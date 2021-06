US Open : Jon Rahm accepte la décision de disqualification de Memorial alors qu’il se prépare à revenir à Torrey Pines | Actualités golfiques

Jon Rahm s’adresse aux médias avant l’US Open

Jon Rahm insiste sur le fait qu’il n’a rien à redire au PGA Tour concernant sa gestion de sa disqualification du tournoi Memorial plus tôt ce mois-ci.

Le n°3 mondial a été contraint de se retirer après le troisième tour à Muirfield Village – alors qu’il détenait une avance de six coups après avoir tiré un 64 – après avoir été informé qu’il avait fait un test positif pour le coronavirus.

Rahm a appris la nouvelle en direct à la télévision alors qu’il quittait le 18e green par le conseiller médical du PGA Tour et des critiques ont été émises sur la façon dont la situation a été gérée par le PGA Tour ainsi que sur la décision elle-même, certains affirmant qu’il aurait dû être autorisé à jouer le tour final seul.

Mais l’Espagnol, qui a maintenant été autorisé à reprendre l’action à l’US Open de cette semaine après avoir renvoyé deux tests négatifs pour Covid-19, a accepté la décision.

« A tous ceux qui critiquent le PGA Tour, ils ne devraient pas », a déclaré Rahm. « Nous sommes dans une pandémie, et même si ce virus a des formes très différentes d’attaque des gens, vous ne savez jamais quelle réaction vous allez obtenir. Alors le PGA Tour a fait ce qu’il avait à faire.

« Les règles du CDC (Centers for Disease Control and Prevention) pour une raison. Il y a des joueurs qui ont raté les World Series l’année dernière. Il y a d’autres athlètes qui ont raté des événements.

« Malheureusement, j’ai eu une très bonne performance et j’ai été retiré du tournoi juste avant le tour final, mais, encore une fois, le PGA Tour a fait ce qu’il avait à faire. J’ai entendu beaucoup de théories différentes : je devrais J’ai joué seul, je n’aurais pas dû, ça n’a pas de sens, les règles sont là, et c’est clair.

Rahm regarde son coup de départ le 18 lors du troisième tour du tournoi commémoratif peu de temps avant sa disqualification

« Je ne vais pas mentir, j’étais pleinement conscient quand j’étais dans le protocole de traçage que c’était une possibilité. Je savais que cela pouvait arriver. J’espérais que non. Je jouais comme si ça n’allait pas, mais je soutenir ce que le PGA Tour a fait.

« Cela aurait pu être géré un peu mieux, mais ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. »

Rahm a été testé quotidiennement au Mémorial dans le cadre du protocole de traçage Covid qu’il aurait pu éviter s’il avait été vacciné plus tôt.

« La vérité, c’est que j’ai été vacciné », a-t-il déclaré. « Je n’étais tout simplement pas sorti de cette période de 14 jours. J’avais commencé le processus, et malheureusement, c’est ainsi que le timing a fini par être. C’est juste que j’étais encore dans ces 14 jours lorsque j’ai commencé le protocole de traçage de Covid, et j’avais pour y rester. »

Patrick Cantlay a ensuite remporté le Mémorial en battant Collin Morikawa en barrage après que la paire ait terminé à 13 sous, et Rahm a admis qu’il avait regardé la ronde finale alors qu’ils avaient terminé cinq coups derrière son score lorsqu’il s’était retiré.

Il a ajouté: « Ce sont des circonstances qui se produisent dans la vie, et ils étaient toujours en compétition pour l’événement, et je suis toujours un étudiant et un grand fan du jeu. Alors, oui, je regardais. Pour être honnête, j’étais gentil de se demander à quel point ils allaient passer à moins de 18 ans en même temps.

« Encore une fois, s’ils ne l’ont pas fait, au moins une victoire mentale dans mon sens, non? Je n’ai jamais pensé à ce qui aurait pu se passer parce que je n’étais pas là à jouer physiquement. Je ne sais pas comment ça jouait dimanche. Mais, ouais, je l’ai pris avec un grain de sel. Il m’est arrivé une mauvaise chose. C’est ce que c’est. »

Rahm est maintenant à Torrey Pines pour préparer son sixième US Open et le joueur de 26 ans est le favori des bookmakers pour remporter son premier tournoi majeur dans un lieu où il a bien performé dans le passé.

Il a remporté sa première victoire sur le PGA Tour au Farmers Insurance Open à Torrey Pines en 2017 et a depuis terminé à égalité 29e, cinquième, deuxième et septième à égalité dans cet événement.

Après être sorti de sa période d’isolement, Rahm peaufine maintenant son jeu et espère retrouver la forme qu’il affichait au Mémorial lorsqu’il a pris le départ jeudi.

Le meilleur résultat de Rahm à l’US Open jusqu’à présent est troisième en 2019

« Lorsque vous ne frappez pas un coup de golf pendant un peu plus d’une semaine ou à peu près une semaine, il est difficile de se diriger vers un majeur, en particulier un US Open. Je suis convaincu que je peux me mettre en forme assez rapidement. J’en ai encore deux de plus jours », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse mardi.

« J’ai encore le souvenir de tous ces superbes coups de golf que j’ai joués, n’est-ce pas ? Je vais choisir de m’en souvenir. J’ai joué du très bon golf toute l’année. Il y a deux semaines, ça claque enfin tous ensemble comme je l’étais. en attendant que cela se produise. Finalement, tout fonctionnait à plein régime.

« Je ne m’attends pas à jouer à nouveau aussi parfait, mais je sais que je peux jouer à un très haut niveau. Donc je suis confiant, oui. »

