US Open : Katie Boulter s’impose en trois sets contre Wang Yafan pour atteindre le troisième tour | Actualités tennistiques

La numéro un britannique Katie Boulter s’est battue après un set pour battre Wang Yafan en forme et organiser une rencontre gagnante au troisième tour avec l’Américain Peyton Stearns à l’US Open.

Wang était sur une séquence de 11 victoires consécutives, mais Boulter y a mis fin, qui a égalé son parcours à Wimbledon cet été en ripostant pour gagner 5-7 6-1 6-4 en deux heures et 21 minutes sur le court 5. .

Boulter était ravi après s’être battu pour battre Wang



« Je suis évidemment super content. Au début du match, j’étais un peu nerveux et à la fin, je l’étais aussi un peu nerveux, mais je suis vraiment fier de moi de la façon dont j’ai géré cela et j’ai réussi à surmonter le ligne », a déclaré Boulter Tennis de Sky Sports.

« J’ai quelques points à travailler mais je suis sûr que je vais rebondir. J’ai adoré ce match. C’était plein à craquer et je pense que c’est ce qui m’a permis de franchir la ligne d’arrivée aujourd’hui. Je suis tellement heureux. »

Dans un premier set serré, Boulter a récupéré un break précoce, a reçu un avertissement pour avoir repoussé le ballon avec colère et a obtenu trois points de set sur le service de Wang.

Mais elle n’a pu convertir aucun d’entre eux et Wang s’est rapidement cassée pour conclure le set.

Cependant Boulter, de Leicester, s’est éclairci la tête de manière impressionnante et a dominé le deuxième set pour égaliser le match.

Après avoir de nouveau breaké pour 5-4 lors du match décisif, elle a subi une horrible oscillation, commettant deux doubles fautes sur les trois premiers points.

Mais une fois de plus, Boulter a retrouvé son sang-froid et a remporté une belle victoire lorsque Wang a touché le filet.

Navratilova impressionnée par l’attitude de Boulter

Martina Navratilova n’a pas tari d’éloges sur Boulter après sa victoire



« Elle a magnifiquement réagi après avoir perdu le premier set », a déclaré la légende du tennis Martina Navratilova.

« Elle a vraiment bien récupéré et a gardé son sang-froid et son attitude pour que ça marche. »

Conte de la bande

Wang contre Boulter : l’histoire de la bande Wang Statistiques du match Boulter 4 As 3 6 Doubles fautes 9 69% Pourcentage de victoire au 1er service 70% 40% Pourcentage de victoire au 2ème service 49% 3/11 Points de break gagnés 5/9 17 Total des gagnants 37 32 Erreurs directes 39 88 Total des points gagnés 98

Qui est le prochain pour Boulter ?

Image:

Peyton Stearns affrontera Boulter pour une place en huitièmes de finale à Flushing Meadows samedi





Boulter affrontera un Américain de 21 ans Peyton Stearns59e mondial, dans un tirage au sort qui s’annonce très favorable, pour une place en huitièmes de finale.

Burrage éliminé par Sabalenka

Image:

Jodie Burrage a été surclassée par la percutante Aryna Sabalenka





La numéro 2 britannique Jodie Burrage a cependant été éliminée, perdant 6-3 6-2 mais n’étant en aucun cas surclassée par la deuxième tête de série. Aryna Sabalenka.

« Ce n’est évidemment pas le résultat que j’espérais, mais j’avais un adversaire assez coriace », a déclaré Burrage. « Je pense qu’elle a très bien joué aujourd’hui. Elle a très bien servi, surtout dans les grands moments.

« Mais je suis content de la façon dont j’ai joué d’une certaine manière et content de la façon dont j’étais sur le terrain.

« C’est un grand événement et vous affrontez un grand joueur comme celui-là. Et je suis content de la façon dont j’ai procédé. Je ne me sentais pas du tout déplacé. »

Faits saillants de la victoire d’Aryna Sabalenka au deuxième tour contre Jodie Burrage



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



