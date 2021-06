US Open: Jon Rahm triomphe après l’adversité à peine deux semaines après le test positif de Covid-19 | Actualités golfiques

3:40



Nick Dougherty, Andrew Coltart et Paul McGinley reviennent sur les moments clés de la manche gagnante de Jon Rahm à l’US Open.

Jon Rahm pense que sa sortie spectaculaire du Memorial a été bénéfique pour son tempérament et son état d’esprit alors qu’il a remporté son premier titre majeur à l’US Open.

Rahm avait déjà fait des progrès pour freiner sa nature fougueuse depuis sa fin décevante à son troisième tour au championnat de la PGA le mois dernier, commettant des erreurs d’inattention qui l’ont laissé trop loin pour constituer une menace sérieuse pour le titre de Phil Mickelson.

Le sang-froid rafraîchi de l’Espagnol a eu l’effet souhaité sur sa forme générale à Muirfield Village il y a quinze jours, alors qu’il était aux trois quarts du chemin vers une victoire dominante avant d’être informé qu’il devrait se retirer du tournoi après avoir été testé positif pour Covid -19.

La victoire palpitante de Rahm à Torrey Pines n’a eu lieu que deux semaines après avoir été testé positif pour Covid-19

Rahm a révélé que les appels de soutien du capitaine de la Ryder Cup Padraig Harrington et du sextuple vainqueur majeur Sir Nick Faldo l’avaient aidé à faire face à la déception écrasante, et le rachat a été rapide car il a produit une finition spectaculaire pour propulser Louis Oosthuizen au titre de l’US Open à Torrey. Pins.

Les putts d’oiseau d’embrayage sur les deux derniers greens ont envoyé Rahm dans une frénésie de poing qui a fait écho à sa première victoire sur le PGA Tour au même endroit au début de 2017, bien que sa victoire « de conte de fées » ait semblé une perspective improbable lorsqu’il s’est dirigé vers lui-même. -isolement plus tôt ce mois-ci.

« J’ai envie de venir ici sans m’être beaucoup entraîné m’a détendu un peu », a déclaré Rahm, qui a révélé le week-end dernier qu’il avait été autorisé à jouer après avoir fait deux tests négatifs pour le coronavirus. « Je pensais, au cas où je jouerais mal, j’ai une excuse, j’ai une clause de renflouement. Hé, j’avais Covid !

2:15 Jon Rahm réfléchit à l’obtention de son premier titre majeur en devenant le premier vainqueur espagnol de l’US Open à Torrey Pines. Jon Rahm réfléchit à l’obtention de son premier titre majeur en devenant le premier vainqueur espagnol de l’US Open à Torrey Pines.

« Mais j’ai l’impression que cela m’a un peu détendue, et depuis le dimanche à la PGA, j’ai ressenti un peu de changement sur le terrain de golf mentalement. J’avais toujours ce courage, mais c’était presque comme si chaque raté me dérangeait moins. Je ne saurais vous dire pourquoi.

« Je crois que c’est parce que je me suis vraiment donné pour objectif d’être un exemple pour mon fils dont il serait fier, et j’ai fait des choses dans le passé sur le terrain de golf dont je ne suis pas fier, et j’aimerais pourrait l’éliminer.

« Mais je l’ai accepté. Je ne dis pas que la navigation sera fluide jusqu’à la fin, mais j’ai l’impression que ce dimanche de la PGA a un peu changé les choses. Mon jeu mental était vraiment bon, et c’était pareil mentalement, j’étais vraiment très bien, et c’est ce qui m’a permis de jouer si bien au golf.

3:48 Jon Rahm se voit remettre le trophée de l’US Open par l’USGA et explique ce que signifie remporter son premier titre majeur à Torrey Pines. Jon Rahm se voit remettre le trophée de l’US Open par l’USGA et explique ce que signifie remporter son premier titre majeur à Torrey Pines.

« Cela s’est poursuivi cette semaine. Dans le passé, j’ai été frustré à l’US Open. J’ai fait beaucoup de birdies et une tonne de bogeys et de doubles bogeys, et j’ai pu en quelque sorte le changer cette semaine et en fait, j’ai fait plus de birdies que de bogeys et de le faire. »

Rahm a également remercié Harrington et Faldo pour leur soutien à la suite de son retrait forcé du Mémorial, tous deux ayant vécu des expériences similaires dans le passé.

Harrington a été disqualifié de l’Open international de Benson & Hedges en 2000 lorsque cinq tirs à l’écart du terrain après un troisième tour 64 à The Belfry, mais il a été informé cinq minutes avant le départ le dernier jour qu’il avait omis de signer son tableau de bord après le premier tour.

« La première personne qui m’a appelé qui n’était pas de la famille, c’était tout de suite quand j’étais dans la caravane d’isolement, était Padraig Harrington », a ajouté Rahm. « Il a dit qu’il a obtenu beaucoup plus de cette instance, il a appris beaucoup plus qu’il n’apprendrait jamais de la victoire.

« Nick Faldo m’a envoyé un texto le lendemain matin et m’a raconté comment il gagnait un tournoi. Il menait par six avec six trous à faire et a été disqualifié, et comment il a appris de cela et a remporté une victoire la semaine suivante.

« Je crois que des plus gros revers nous pouvons obtenir certaines des plus grandes percées, et c’est pourquoi je reste si positif. C’est pourquoi je n’arrêtais pas de le dire à Kelley (la femme de Rahm), quand elle était dévastée par ce qui s’était passé et ma famille et tout le monde autour de moi, quelque chose de bien va arriver.

1:32 Regardez le moment où Jon Rahm a réussi un birdie sur son dernier trou pour établir l’objectif du clubhouse à Torrey Pines, ce qui s’est avéré suffisant pour remporter l’US Open et son premier titre majeur. Regardez le moment où Jon Rahm a réussi un birdie sur son dernier trou pour établir l’objectif du clubhouse à Torrey Pines, ce qui s’est avéré suffisant pour remporter l’US Open et son premier titre majeur.

« Je l’ai ressenti aujourd’hui sur le terrain de golf. J’avais en tête Padraig et Nick quand j’étais là-bas à quelques reprises, sachant qu’ils avaient gagné peu de temps après, et je savais qu’aujourd’hui était ma journée. »

Rahm a également révélé qu’il avait de bons sentiments au sujet de ses chances après un seul tir dimanche, un énorme drive d’ouverture dirigé tout droit le long du fairway, ce qui l’a préparé pour un birdie, un birdie pour le dernier jour.

« Parce que cela ressemblait à une histoire de conte de fées, je savais que ça allait avoir une fin heureuse », a déclaré Rahm, dont la victoire l’a également ramené au sommet du classement mondial devant Dustin Johnson. « Je pouvais juste dire, juste en descendant le fairway après ce premier coup de départ, ce deuxième coup et ce birdie, je savais qu’il y avait quelque chose de spécial dans l’air.

« Je n’aurais pas pu vous le dire au moment où j’ai ressenti quelque chose de spécial. C’est pourquoi j’ai joué aussi agressif que je l’ai fait parce que c’était comme » mec, c’est ma journée, tout va bien se passer « . je suis devenu. Je savais juste que je pouvais le faire et j’y ai cru.