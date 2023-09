US Open : Jack Draper se qualifie pour la deuxième semaine de l’US Open après une autre victoire de grande classe | Actualités tennistiques

Le Britannique Jack Draper a atteint pour la première fois la deuxième semaine d’un Grand Chelem après avoir battu l’Américain Michael Mmoh au troisième tour de l’US Open.

Le numéro 4 britannique a fait taire le public local avec une prestation acharnée lors d’une victoire 6-4 6-2 3-6 6-3 en tribune, sur le terrain où Draper s’est blessé aux ischio-jambiers il y a un an lors de son match de troisième tour contre Karen Khachanov. , le forçant à prendre sa retraite.

Il a déclaré : « C’était un match difficile, Michael est un joueur incroyable qui a connu une excellente année et je savais que ce serait un défi. J’étais fier de la façon dont je l’ai surmonté.

« L’année dernière a été vraiment difficile, je me suis blessé et je ne voulais pas que cela arrive aujourd’hui. Je suis très heureux de m’en sortir après une année difficile pour moi. »

Draper a déclaré qu'il était incroyablement fier de lui d'avoir atteint le quatrième tour d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.



Draper a pris un départ rapide en menant deux sets à aimer, avant que Mmoh, classé 89e au monde, ne riposte dans le troisième, mais le Britannique a creusé profondément pour briser le score à 4-2 dans le quatrième avant de décrocher une énorme victoire.

Le joueur de 21 ans est depuis lors en proie à des blessures et il était même incertain de jouer à New York en raison d’une déchirure à l’épaule.

Pourtant, Draper, servant avec moins d’entrain que d’habitude dans le but de gérer le problème, a quand même battu 52 vainqueurs pour se qualifier pour les 16 derniers.

Draper jouera la huitième tête de série Andreï Roublev ensuite, le Russe s’est avancé après s’être remis d’un set avec une victoire 3-6 6-3 6-1 7-5 contre le Français Arthur Rinderknech.

Image:

Cameron Norrie a subi une sortie surprise aux mains de l’Italien Matteo Arnaldi, non tête de série.





Le numéro un britannique Cameron Norrie a chuté après une défaite en deux sets face au non-tête de série Matteo Arnaldi sur le terrain 17.

Norrie, mal en forme, 16e tête de série, a été battu 6-3 6-4 6-3 par le numéro 61 mondial italien qui est entré dans le tournoi avec une fiche de 1-5 dans les matchs sur terrain dur du Tour.

« En fait, je pense que j’ai bien commencé », a déclaré Norrie. « J’ai très bien frappé le ballon toute la semaine mais je n’avais pas la tolérance aux tirs pour m’accrocher à lui.

« Il était vraiment rusé et a gagné beaucoup de points difficiles, donc c’est tout à son honneur. »

Regardez les moments forts de la victoire de Matteo Arnaldi sur Cameron Norrie à l'US Open



