US Open : Joe Salisbury et son partenaire américain Rajeev Ram entrent dans l’histoire lors de la finale du double masculin. | Actualités tennistiques

Le Britannique Joe Salisbury est entré dans l’histoire de l’US Open aux côtés de son partenaire américain Rajeev Ram avec une victoire en finale du double masculin.

Salisbury, 31 et 39 ans, Ram sont devenus la première équipe à remporter le titre de Flushing Meadows trois années de suite dans l’Open Era en battant l’Indien Rohan Bopanna et l’Australien Matthew Ebden 2-6 6-3 6-4.

Il s’agit d’une quatrième couronne du Grand Chelem pour le duo et prive Bopanna d’un premier titre majeur à l’âge de 43 ans.

Regardez le moment gagnant alors que Joe Salisbury et Ranjeev Ram battent Rohan Bopanna et Matthew Ebden en finale du double masculin…



Cette victoire fait d’eux le premier duo masculin à remporter trois titres consécutifs en double à l’US Open depuis 1914.

« Je pense que ce partenariat est vraiment spécial. Cela fait cinq ans et nous sommes assez proches, nous savons que nous allons tout donner jusqu’au bout », a déclaré Salisbury.

« Nous sommes vraiment très fiers des efforts que nous avons déployés aujourd’hui. »

Dans un acte d’esprit sportif incroyable, Rohan Bopanna demande à l’arbitre d’annuler sa décision et d’accorder le point à ses adversaires Salisbury et Ram après que le ballon ait touché son bras.



Ram a perdu son service dès le tout premier match et Salisbury a également été brisé alors que Bopanna et Ebden accédaient au premier set.

Alors que New York était encore étouffant par des températures de 35 °C, l’arbitre du tournoi, Jake Garner, est arrivé sur le terrain pour dire aux joueurs que les volets autour d’Arthur Ashe, puis le toit, devraient être fermés.

Le retard a semblé faire perdre Bopanna et Ebden de leur rythme, Salisbury et Ram obtenant une pause immédiate et égalisant le match.

Après que Ram se soit livré à sa désormais traditionnelle collation de sushi en milieu de match, ils ont sauvé trois balles de break pour 2-2 en troisième, puis ont breaké lors du jeu suivant lorsque le coup droit croisé de Bopanna a volé juste à côté.

Bopanna a sportivement donné le point à Salisbury et Ram après que l’arbitre ait raté un vainqueur d’Ebden en lui effleurant le bras en chemin pour les laisser 0-30.

À juste titre, Bopanna a frappé le vainqueur alors que lui et Ebden revenaient en main, mais Ram a ravi le public américain en servant pour le titre.

Bopanna s’est étiré pour frapper ce superbe revers sur toute la ligne en finale



Ram a rendu hommage à Bopanna en déclarant : « Cet acte d’esprit sportif sur le terrain, nous jouons la majeure partie de 20 ans et je n’ai jamais rien vu de tel, surtout à un moment comme celui-là, nous l’aurions eu Aucune idée. Bops, tu es une source d’inspiration.

Il a ajouté : « Le simple fait d’être ici, c’est quelque chose auquel je n’aurais jamais pu penser dans mes rêves les plus fous. Je n’arrive pas à croire que nous soyons ici. »





