US Open : Justin Thomas fait une culbute puis va pêcher dans un superbe par save à Torrey Pines ! | Actualités golfiques

Justin Thomas a fait une culbute dans le bunker face à une position délicate lors du troisième tour de l’US Open, avant de tenter sa meilleure impression de pêche pour guider la balle vers le trou

Justin Thomas a offert une variété de divertissements avec un tir brillant alors qu’il restait en lice lors de son troisième tour à l’US Open.

Thomas a réussi un birdie le premier et a réussi six pars consécutifs pour ne se situer qu’à quatre points de la tête à Torrey Pines, bien qu’il ait dû faire face à une tâche difficile pour sauver la normale au court huitième lorsque son coup de départ vers le par-trois a été court.

Sa balle s’est enfoncée dans le rough épais à côté d’un bunker, et le numéro 2 mondial a trouvé impossible de trouver une position confortable pour jouer son lancer au drapeau sur le niveau inférieur du green.

Accroché à l’acier avec sa balle bien au-dessus de ses pieds, et avec son équilibre précaire, Thomas a réussi à faire une bonne connexion avec son deuxième avant de presque retomber dans le sable.

Après que ses bras agités lui aient évité une chute embarrassante en arrière, Thomas a fait un léger glissement en avant et a levé les yeux et a vu sa balle errer quelques mètres au-delà du drapeau avant de s’arrêter sur la pente et de se retourner vers le trou.

Et le champion des Players a exhorté sa balle à continuer avec une routine de pêche impromptue, et quand il a finalement émergé, souriant et indemne, du bunker, il n’avait qu’un tap-in pour le par pour le garder à un sous pour le tournoi.

