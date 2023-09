US Open : Jack Draper affronte Andrey Rublev pour une place en quart de finale à Flushing Meadows | Actualités tennistiques

Jack Draper est le dernier Britannique en compétition en simple à l’US Open, mais il vise désormais une place en quarts de finale lorsqu’il affrontera Andrey Rublev lundi.

Draper, 21 ans, est arrivé à New York dans l’espoir simplement de rester en forme après s’être retiré de son match de deuxième tour à l’Open Winston-Salem juste une semaine avant le début du dernier Grand Chelem de l’année. les quarts de finale.

Le numéro 4 britannique a connu une année marquée par des blessures et est passé du 38e rang en carrière à l’extérieur du top 100.

Une blessure à l’épaule l’a vu rater Wimbledon et a menacé sa participation à Flushing Meadows. Bien qu’il ait servi en lui-même pour tenter de gérer le problème, Draper est désormais le seul joueur britannique à atteindre les huitièmes de finale après avoir remporté une bataille en quatre sets contre l’Américain Michael Mmoh. Samedi.

Ayant atteint pour la première fois la deuxième semaine d’un Grand Chelem, Draper cherche désormais à aller encore plus loin.

« Je veux dire, quand je joue, je ne suis pas là juste pour être ici et être heureux de jouer. Je suis un compétiteur quand je participe aux matches. Je veux tout gagner », a-t-il déclaré.

« Définitivement, au début de la semaine, il y avait une réelle inquiétude pour mon corps et avec l’année que j’ai vécue, si j’allais pouvoir jouer un match.

« De toute évidence, il s’agit du meilleur des cinq sets, donc c’est complètement différent de ce qu’un match en trois sets peut contenir.

« Vous savez, nous voulions juste rester en forme pendant ce voyage. C’était en quelque sorte l’objectif, vous savez, d’avoir une compétition constante, parce que c’est juste quelque chose que je n’ai pas eu.

« Venir ici cette semaine et jouer comme je l’ai fait et concourir comme je l’ai fait et que mon corps tienne le coup a été vraiment spécial pour moi. »

Draper affronte Rublev, huitième tête de série, pour une place dans les huit derniers, le Russe détenant une avance de 2-0 lors des rencontres.

L’ancien numéro 5 mondial de 25 ans est huit fois quart de finaliste d’un tournoi du Grand Chelem et a remporté le plus grand titre de sa carrière à Monte-Carlo plus tôt cette année. Il a battu Arthur Cazaux, Gaël Monfils et Arthur Rinderknech pour accéder au quatrième tour à New York.

« Il est dans le top 10 depuis de nombreuses années, a obtenu d’excellents résultats, a toujours bien réussi en Grand Chelem et a remporté son premier 1000 m cette année », a ajouté Draper.

« Tous ceux que vous affrontez au quatrième tour, je suppose qu’ils ont gagné trois matches, qu’ils jouent du bon tennis et qu’ils se sentent bien ici, donc ce sera vraiment difficile de toute façon. »

Boulter : Ce que Draper a fait est tellement impressionnant

C’est juste un bon gars et c’est tellement agréable de le voir bien se comporter. Il le mérite vraiment parce qu’il travaille jour après jour.

Draper a réussi à s’en sortir un jour où ses compatriotes britanniques Katie Boulter, Cameron Norrie et Dan Evans se sont tous effondrés.

Boulter, qui a perdu contre l’Américain Peyton Stearns, n’a pas tardé à féliciter le joueur de 21 ans originaire de Sutton pour ses incroyables capacités de récupération.

« Ce qu’il a fait est tellement impressionnant, ça l’est vraiment. Je pense que personne ne comprend vraiment à quel point il est difficile de se remettre d’une blessure », a déclaré Boulter.

« Je connais des joueurs qui ont des blessures et qui ont eu du mal à revenir. Il est ici au quatrième tour d’un Grand Chelem pour la première fois en jouant l’un des meilleurs tennis. C’est juste un bon gars et c’est tellement agréable de le voir bien faire. Il il le mérite vraiment parce qu’il travaille jour après jour.

« Je lui souhaite le meilleur. Continuez à faire flotter le drapeau et il a le jeu pour cela. »

Lopez impressionné par le parcours de Draper

L’analyste de Sky Sports, Feliciano Lopez, a été très impressionné par le parcours de Draper à l’US Open, déclarant : « Je suis très heureux pour lui parce qu’il a traversé beaucoup de problèmes cette année et je suis heureux qu’il s’en soit sorti.

« J’ai regardé la plupart de ses matches à l’US Open et il a montré une certaine confiance. C’est vraiment bien de le voir jouer à nouveau. Il est en bonne santé, il est de retour et il ne savait pas non plus s’il allait pouvoir terminer. un match avant de venir à New York donc atteindre le quatrième tour est génial. »

