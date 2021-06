US Open: Jordan Spieth ignore la peur des blessures avant le majeur à Torrey Pines | Actualités golfiques

0:03



Jordan Spieth évalue ses espoirs de remporter l’US Open et explique pourquoi ses niveaux de confiance sont tellement plus élevés qu’ils ne l’étaient pour le concours de l’année dernière

Jordan Spieth a minimisé les suggestions selon lesquelles il serait aux prises avec une blessure avant l’US Open à Torrey Pines.

Le joueur de 27 ans, qui a remporté l’US Open 2015 à Chambers Bay, n’a pas participé au Palmetto Championship la semaine dernière, mais il a quand même réussi à se blesser au pied alors qu’il peaufinait son jeu pour le troisième tournoi majeur de l’année.

« Je me suis coincé le pied la semaine dernière », a déclaré Spieth lors de sa conférence de presse mardi. « Je portais mes clubs, et j’ai coincé mon pied, mon talon, en quittant le parcours. Donc ça fait mal, mais ce n’est rien à quoi je vais faire plus de dégâts ou quelque chose comme ça, donc je vais bien. «

Spieth a retrouvé la forme cette année et est maintenant remonté à la 24e place du classement mondial après une solide série de résultats, dont sa première victoire en près de quatre ans au Valero Texas Open en avril, et il reste confiant qu’il n’aura aucun les problèmes se poursuivent cette semaine.

« J’en ai joué 18 hier, et je devrais être bon », a-t-il déclaré. « J’ai du mal à accélérer sur certains trajets, mais je pense qu’hier était mieux que la veille, qui était mieux que la veille. Je suppose donc que continuer le traitement et se reposer, et ça devrait aller. «

Spieth à égalité pour la 18e place lors de sa dernière apparition au Memorial

Il y a eu beaucoup de discussions sur l’attitude des joueurs les uns envers les autres sur le PGA Tour ces dernières semaines et sur la question de savoir si la querelle entre Brooks Koepka et Bryson DeChambeau est bonne pour le jeu.

Spieth dit qu’il sera intéressant de regarder quand la paire sera jumelée pour jouer ensemble la prochaine fois, et il a sa propre expérience d’une situation similaire impliquant Patrick Reed.

Reed et Spieth ont fait la une des journaux lors des retombées de la lourde défaite de l’équipe américaine à la Ryder Cup au Golf National en 2018, où ils n’étaient pas jumelés malgré un énorme succès en tant que jumelage lors des deux compétitions précédentes.

Spieth a joué quatre matchs aux côtés de son ami proche Justin Thomas, en remportant trois, tandis que Reed n’a joué que deux sessions de quatre balles avec Tiger Woods et a été battu dans les deux par le duo européen Francesco Molinari et Tommy Fleetwood.

La paire a ensuite réglé leurs différends avec une étreinte sur le premier tee à Torrey Pines lorsqu’ils ont été jumelés pour le premier tour du Farmers Insurance Open 2019.

Spieth réagit à un coup de départ lors d’une séance d’entraînement à Torrey Pines lundi

Spieth a déclaré: « Cela découle de la Ryder Cup et du désir de jouer avec Justin dans certains matchs. C’était plus explosif qu’entre lui et moi. Lui et moi n’avons jamais vraiment eu de problèmes de personne à personne.

« Je me souviens avoir continué, j’étais jumelé avec lui, bien sûr, et je lui ai juste fait un câlin sarcastique. Nous avons toujours très bien joué lorsque nous étions jumelés, que ce soit lors d’un événement par équipe ou que nous ayons de bons scores moyennes individuellement les uns avec les autres ainsi que dans des événements réguliers.

1:30 Spieth et Patrick Reed semblent régler leurs différends Ryder Cup avec un câlin populaire sur le premier tee à Torrey Pines Spieth et Patrick Reed semblent régler leurs différends Ryder Cup avec un câlin populaire sur le premier tee à Torrey Pines

« J’adore jouer avec lui. C’est une personne amusante avec qui jouer dans des tournois. Nous avons des jeux quelque peu similaires, et c’est en fait génial de regarder son petit jeu tout le temps. Donc je pense que c’est une situation très différente. «

Interrogé sur le point de vue des joueurs sur la situation Bryson/Brooks, Spieth a répondu: « Nous en avons certainement parlé comme d’autres personnes. C’est donc du bavardage. Je ne sais pas vraiment comment tout a commencé. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, je n’en connais pas la gravité.

« Ils ne les ont pas jumelés cette semaine et des trucs comme ça, mais je suis sûr que ça arrivera assez tôt. On dirait que les gens seraient intéressés à regarder ça. »

Sur la perspective que le couple se fasse un câlin lorsqu’ils jouent ensemble, Spieth a ajouté: « À ce stade, probablement pas, mais qui sait ce qui se passera au cours des prochaines semaines jusqu’à ce qu’ils jouent à nouveau. »

Thomas jouera aux côtés de Koepka et Collin Morikawa lors des deux premiers tours cette semaine et le n ° 2 mondial essaie de rester mentalement frais avant le tournoi.

Le joueur de 28 ans n’a pas terminé parmi les 10 premiers depuis qu’il a remporté le championnat des joueurs en mars et est conscient de ne pas culminer trop tôt avant de prendre le départ jeudi, avec Tiger Woods disant de la préparation de l’US Open, « comment vous préparez-vous recevoir un coup de poing au visage ? Vous ne le faites pas.

« Je pense que c’est en grande partie pendant ces jours de préparation. J’essaie de les rendre aussi faciles que possible pour moi-même », a déclaré Thomas aux médias mardi.

Le meilleur résultat de Justin Thomas à l’US Open est le huitième en 2020

« Il y a clairement des choses sur lesquelles je veux travailler dans mon jeu. Je veux m’assurer que tout est parfait, mais quelque chose que j’ai appris, c’est que peu importe dans quel état se trouve mon jeu ; si je ne suis pas mentalement là ou mentalement frais et prêt, cela n’a vraiment pas d’importance.

« Comme un jour comme hier, je suis sorti et j’ai joué 18 trous, et j’ai bien joué ; tout s’est bien passé, mon swing était bon, et le putting et le chipping étaient bons, alors je suis parti quand j’ai eu fini.

« Alors que si j’ai besoin de faire un peu de travail, je peux simplement essayer de transformer une session de 45 minutes en 25 ou 30, et de même avec une session de gamme ou une session de putting, et en minimisant simplement les heures passées ici et en maximisant le des heures passées à la maison à me reposer et à me concentrer là où il doit être, jusqu’à ce que je le fasse jeudi, c’est quelque chose que j’ai juste essayé de mettre en œuvre au fil des ans. »

