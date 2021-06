US Open: Jon Rahm oiselets 17 et 18 pour arracher son premier titre majeur à Torrey Pines | Actualités golfiques

Jon Rahm a réussi deux putts exceptionnels pour un birdie sur les deux derniers greens

Jon Rahm a réussi un birdie sur les deux derniers trous pour remporter son premier titre majeur dans une finition scintillante au 121e US Open à Torrey Pines.

Avec Louis Oosthuizen accroché à la tête dans la dernière ligne droite, Rahm a réussi un putt lisse de 25 pieds pour un trois à l’avant-dernier trou, et après une éclaboussure sensible loin de la goupille d’un bunker sur le green au 18e, il a été le poing- pompant avec plaisir une fois de plus après avoir réussi son cinquième putt de birdie de la journée.

La paire sensationnelle de birdies de Rahm a couronné un 67 de clôture et l’a propulsé en tête avec six sous, et Oosthuizen n’a pas pu éviter des erreurs cruciales sur les trous de clôture car il a dû endurer une autre deuxième place dans un championnat majeur.

C’était une finale appropriée à une dernière journée passionnante sur la côte sud de la Californie, avec le sommet du classement encombré rempli de noms de stars comme Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka et Justin Thomas se sont imposés avant de s’effondrer dans le dos neuf.

Louis Oosthuizen a dû se contenter d’une sixième place de dauphin dans un grand

DeChambeau a semblé un pari intelligent pour conserver son titre lorsqu’il est arrivé à un pouce de faire un trou d’un coup au huitième et menait par un avec huit à jouer, mais il a échoué 11 et 12 puis a glissé en lançant son entraînement à le 13, le bloquant bien et en ayant besoin de quatre pour trouver le green avant de mettre trois pour un double bogey sept.

Sa misère s’est aggravée au 17, où il a réussi un quadruple bogey huit, tandis que McIlroy a dû réfléchir à une autre histoire de ce qui aurait pu être, ayant également profité d’une part de l’avance seulement à trois putt pour bogey à le 11 avant son deuxième à 12 branché sur la pente descendante dans un bunker à droite du green, menant à un horrible six.

Avec Koepka également incapable de maintenir son défi pour une troisième victoire à l’US Open alors qu’il a raté deux des trois derniers, la liste des véritables prétendants a été réduite à Oosthuizen et Rahm, qui ont fait leur stand avec des birdies à chacun des deux premiers trous. avant d’en rendre un au quatrième.

1:32 Regardez le moment où Jon Rahm a réussi un birdie sur son dernier trou pour établir l’objectif du clubhouse à Torrey Pines, ce qui s’est avéré suffisant pour remporter l’US Open et son premier titre majeur Regardez le moment où Jon Rahm a réussi un birdie sur son dernier trou pour établir l’objectif du clubhouse à Torrey Pines, ce qui s’est avéré suffisant pour remporter l’US Open et son premier titre majeur

Il a profité d’une énorme chance au neuvième, où il a tiré à gauche et on a d’abord pensé que sa balle s’était terminée du mauvais côté d’une clôture hors limites, mais il a rapidement pris un free drop dans le brut après avoir consulté un officiel du tournoi.

Rahm a pleinement profité de la chance en s’allongeant et en coupant un coin à trois pieds pour s’installer et un birdie qui l’a amené au virage en 33, et il a gardé son sang-froid pour effectuer sept pars consécutifs avant son birdie- La finition du birdie a mis la pression sur Oosthuizen.

Déterminé à éviter sa sixième place de finaliste dans un championnat majeur, le vainqueur de l’Open 2010 avait une avance de deux coups lorsqu’il a réussi des birdies consécutifs aux neuvième et 10e, seulement pour bloquer son coup de départ au court 11e et faire son deuxième bogey de la journée.

1:00 Le champion en titre Bryson DeChambeau prend la tête de l’US Open après être passé très près d’un trou d’un coup au huitième par trois Le champion en titre Bryson DeChambeau prend la tête de l’US Open après être passé très près d’un trou d’un coup au huitième par trois

Oosthuizen a troué des putts d’embrayage pour les pars à trois des six trous suivants, mais son erreur sur le tee au 17e lui a fait avoir besoin d’un aigle à la fin pour forcer les éliminatoires, et après avoir trouvé le rugueux luxuriant sur la gauche avec un autre lecteur errant, il a décidé de s’allonger à un peu moins de 250 mètres et de tenter sa chance pendant que Rahm se tenait libre sur le terrain.

Mais le stratagème à long terme était hors de sa portée, laissant un Rahm ému pour célébrer son premier titre majeur avec sa femme et son nouveau bébé, et un retour au sommet du classement mondial – un cas remarquable d’expiation après son retrait forcé dramatique de Le Mémorial il y a quinze jours.

Plus à venir …