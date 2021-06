US Open : Jon Rahm n’est qu’à deux points de la tête alors qu’il cherche le « karma » de Memorial | Actualités golfiques

Jon Rahm est en forme à mi-parcours de l’US Open

Jon Rahm se sent bien dans ses chances de faire sa percée majeure à l’US Open alors qu’il recherche le « karma » après son malheur à Memorial.

Une période d’auto-isolement à la suite de son test positif au Covid-19 à Muirfield Village au début du mois n’a pas affecté le jeu de Rahm ni sa confiance en soi, et un deuxième tour 70 en lutte ne lui a laissé que deux points à mi-chemin du deuxième tour à Torrey Pines .

Rahm était une classe à part après 54 trous au Memorial, mais il n’a jamais eu la chance de signer sa carte après un 64 au troisième tour qui l’a levé à six coups d’avance sur le terrain, et les événements malheureux n’ont fait que renforcer sa détermination cette semaine.

Rahm est trois sous la normale après les rondes de 79 et 70

Après s’être efforcé de sauver le par sur un certain nombre de trous vendredi, Rahm s’est maintenu fermement en lice pour remporter son premier tournoi majeur au même endroit où il a ouvert son compte PGA Tour en 2017.

« Je crois au karma dans le sens où de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, et de mauvaises choses arrivent à ceux qui font de mauvaises choses », a déclaré l’Espagnol, qui a réussi trois oiselets et deux bogeys pour clôturer à trois sous le par.

« Encore une fois, nous parlons de choses que je ne peux pas contrôler. Ce qui s’est passé il y a quelques semaines est quelque chose que je ne peux malheureusement pas contrôler, mais ce que je peux faire, c’est contrôler ce que je fais à chaque fois.

Jour deux comme c’est arrivé Comment s’est déroulée la deuxième journée de l’US Open à Torrey Pines

« Juste à chaque seconde de la journée, en suivant simplement la routine, assurez-vous que je suis hydraté, assurez-vous que je mange et assurez-vous que je pense aux bonnes choses là-bas sur le terrain de golf. Jusqu’à présent, j’ai fait un excellent travail, et j’espère que je pourrai continuer.

« Je me sens en confiance. Deux manches très différentes hier et aujourd’hui. J’ai l’impression qu’hier, je l’ai vraiment très bien touché, j’ai touché beaucoup de fairways. Je viens de faire quelques erreurs en entrant dans les greens qui m’ont coûté quelques bogeys, un peu plus que j’aurais aimé.

« Aujourd’hui, c’était le contraire. Il m’a fallu du temps pour démarrer, je n’ai pas touché mon deuxième fairway avant le 13e trou, je crois, et je devais juste survivre. Je dois dire que cette partie de putts sur 10 , 11, 12. C’était la clé. Les choses auraient pu empirer et j’ai pu sauver trois bons pars d’affilée.

Rahm cherche du «karma» après son malheur au Mémorial

« J’espère que je pourrai simplement le balancer comme je l’ai fait sur les quatre derniers trous parce que j’ai réussi de beaux coups et que je continue le week-end. »

Rahm a réussi à garder le contrôle sur son sang-froid alors qu’il luttait pour garder les bogeys à distance, sentant qu’il n’était pas récompensé pour de bons swings tout en admettant une grave erreur au long 13e, où une mauvaise seconde après un entraînement parfait a conduit à un six frustrant. .

« Je ne l’ai jamais perdu », a déclaré le fougueux Espagnol. « J’ai été un peu frustré sur quelques trous où j’avais l’impression de faire des swings décents et de ne pas obtenir parfois les résultats auxquels vous vous attendriez avec certains swings. Ils n’étaient pas si mauvais. J’ai juste continué à sortir du fairway et hors du fairway et hors du fairway.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

« Je pense que le moment le plus frustrant a peut-être été le 13 juste à cause de la qualité d’un coup de départ que j’ai frappé. J’avais beaucoup de club pour y entrer, j’avais un bois de cinq et je n’ai même pas eu à le frapper si fort Je viens de frapper si fort et ça s’est terminé si court dans un mensonge difficile. Faire un bogey là-bas était probablement le plus frustré que j’ai eu aujourd’hui.

« J’étais un peu plus vocal sur 14 après le deuxième coup parce que je sentais que c’était un bon swing et j’avais l’impression qu’il y avait des rafales. Mais, hé, j’ai fait le coup suivant, donc je ne peux pas vraiment dire grand chose. Je ne l’a jamais vraiment perdu. »