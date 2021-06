US Open : Jack Nicklaus et Gary Player parmi les joueurs pour rendre hommage à Jon Rahm après une victoire majeure | Actualités golfiques

Jon Rahm a célébré sa première victoire majeure avec une victoire en un coup à l’US Open

Les légendes du golf Jack Nicklaus et Gary Player ont rendu hommage à Jon Rahm après que l’Espagnol ait remporté son premier titre majeur avec une victoire spectaculaire à l’US Open.

Rahm a réussi un birdie sur ses deux derniers trous pour afficher un score de 67 de moins de quatre à Torrey Pines et terminer un tir devant le Sud-Africain Louis Oosthuizen, faisant de lui le premier vainqueur espagnol de l’US Open et le ramenant au sommet du classement mondial.

La victoire du joueur de 26 ans est survenue deux semaines seulement après avoir été testé positif pour Covid-19 et s’est retiré du Memorial tout en détenant une avance de six coups, avec le champion majeur à 18 reprises Nicklaus – l’hôte de Muirfield Village cette semaine-là – parmi les d’abord pour le féliciter pour sa percée majeure.

3:40 Nick Dougherty, Andrew Coltart et Paul McGinley reviennent sur les moments clés de la manche gagnante de Jon Rahm à l’US Open. Nick Dougherty, Andrew Coltart et Paul McGinley reviennent sur les moments clés de la manche gagnante de Jon Rahm à l’US Open.

« Nous avons vu un championnat de l’US Open que n’importe lequel des 10 joueurs aurait pu gagner lorsque les neuf derniers ont commencé », a déclaré Nicklaus. « Nous les avons ensuite vus, un par un, s’autodétruire. C’était malheureux, mais dans les majeures, cela peut arriver et se produit.

« Il y avait deux joueurs à Jon Rahm et Louis Oosthuizen qui ne se sont pas autodétruits. Rahm et Oosthuizen ont tous deux magnifiquement joué. Jon a ensuite terminé un US Open comme nous n’avons vu personne terminer depuis près de 40 ans – deux birdies sur le dernier deux trous. Jon était génial!

Je pensais que Torrey Pines jouait très difficilement, ce n’était pas indulgent. Au final, cela a prouvé que pour gagner l’US Open, il faut non seulement jouer un bon golf, mais aussi persévérer. – Jack Nicklaus (@jacknicklaus) 21 juin 2021

« J’étais heureux que Rahm ait gagné. Ce qui lui est arrivé il y a deux semaines au tournoi commémoratif – être forcé de se retirer avec COVID alors qu’il menait de six coups après trois tours, signifiait que Jon était mon choix toute la semaine. J’étais vraiment heureux et ravi pour Jon a parfaitement géré ce qui s’est passé à Muirfield.

« Le discours d’acceptation de Jon aujourd’hui était formidable ! Il n’a blâmé personne pour ce qui s’est passé au Mémorial et a dit que de telles choses se produisent dans la vie. Il a ensuite partagé l’histoire de la perte d’un proche à cause de COVID, alors il sait vraiment comment dangereuse cette pandémie a été.

« Barbara et moi adressons nos plus sincères félicitations à Jon. Je suis sûr que cette majeure n’est que la première d’une longue série pour lui ! Nous sommes tous les deux heureux pour lui et sa femme, Kelley ! Quelle belle façon pour Jon de célébrer son premier père Journée en remportant l’US Open. Maintenant, c’est assez spécial ! »

De nombreux joueurs et plusieurs anciens champions majeurs se sont tournés vers les médias sociaux pour féliciter Rahm pour sa percée majeure, Player – neuf fois vainqueur majeur – impressionné par la façon dont l’Espagnol a reconnu son compatriote Seve Ballesteros dans son interview gagnante.

Comment embrayage étaient ces deux derniers putts par @JonRahmpga? Quelle belle démonstration d’émotion quand ils sont entrés aussi. Jon a frappé à la porte et ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce qu’il remporte un Major. pic.twitter.com/2s0ysN63ni – GARY PLAYER (@garyplayer) 21 juin 2021

« Comment étaient les deux derniers putts de Jon Rahm ? » Joueur a tweeté. « Quelle belle démonstration d’émotion quand ils sont entrés également. Jon a frappé à la porte et ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne remporte un majeur.

« Jon a montré tellement de classe au cours des deux dernières semaines après son retrait dévastateur du Mémorial. C’est formidable de le voir transformer cette déception en la plus grande victoire de sa carrière. C’était aussi très agréable de voir Rahm rendre un grand respect à Seve Ballesteros après son tour.

« Enfin, mon cœur va à Louis. Il s’est encore une fois rapproché. Je n’ai aucun doute qu’il gagnera bientôt un autre majeur. Continuez à pousser mon ami. »

Toutes nos félicitations @JonRahmpga sur un spectaculaire @usopengolf victoire Un fantastique pote de victoire, pour toi et pour l’Espagne 🇪🇸 Les dieux du golf font des choses incroyables et le karma est merveilleux. Personne ne mérite cela plus que vous après quelques semaines. Félicitations et bienvenue au club Major. pic.twitter.com/erQsdApJtN – Greg Norman (@SharkGregNorman) 21 juin 2021

Mec, quelle finition.

Vidé pour Louis.

Félicitations à Rahm, il est sur une trajectoire de collision avec ce moment depuis un moment maintenant. Je suis sûr qu’il y a plus à venir aussi…..👏 – Trevor Immelman (@TrevorImmelman) 21 juin 2021