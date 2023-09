US Open : Jack Draper accède au troisième tour à Flushing Meadows avec la victoire d’Hubert Hurkacz | Actualités tennistiques

La star britannique Jack Draper a atteint le troisième tour de l’US Open pour la deuxième année consécutive après une superbe victoire sur l’ancien joueur du top 10 Hubert Hurkacz.

Le joueur de 21 ans est le premier des six Britanniques participant à la quatrième journée à se qualifier après une impressionnante victoire 6-2 6-4 7-5 contre Hurkacz, 17e tête de série polonaise.

Il s’agissait de la cinquième meilleure victoire de la carrière du jeune au classement alors que Hurkacz a eu du mal tout au long et a appelé un médecin dans le dernier set avant de tomber.

Draper était presque en larmes après avoir appris qu’il pourrait devoir rater l’US Open, mais l’espoir britannique de 21 ans est désormais au troisième tour.



Draper, qui figurait l’année dernière au 38e rang mondial, a enduré 12 mois torrides avec des blessures et a dû rater Wimbledon en raison d’une déchirure à l’épaule.

Désormais en dehors du top 100, Draper a de nouveau senti l’épaule lors d’un échauffement et a craint le pire.

« J’ai encore senti quelque chose dans mon bras que je n’avais pas ressenti depuis un moment et, vous savez, je suis venu ici avec l’intention de nous dire ‘nous le prendrons au jour le jour' », a-t-il déclaré.

« J’ai passé un scanner et j’ai eu un très petit œdème dans mon bras, qui est essentiellement une déchirure.

« Je regardais avec mon entraîneur et mon physio en pensant, vous savez, juste un peu de temps libre. Nous étions presque en larmes. Que pouvons-nous faire de plus ?

« Il y avait de fortes chances que je ne puisse pas jouer cette semaine. Mais nous avons fait les scans et l’avons renvoyé chez nous et ils ont dit que ce n’était pas la même blessure, donc ce n’est pas si grave.

« Je m’en occupe chaque jour. C’était un peu douloureux après mon dernier match, mais quand l’adrénaline monte et que je joue évidemment l’US Open, je l’oublie et je sors et je fais de mon mieux pour jouer le tennis que je veux. »

Conte de la bande

Draper contre Hurkacz : l’histoire de la bande Drapier Statistiques du match Hurkacz 4 As 8 5 Doubles fautes 0 76% Pourcentage de victoire au 1er service 67% 64% Pourcentage de victoire au 2ème service 42% 5/11 Points de break gagnés 1/3 26 Total des gagnants 32 22 Erreurs directes 49 107 Total des points gagnés 83

Qui est le prochain pour Draper ?

Michael Mmoh a mis fin à la carrière professionnelle en simple de John Isner après avoir remporté un thriller en cinq sets





Draper affrontera l’Américain Michael Mmoh alors qu’il tente d’atteindre pour la première fois le quatrième tour d’un Grand Chelem.

« C’est bizarre de voir comment fonctionne ce sport », a déclaré Draper. « Parfois, vous pouvez être au plus bas et tout d’un coup, vous retrouvez un peu de forme, vous jouez très bien et votre corps se sent bien.

« J’espère que, touchez du bois, cela va être le début de quelque chose. »

Mmoh s’est qualifié pour le troisième tour pour la première fois de sa carrière après avoir sauvé une balle de match avant d’envoyer John Isner à la retraite avec un 3-6 4-6 7-6 (7-3) 6-4 7-6 (9 -7) victoire.

