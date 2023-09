US Open : Katie Boulter sort à Flushing Meadows pour laisser Jack Draper comme dernier Britannique debout | Actualités tennistiques

Katie Boulter a quitté l’US Open samedi soir à New York pour laisser le jeune Jack Draper comme dernier Britannique en compétition en simple.

La joueuse de 27 ans originaire de Leicester a remporté deux belles victoires lors de ses deux premiers matches, mais la numéro 59 mondiale américaine Stearns s’est révélée trop forte sur un court 17 venteux.

Stearns, un ancien champion de la NCAA, qui a commencé l’année en dehors du top 200, a accédé pour la première fois au quatrième tour d’un Grand Chelem avec une victoire de 6-4, 6-3.

« J’ai joué quelques épreuves de 40 000 km au début de l’année. J’ai joué beaucoup de WTA et beaucoup de tournois du Grand Chelem, beaucoup de qualifications du Grand Chelem – tous des matchs très différents et difficiles, de manières complètement différentes », a déclaré Boulter. « Mais c’est le summum du sport, jouer les Grands Chelems, c’est là que je veux être, jouer les tableaux principaux et arriver à la deuxième semaine de ceux-ci.

« J’apprécie ces opportunités. J’ai joué des trucs difficiles et j’ai vraiment mérité ma place ici et je sens que je dois en profiter et j’apprécie vraiment ça, donc jouer ces matches, que ce soit une victoire ou une défaite. , je suis très reconnaissant d’être dans la position où je me trouve maintenant parce que j’ai également vécu d’autres choses.

« C’était difficile de sortir de ce terrain, mais c’est ce qui fait de moi un meilleur joueur de tennis. J’ai faim de bien plus et je veux vraiment être gourmand. »

Boulter cherchait à se venger après avoir perdu contre Stearns en trois tie-breaks et trois heures et demie au Texas en février.

Mais ce match n’a jamais été aussi serré, même si Boulter a récupéré un break précoce dans le premier set.

Tenir le service devenait une tâche ardue et Stearns a dûment frappé à nouveau pour pincer le premier match.

Une pause solitaire dans la seconde a suffi à envoyer Boulter faire ses valises alors que Stearns, 21 ans, a remporté un vainqueur en deux sets.

Boulter peut cependant être fière de ses efforts à New York, avec une place dans le top 50 mondial en perspective pour la première fois de sa carrière.

Draper a atteint la deuxième semaine d’un Grand Chelem pour la première fois après avoir battu l’Américain Michael Mmoh plus tôt dans la journée alors que Cameron Norrie et Dan Evans ont tous deux chuté.

Boulter n’a pas tardé à féliciter le joueur de 21 ans de Sutton, qui affrontera lundi la huitième tête de série Andrey Rublev pour une place en quarts de finale après s’être remis d’une blessure à l’épaule qui a anéanti sa campagne sur gazon.

« Ce qu’il a fait est tellement impressionnant, ça l’est vraiment. Je pense que personne ne comprend vraiment à quel point il est difficile de se remettre d’une blessure », a déclaré Boulter.

« Je connais des joueurs qui ont des blessures et qui ont eu du mal à revenir. Il est ici au quatrième tour d’un Grand Chelem pour la première fois en jouant l’un des meilleurs tennis. C’est juste un bon gars et c’est tellement agréable de le voir bien faire. Il il le mérite vraiment et il travaille jour après jour.

« Je lui souhaite le meilleur. Continuez à faire flotter le drapeau et il a le jeu pour cela. »

