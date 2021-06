US Open : Jon Rahm, Brooks Koepka et Rory McIlroy en lice après un premier jour retardé à Torrey Pines. | Actualités golfiques

Jon Rahm est à deux points de Torrey Pines

Jon Rahm et Brooks Koepka ont fait des débuts inquiétants pour le 121e US Open alors que Rory McIlroy a terminé une longue journée d’ouverture à seulement trois de l’avance à Torrey Pines.

Rahm et McIlroy ont juste réussi à terminer leurs premiers tours après que le début du tournoi a été retardé de 90 minutes en raison du brouillard, avec Louis Oosthuizen à égalité au sommet avec le leader du club-house Russell Henley lorsque le jeu a été suspendu en raison de l’obscurité.

Le 67 de Henley a été le meilleur de la vague matinale, le champion de l’Open 2018 Francesco Molinari faisant un retour en forme bienvenu avec un 68, tandis que Koepka s’est donné une solide plate-forme pour disputer un troisième titre de l’US Open alors qu’il tirait un 69 de moins de deux – un score égalé par Rahm en fin de soirée.

McIlroy s’est dirigé vers le virage en deux sous et a produit l’un des tirs de l’année lorsqu’il a lancé pour un birdie improbable d’un gros rough au septième, mais il a cardé trois bogeys sur le neuf arrière avant de se précipiter vers le 18 dans une lumière déclinante et clôturant avec un birdie pour retourner un 70, un meilleur que son partenaire de jeu Dustin Johnson.

Brooks Koepka a couru à quatre sous avant de vaciller dans le dernier tiers de son tour

Henley, sans victoire depuis plus de quatre ans, a réalisé six oiselets alors qu’il fixait l’objectif précoce juste devant Molinari et Rafa Cabrera Bello, qui était le seul joueur à terminer 18 trous sans bogey sur une carte comportant un seul oiselet et un superbe chip-in pour l’aigle au 18e.

Molinari a mélangé cinq birdies avec deux bogeys pour éclipser son frère aîné Edoardo, qui a tiré un honorable 70, tandis que Koepka a mis sa querelle en cours avec Bryson DeChambeau au fond de son esprit alors qu’il courait à quatre sous avant de reculer avec deux bogeys sur ses sept derniers des trous.

Le score de Koepka a été égalé par Xander Schauffele et le champion des Masters Hideki Matsuyama, dont le 69 était quatre coups de mieux que son partenaire de jeu DeChambeau, tandis que Rahm a battu la montre pour rejoindre la cinquième place alors qu’il cherche à expier sa déception écrasante au Memorial, quand il menait par six après 54 trous avant de devoir déclarer forfait en raison d’un test positif au Covid-19.

Premier jour comme c’est arrivé Revivez comment l’action s’est déroulée le jour de l’ouverture du 121e US Open à Torrey Pines

Mais alors que Rahm et McIlroy ont réussi à éviter un appel d’alarme tôt vendredi matin, Oosthuizen n’a pas été aussi chanceux car il a marqué sa balle sur le huitième green lorsqu’il est à égalité en tête et devra affronter un putt de 35 pieds à son retour. au Cours Sud.

Oosthuizen s’est remis d’une erreur précoce au 11e avec un birdie à 12, puis trois d’affilée à partir du 16e, et il en a ramassé un de plus sur les neuf premiers tout en gardant d’autres défauts sur sa carte pour renforcer ses espoirs d’un tant attendu. première victoire en carrière aux États-Unis.

« J’aime simplement jouer sur des terrains de golf vraiment difficiles », a déclaré le champion de l’Open 2010. « Je pense que je me concentre un peu mieux lorsque je joue sur ces parcours, sachant que la marge d’erreur est vraiment petite.

1:55 Ewen Murray et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action de la vague du matin lors de la première manche de l’US Open à Torrey Pines. Ewen Murray et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action de la vague du matin lors de la première manche de l’US Open à Torrey Pines.

« Surtout autour de cet endroit, vous devez bien le conduire, vous devez le démarrer dans le fairway, et vous allez avoir des problèmes si vous manquez des fairways autour de ce parcours de golf et j’ai vraiment été la conduire bien ces derniers temps. »

Le champion britannique des Masters Richard Bland, ne faisant que sa deuxième apparition dans l’événement à l’âge de 48 ans, est passé à trois sous lorsqu’il a réussi un énorme putt au 12e, mais il a ensuite fait des bogeys consécutifs avant une série régulière de pars a plafonné un 70 pour égaler les efforts antérieurs de Tyrrell Hatton et Matt Fitzpatrick.

McIlroy a été le dernier joueur à entrer dans la maison sur un sous lorsqu’il a défié la morosité au trou de huit pieds pour un birdie au dernier, réalisant son vœu de profiter d’un meilleur jeudi dans un majeur après des premiers décevants au Masters (deux fois ) et le championnat PGA du mois dernier.

Louis Oosthuizen était à égalité en tête lorsque le jeu a été suspendu en raison de l’obscurité

« C’était bien », a déclaré le champion 2011. « J’ai pris un très bon départ avec un birdie au premier trou et j’ai bien joué, j’ai joué solidement. Je n’ai raté aucun green jusqu’au septième trou et j’ai pu le faire, ce qui était un bonus.

« Mais c’est la clé ici, vous pouvez vous en tirer avec quelques coups capricieux du tee, et je l’ai fait aujourd’hui, mais j’ai pu bien récupérer et frapper les greens. Et si vous pouvez simplement continuer à frapper les greens ici, c’est le nom de le jeu et je l’ai bien fait.

« Le birdie sur 18 est génial. Je veux dire, ce putt était comme: » Je pense que c’est droit, je vais le frapper directement et nous verrons « . Mais c’était bien d’avoir terminé, d’avoir une heure de sommeil supplémentaire ce soir et c’était aussi un bonus de réussir un birdie. »

Rory McIlroy a réussi un birdie le dernier à la lumière du jour pour battre le par

Le numéro 1 mondial Johnson a réussi 16 pars, un birdie et un bogey dans son 71 régulier, tandis que DeChambeau a réussi six bogeys – dont trois consécutifs à partir du 11e – avant de produire une finition fougueuse avec des birdies à 14 et 18 pour le ramener à deux plus de.

Une grande partie de l’accent a été mis sur la dernière tentative du héros local Phil Mickelson pour terminer une carrière du Grand Chelem des majors, mais le champion de la PGA a eu du mal à atteindre 75 le lendemain de son 51e anniversaire et aura probablement besoin d’un tour inférieur à la normale vendredi. juste pour faire la coupe à mi-chemin.

Oosthuizen fait partie des 36 joueurs qui termineront leurs manches – si le brouillard le permet – vendredi matin, le jeu devant reprendre à 6h50 heure locale, 14h50 BST.