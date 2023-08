US Open : Johanna Konta et Laura Robson soutiennent Katie Boulter pour rivaliser avec les meilleures | Actualité Tennis

La No 1 britannique Katie Boulter gagne en confiance et a la capacité de rivaliser avec les meilleures à l’US Open, selon les analystes de Sky Sports Tennis, Johanna Konta et Laura Robson.

Boulter et Burrage ont tous deux impressionné pendant la saison sur gazon, mais c’est la joueuse de 27 ans de Leicester qui a brillé le plus lorsqu’elle est devenue la nouvelle n ° 1 britannique et a remporté son premier titre WTA à Nottingham.

Boulter a ensuite atteint le troisième tour de Wimbledon avant d’être submergée par la troisième tête de série Elena Rybakina et sa course à l’Omnium Banque Nationale à Montréal s’est terminée par une autre défaite humiliante aux mains de Coco Gauff.

Après l’échec de l’Open de France, où aucune Britannique n’a fait le tableau principal d’un Grand Chelem pour la première fois depuis l’US Open 2009, et le besoin de wild cards pour y remédier à Wimbledon, Burrage a depuis atteint son sommet de carrière de 94 pour lui garantir une place dans le tableau principal de l’US Open, aux côtés du n ° 60 mondial Boulter.

« Je suis tellement heureuse que nous ayons deux femmes dans le tableau principal après que tout le monde ait fait tout un plat de l’absence de femmes dans le tableau principal directement à Wimbledon. Tout le monde avait besoin de jokers, donc cela montre à quelle vitesse les choses peuvent changer, « , a déclaré l’ancien champion junior de Wimbledon, Robson.

« Le fait que Katie ait atteint un sommet en carrière et que Jodie se soit faufilée, nous avons également quelques très bonnes joueuses en qualifications avec Harriet Dart, Katie Swan, Lily Miyazaki et Heather Watson. Elles chercheront toutes à rejoignez Katie et Jodie dans le tableau principal.

« J’espère que nous en aurons quelques-uns de plus au moment où le tableau principal commencera, mais j’ai juste l’impression qu’ils jouent tous les deux l’un des meilleurs tennis de toute leur carrière – en particulier Katie.

« Elle gagne les matchs qu’elle devrait gagner, ce qui n’est pas toujours facile, et c’est beaucoup plus de pression à se mettre quand on se dit ‘oh, je suis enfin au classement où je devrais peut-être être’, mais pour En fait, jouer toujours votre meilleur tennis dans ces situations peut être délicat. »

Boulter a été forcée de se retirer de Cincinnati avec une blessure mineure au pied, mais Robson pense que le temps supplémentaire lui permettra d’être en bonne santé à 100% pour l’US Open tandis que Burrage participera à un événement WTA 125 à Chicago.

« Ils ont tous les deux de gros matchs, ce qui est le genre de tennis qui marche vraiment bien à New York parce que le terrain joue généralement assez vite et avec un rebond assez élevé », a déclaré Robson. « Si vous pouvez jouer au tennis agressif, vous pouvez simplement prendre tout le temps de votre adversaire, donc je pense qu’il sera super positif au premier tour. »

L’ancienne quart de finaliste de l’US Open, Konta, pense que Boulter doit régulièrement rivaliser avec les meilleurs afin de se hisser dans les échelons supérieurs du sport.

Elle a déclaré: « Je pense que le temps à ce niveau fera des merveilles et plus elle aura l’occasion de jouer contre ces grands joueurs, plus elle se sentira » où me manque-t-elle? Est-ce ma constance? Est-ce que je ne prends pas assez de risques? pas intervenir assez tôt dans le point?’

« Elle commencera alors à réfléchir à ce qu’elle doit faire sur le terrain d’entraînement pour essayer d’aplanir et de repousser ses propres limites pour s’améliorer.

« Le plus grand obstacle pour elle jusqu’à présent est de rester en bonne santé physique. Elle est maintenant dans une position où elle concourt régulièrement semaine après semaine après avoir eu cette récompense en remportant Nottingham et en faisant le troisième tour de Wimbledon, en se qualifiant à Montréal et en remportant un tour.

« Tout cela ajoutera à ce que nous aimons appeler la » confiance « et à partir de là, cela construira également beaucoup de choses et son jeu en général commencera à s’améliorer sans nécessairement, spécifiquement besoin de se concentrer sur ce dont elle a besoin pour obtenir mieux à.

« Plus vous passez de temps à ce niveau, plus votre jeu s’améliore naturellement. »

