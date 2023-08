US Open : Iga Swiatek et Coco Gauff se qualifient pour le troisième tour à Flushing Meadows | Actualités tennistiques

La numéro un mondiale Iga Switak et la favorite locale Coco Gauff ont fait rage dans la Big Apple alors qu’elles se qualifiaient toutes deux pour le troisième tour de l’US Open mercredi.

Swiatek n’avait pas l’air complètement à l’aise alors qu’elle devait travailler pour une victoire 6-3 6-4 contre l’Australienne Daria Saville, 322e.

« Bien sûr, ce n’était pas facile, le rythme du match était bizarre », a déclaré Swiatek.

Swiatek règne en maître Iga Swiatek est la deuxième joueuse au cours des 10 dernières années à atteindre le troisième tour lors de 15 tournois du Grand Chelem consécutifs, après Elise Mertens (18 ans, entre l’Open d’Australie 2018 et Wimbledon 2022).

Pour Swiatek, cette victoire était une nouvelle étape vers la défense de sa couronne à New York et le maintien de la première place mondiale.

Bien qu’il ait déjà remporté quatre titres cette saison, dont Roland-Garros pour la troisième fois, la position de Swiatek à la première place est menacée par Aryna Sabalenka, deuxième tête de série pour le dernier Grand Chelem de la saison.

Pour rester en tête, Swiatek devra faire un tour plus loin que le Biélorusse à Flushing Meadows.

Gauff a poursuivi sa quête d’un premier titre du Grand Chelem en éliminant Mirra Andreeva, 16 ans, de l’US Open.

Gauff, qui a fait irruption sur la scène en battant Venus Williams alors qu’elle se dirigeait vers le quatrième tour à Wimbledon à l’âge de 15 ans, a évincé la recrue russe 6-3 6-2.

La sixième tête de série, encore âgée de seulement 19 ans, a dû revenir par derrière pour battre Laura Siegemund lundi dans un match en trois sets rempli de drames, mais elle a eu un entraînement beaucoup plus doux cette fois sur Arthur Ashe.

Gauff est en train de devenir rapidement une candidate au titre cette année, ayant remporté 13 de ses 14 matchs depuis sa défaite au premier tour de Wimbledon face à sa compatriote américaine Sofia Kenin.

Elle a perdu un tie-break au premier set contre Andreeva à Roland-Garros cette année, mais est revenue pour gagner en trois.

Gauff a déclaré : « J’ai alors appris à être agressif, parce que si vous lui donnez quelque chose, elle en profitera.

« Elle a un grand avenir devant elle. Je pense qu’elle reviendra sur cette scène encore de nombreuses fois. »

Il y a eu un autre succès à domicile à New York lorsque Taylor Townsend a battu la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 19e tête de série, 7-6 (7-1) 7-5.

La Chinoise Lin Zhu a stupéfié Victoria Azarenka, double vainqueur du Grand Chelem et tête de série 18e, avec une victoire 6-3 6-3.

