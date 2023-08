US Open : Holger Rune choqué par Roberto Carballes Baena, Coco Gauff se bat

L’Espagnol Roberto Carballes Baena a battu Holger Rune, criblé d’erreurs, 6-3 4-6 6-3 6-2 au premier tour de l’US Open lundi, offrant à la quatrième tête de série une sortie anticipée du dernier tournoi majeur de l’année.

Carballes Baena a été mortel depuis la ligne de fond et a réussi sept as alors que son rival danois luttait pour avoir un quelconque impact sur un match lourd de l’après-midi à Flushing Meadows.

Rune a subi des éliminations précoces lors des événements de préparation à Toronto et à Cincinnati et il y a eu des premiers signes de problèmes lundi alors qu’il n’a pas réussi à obtenir un point de break dans le premier set.

Carballes Baena s’est converti sur des occasions de break lors des cinquième et neuvième jeux, mais son service a perdu de sa puissance de feu dans le deuxième set, où Rune a finalement breaké au troisième jeu.

L’Espagnol, vainqueur à Marrakech plus tôt cette année, a fait le ménage dans le troisième set, où il a brisé Rune to love au huitième jeu, et a clairement contrôlé l’affaire dans le quatrième set, où il n’a perdu qu’un seul premier match. -point de service.

Carballes Baena a brisé le service de son adversaire lors des troisième et septième matchs et a rayonné largement après que Rune ait abandonné le match avec une erreur de coup droit direct.

« Je ne suis pas satisfait du résultat évidemment, mais aussi de mon tennis », a déclaré Rune, qui a fait appel à l’entraîneur au troisième set après avoir souffert d’un problème au genou gauche.

« Il n’y a qu’un seul moyen, c’est de travailler. »

Le quart de finaliste de Wimbledon et de Roland Garros avait été déçu de voir son match d’ouverture se dérouler sur le court 5, un lieu relativement plus petit du vaste centre national de tennis Billie Jean King, mais n’a trouvé aucune excuse pour sa performance.

«(Mieux) vous obtenez dans le classement,… vous devriez…. jouer dans de meilleures conditions », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Mais ils ne l’ont pas fait avec moi ici. C’est évidemment décevant, mais cela ne va pas imputer la perte au tribunal. »

Coco Gauff survit à Laura Siegemund

L’adolescente américaine Coco Gauff s’est battue lundi pour le deuxième tour de l’US Open avec une victoire orageuse en trois sets contre la vétéran allemande Laura Siegemund.

Gauff, sixième tête de série, considéré comme l’un des favoris pour le titre après ses récentes victoires dans les tournois de Washington et de Cincinnati, est revenu par derrière pour s’imposer 3-6, 6-2, 6-4 dans un combat d’usure de 2 heures 50 minutes au stade Arthur Ashe.

Un match de mauvaise humeur a vu Gauff perdre son sang-froid avec l’arbitre de chaise Marijana Veljovic dans le set décisif, la jeune femme de 19 ans accusant l’officiel de ne pas avoir appliqué les règles de violation du temps contre Siegemund.

« Je me fiche de ce qu’elle fait sur son service, mais sur mon service, elle doit être prête », a crié Gauff à l’arbitre. « Elle n’est jamais prête. »

Les esprits se sont ensuite à nouveau enflammés lorsque Siegemund a été appelé pour une deuxième fois pour violation du temps à 40-0, donnant à Gauff une avance de 5-1.

Siegemund a protesté avec colère auprès de l’arbitre Veljovic, mais en vain.

Siegemund, 35 ans, classée 121e au monde, avait frustré Gauff avec une superbe performance pour remporter le premier set, mélangeant intelligemment son jeu et attaquant le filet derrière un service constant.

Le deuxième set a commencé par un jeu remarquable de 25 minutes qui a finalement vu Gauff marquer son premier break du match, convertissant le huitième point de break du match.

L’Américain s’est ensuite retiré pour remporter le deuxième set de manière convaincante avant de prendre une avance de 5-1 dans le troisième set.

Siegemund a courageusement creusé profondément pour revenir à 5-4, mais Gauff a tenu son service pour décrocher un duel au deuxième tour avec la Russe Mirra Andreeva, 16 ans.

(Avec les contributions des agences)