavong. « Ce n’est pas acceptable. »

M. Keothavong s’est immédiatement retourné et a demandé à l’homme de s’identifier, mais il ne s’est pas manifesté. Il a ensuite exhorté les supporters présents lors du match à New York à rester justes et à faire preuve de respect envers les deux joueurs.

Lors du changement, peu après que la tête de série numéro 12 était sur le point de remporter un match, le supporter a été identifié par les spectateurs autour de lui et évacué par la sécurité.

« Il a commencé à chanter l’hymne d’Hitler qui était à l’époque. C’était ‘Deutschland Uber Alles’ et c’était un peu trop », a déclaré Zverev après le match.

L’homme de 26 ans a déclaré qu’il avait déjà reçu des commentaires désobligeants à son encontre, mais sans jamais impliquer Hitler.

Image:

Zverev a ignoré l’incident pour remporter le match. Photo : Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports





Zverev a déclaré : « Je pense qu’il s’impliquait dans le match depuis longtemps. Cela ne me dérange pas, j’aime quand les fans sont bruyants, j’aime quand les fans sont émotifs.

« Mais je pense que je suis allemand et que je ne suis pas vraiment fier de cette histoire, ce n’est pas vraiment une bonne chose à faire, et je pense qu’il est assis au premier rang, je pense que beaucoup de gens l’ont entendu. Donc si je ne le fais pas Je ne réagis pas, je pense que c’est mauvais de ma part. »

Le porte-parole de l’Association américaine de tennis, Chris Widmaier, a déclaré qu’une « remarque désobligeante avait été adressée à Alexander Zverev » et que le supporter avait été escorté hors du stade.

Après un match épuisant de quatre heures et 41 minutes, Zverev a battu Sinner, sixième tête de série, pour lui permettre de se qualifier pour les quarts de finale.

Zverev affrontera mercredi le champion en titre de l’US Open, Carlos Alcaraz.